НЕССЕЛЬРОДЕ КАРЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Граф, российский государственный деятель, дипломат, государственный канцлер иностранных дел, почетный член Петербургской АН (1833/1834 год).

Из се­мьи российского ди­пло­ма­та, вы­ход­ца из кур­фюр­ше­ст­ва Пфальц, гр. М.Ю.В. фон Нес­сель­ро­де-Эрес­го­фе­на. Зять Д.А. Гурь­е­ва (с 1812 года).

Слу­жил на российском Балтийском фло­те (1796 год), в Кон­ной гвар­дии (1796-1800 годы; с 1799 года командующий 2-го эс­кад­ро­на). Фли­гель- адъ­ю­тант Его Императорского Величества по фло­ту и де­жур­ный при императоре Пав­ле I (1796-1799 годы). С 1801 года на служ­бе в Кол­ле­гии иностранных дел, в 1802 году по­зна­ко­мил­ся с К. Мет­тер­ни­хом , ока­зав­шим боль­шое влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние ми­ро­воз­зре­ния Н. По­ве­рен­ный в де­лах в Гаа­ге (1805-1806 годы). В пе­ри­од русско- прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов ди­пло­ма­тический агент при глав­но­ко­ман­дую­щих российской ар­ми­ей - генерал-фельдмаршала гр. М.Ф. Ка­мен­ском, генерал от инф. Ф.Ф. Букс­гев­де­не (1806 год) и геннрала от кав. Л.Л. Бен­ниг­се­не (1806/1807-1807 годы). Со­вет­ник российского по­соль­ст­ва в Па­ри­же (1807-1810 годы); по­сред­ник в тай­ных пе­ре­го­во­рах с Ш.М. Та­лей­ра­ном - императора Алек­сан­д­ра I, за­тем М.М. Спе­ран­ско­го. Статс-сек­ре­тарь Его Императорского Величества (с 1811 года), во вре­мя за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов начала по­ход­ной ди­пло­ма­тической кан­це­ля­рии при Его Императорском Величестве. Под­пи­сал с российской сто­ро­ны российско-прусскую кон­вен­цию 1813 года об уп­рав­ле­нии зем­ля­ми Рейн­ско­го сою­за пос­ле вступ­ле­ния на его тер­ри­то­рию со­юз­ни­че­ской ар­мии, Рей­хен­бах­ские кон­вен­ции 1813 года с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (совместно с тайным советником И.О. Ан­ште­том), а так­же с Австрийской им­пе­ри­ей и Прус­си­ей, Те­п­лиц­кие со­юз­ные до­го­во­ры 1813 года, Шо­монский трак­тат 1814 года; совместно с графом А.К. Ра­зу­мов­ским - Па­риж­ский мир­ный до­го­вор 1814 года с Фран­ци­ей. Российский упол­но­мо­чен­ный (вме­сте с М.Ф. Ор­ло­вым) при при­ня­тии ка­пи­ту­ля­ции Па­риж­ско­го гар­ни­зо­на 18(31) марта 1814 года.

Управ­ляю­щий Кол­ле­ги­ей иностранных дел [10(22) августа 1814 - 9(21) августа 1816 года] и МИД [9(21) августа 1816 года - 15(27) апреля 1856 года; во­пре­ки ши­ро­ко рас­про­стра­нён­но­му в ис­то­рио­гра­фии мне­нию, ни­ко­гда не за­ни­мал пост ми­ни­ст­ра иностранных дел]. Осу­ще­ст­в­лял про­ве­де­ние внеш­не­по­ли­тического кур­са Рос­сии (в 1816-1822 годы на­ря­ду с графом И.А. Ка­по­ди­ст­ри­ей). Российский упол­но­мо­чен­ный (вме­сте с А.К. Ра­зу­мов­ским и графом Г.О. Шта­кель­бер­гом) на Вен­ском кон­грес­се 1814-1815 годов; со­про­во­ж­дал имп. Алек­сан­д­ра I на все кон­грес­сы Свя­щен­но­го сою­за. Уча­ст­во­вал в под­пи­са­нии российско-ав­ст­ро-прусско-сар­дин­ской кон­вен­ции 1822 года о вы­во­де австрийских войск из Пье­мон­та; Пе­тер­бург­ской кон­вен­ции 1824 года и Пе­тер­бург­ской кон­венции 1825 года; Пе­тер­бург­ско­го про­то­ко­ла 1826 года; Мюн­хен­грец­кой кон­вен­ции 1833 года и Бер­лин­ской кон­вен­ции 1833 года; под­пи­сал Пе­тербургскую кон­вен­цию 1826 года со Шве­ци­ей об ус­та­нов­ле­нии росско-шведской гра­ни­цы в Лап­лан­дии по р. Пат­сой­о­ки (Паз) и р. Якоб­сэльв (Ворь­е­ма), и пр. Ру­ко­во­дил под­го­тов­кой и за­клю­че­ни­ем Турк­ман­чай­ско­го ми­ра 1828 года, Ад­риа­но­поль­ско­го ми­ра 1829 года, Лон­дон­ских кон­вен­ций о про­ли­вах 1840 и 1841 годов (см. в ст. Лон­дон­ские кон­вен­ции о про­ли­вах 1840, 1841, 1871 годы), кон­кор­да­та 1847 года с па­пой Рим­ским. Председатль т. н. Осо­бо­го комитета для об­су­ж­де­ния и вы­ра­бот­ки мер по ук­ре­п­ле­нию сво­их по­зи­ций на Даль­нем Вос­то­ке в свя­зи с из­ме­нив­шей­ся там об­ста­нов­кой (1843-1853 годы).

От­ли­чал­ся край­ней ос­то­рож­но­стью в при­ня­тии ре­ше­ний, что со­вре­мен­ни­ки вос­при­ни­ма­ли как не­ре­ши­тель­ность или вра­ж­деб­ность ин­те­ре­сам Рос­сии (кн. П.В. Дол­го­ру­ков на­звал К.В. Нессельрода «ав­стрий­ским ми­ни­ст­ром рос­сий­ских ино­стран­ных дел»). В ис­то­рио­гра­фии при­ня­то оце­ни­вать К.В. Нессельроде как ис­пол­ни­те­ля во­ли императора Алек­сан­д­ра I и императора Ни­ко­лая I, лич­но ру­ко­во­див­ших внеш­ней по­ли­ти­кой Рос­сии («ди­пло­ма­ти­че­ско­го Мол­ча­ли­на», по сло­вам С.С. Та­ти­ще­ва). Од­на­ко во мно­гих во­про­сах К.В. Нессельроде за­ни­мал само­сто­ятельную по­зи­цию. Вы­сту­пил вме­сте с великим князем Кон­стан­ти­ном Пав­ло­ви­чем и Е.Ф. Кан­кри­ным про­тив пред­ло­же­ния императора Ни­ко­лая I с по­мо­щью российских войск по­да­вить Бель­гий­скую ре­во­лю­цию 1830 года. На­сто­ял на при­зна­нии Рос­си­ей Луи Фи­лип­па французским ко­ро­лём (1830 год). В 1839 года убе­дил Ни­ко­лая I ус­та­но­вить ме­ж­ду­народный кон­троль над прол. Дар­да­нел­лы. Про­тив­ник ак­ти­ви­за­ции российской по­ли­ти­ки на Даль­нем Вос­то­ке: опа­сал­ся во­енные столк­но­ве­ния с Ки­та­ем и раз­ры­ва российско-китайских тор­го­вых свя­зей, про­ти­во­дей­ст­во­вал ис­сле­до­ва­ни­ям устья р. Амур под руководством Г.И. Не­вель­ско­го . На­ка­ну­не Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов не­оп­рав­дан­но на­де­ял­ся на со­хра­не­ние Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей воо­руж. ней­тра­ли­те­та, на со­ве­ща­ни­ях в Зим­нем двор­це 20.12.1855(1.1.1856) и 3(15).1.1856 вы­ска­зал­ся за пре­кра­ще­ние вой­ны. В 1856 году К.В. Нессельроде в сво­ей за­пис­ке (опубликовал в журнале «Рус­ский ар­хив», 1872 год, № 2) при­знал оши­боч­ным сле­до­ва­ние прин­ци­пу ле­ги­ти­миз­ма, ко­то­ро­го российское пра­ви­тель­ст­во при­дер­жи­ва­лось 40 лет, счи­тал не­об­хо­ди­мым для Рос­сии от­стаи­вать на ме­ж­ду­нар. аре­не в пер­вую оче­редь свои ин­те­ре­сы, а не сле­до­вать про­ти­во­ре­чив­шим им ус­ло­ви­ям до­го­во­ров с ев­ропейскими го­су­дар­ст­ва­ми.

Член Госкдарственного со­ве­та (с 1821 года), Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да над де­каб­ри­ста­ми (1826 года), Комитета по де­лам Цар­ст­ва Поль­ско­го (1831-1841 годы). Председатель Ко­ми­те­та фи­нан­сов (1848-1862 годы; его член с 1839 года) и Ко­ми­те­та же­лез­ных до­рог (1858-1862 годы). Круп­ный зем­ле- и ду­ше­вла­де­лец (в конце 1850-х годов ему при­над­ле­жа­ло свыше 10 тыс. га зем­ли в Орен­бург­ской, Са­ра­тов­ской, Санкт-Пе­тербургской, Там­бов­ской гу­бер­ни­ях и св. 3 тыс. душ кре­сть­ян муж­ско­го по­ла, а так­же несколько ви­но­ку-рен­ных за­во­дов), круп­ный ак­цио­нер Российской бу­ма­гоп­ря­диль­ной ма­ну­фак­ту­ры в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В сво­их по­ме­сть­ях вво­дил тех­нические и сельско-хозяйственые нов­ше­ст­ва, од­ним из пер­вых в Рос­сии на­чал раз­во­дить овец-ме­ри­но­сов. Действительный член ВЭО (1818 год), почетный член Московского обещства сельского хозяйства (1820 год), Московского общества улуч­шен­но­го ов­це­вод­ст­ва (1833 года), Общества сельского хозяйства Юж­ной Рос­сии (1835 год), Императорской пуб­лич­ной библиотеки (ны­не РНБ; 1850 год). Со­уч­ре­ди­тель Общества для за­ве­де­ния па­ро­хо­дов на Вол­ге (1823 год).

Ав­тор вос­по­ми­на­ний (до­ве­де­ны до 1814 года вклю­чи­тель­но; на­пи­са­ны на французский язык, русский пе­ре­вод опубликованный в журнале «Рус­ский ар­хив», 1905 год, кн. 2, № 8). По­лу­чил из­вест­ность и как гур­ман, ре­цеп­ты его лю­би­мых блюд но­сят имя К.В. Нессельроде, напр. пу­динг Нес­сель­ро­де (из каш­та­нов), суп Нес­сель­ро­де (из ре­пы).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1814 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1817 год), Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1818 год), Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1829 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1834 год), Боль­шим кре­стом французского ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1818 год) и др.

Сочинения:

За­щи­та по­ли­ти­ки Рос­сии и по­ло­же­ния, при­ня­то­го ею в Ев­ро­пе в 1854 г. // Рус­ская ста­ри­на. 1873. Т. 8. № 11;

[Пись­ма К. В. Нес­сель­ро­де его жене] // Там же. 1884. № 1/3; Все­под­дан­ней­шая за­пис­ка, 20.11.1850 // Там же. 1893. № 8;

Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode, 1760–1850. P., 1904–1910. Vol. 1-10.