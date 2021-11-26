МУРАВЬЁВ-КАРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

МУРАВЬЁВ-КАРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1853 год).

Из ро­да Му­равь­ё­вых . Брат Алек­сан­д­ра Н. Му­равь­ё­ва, М.Н. Му­равь­ё­ва (1796-1866 годы), Ан­д­рея Н. Му­равь­ё­ва. С 1811 года на во­енной служ­бе. Ос­но­вал в Мо­ск­ве кру­жок, ста­вив­ший це­лью соз­да­ние на острове Са­ха­лин рес­пуб­ли­ки; член круж­ка Свя­щен­ная ар­тель (Санкт-Пе­тер­бург, 1814-1817 годы) (многие чле­ны обо­их круж­ков ста­ли де­каб­ри­ста­ми).

Уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов. Слу­жил в Ген­шта­бе (1814-1816 годы). В 1816 году при­ко­ман­ди­ро­ван к командующему Отделением Грузинского (с 1820 года Отделение Кав­каз­ско­го) кор­пу­са генералу-лейтенанту А.П. Ер­мо­ло­ву, в 1817 году в со­ста­ве чрез­вы­чай­но­го по­соль­ст­ва со­вер­шил по­езд­ку в Пер­сию.

В 1819-1820 годах уча­ст­во­вал в экс­пе­ди­ции на восточный бе­рег Кас­пий­ско­го моря, вёл пе­ре­го­во­ры с хи­вин­ским ха­ном о тор­гов­ле ме­ж­ду хан­ст­вом и Рос­си­ей. Опи­сал по­езд­ку в книге «Пу­те­ше­ст­вие в Турк­ме­нию и Хи­ву в 1819 и 1820 го­дах» (тома 1-2, 1822 год; 2-й том со­дер­жит под­роб­ное опи­са­ние Хи­вин­ско­го хан­ст­ва и яв­ля­ет­ся важ­ным вкла­дом в ста­нов­ле­ние российского вос­то­ко­ве­де­ния).

В ка­че­ст­ве ко­ман­ди­ра 7-го ка­ра­би­нер­но­го пол­ка (1822-1826 годы) и по­мощ­ни­ка начальника шта­ба Отделения Кавказского кор­пу­са (1827-1828 годы) уча­ст­во­вал в русско-персидской вой­не 1826-1828 годов.

В русско-турецкую вой­ну 1828-1829 годов командующий Кавказской гре­на­дер­ской ре­зерв­ной бри­га­ды, от­ли­чил­ся при взя­тии кре­по­стей Карс (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни) и Ахал­цих, в других бо­ях (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни и зо­ло­тым ору­жи­ем с над­пи­сью «За храб­рость»).

Командующий гре­на­дер­ской бри­га­ды 6-го пехотного кор­пу­са (1830-1832 годы), уча­ст­ник по­дав­ле­ния Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов, за­тем начальник 24-й пехотной ди­ви­зии. В декабре 1832 года по по­ру­че­нию императора Ни­ко­лая I при­был в Кон­стан­ти­но­поль и пе­ре­дал турецкому сул­та­ну Мах­му­ду II пред­ло­же­ние об уча­стии российских морских и су­хо­путных сил в его борь­бе про­тив египетского па­ши Му­хам­ме­да Али (смотреть в статье Еги­пет­ско-ту­рец­кие кон­флик­ты 1831-1833 и 1839-1841 годов), в январе 1833 года в Алек­сан­д­рии убе­дил Му­хам­ме­да Али ос­та­но­вить на­сту­п­ле­ние на Кон­стан­ти­но­поль.

По­сле при­бы­тия российского де­сан­та (Бос­фор­ская экс­пе­ди­ция 1833 года) при­нял его под свою ко­ман­ду, за­тем командир от­ря­да российских и турецких су­хо­пут­ных войск (его дей­ст­вия спо­соб­ст­во­ва­ли за­клю­че­нию Ун­кяр-Ис­ке­ле­сий­ско­го до­го­во­ра 1833 года).

Генерал-адъ­ю­тант (1833 год). Исполняющий обязанности начальника шта­ба 1-й ар­мии (1834-1835 годы), в 1834 году по­дал императору Ни­ко­лаю I за­пис­ку о со­стоя­нии войск, в ко­то­рой при­чи­на­ми «упад­ка ду­ха в ар­мии, по­бе­гов, сла­бо­сти лю­дей» на­звал по­ка­зу­ху, муш­тру и «рав­но­ду­шие бли­жай­ших на­чаль­ни­ков к бла­го­сос­тоя­нию лю­дей, им вве­рен­ных» (опубликовано в книге: «Сто­ле­тие Во­ен­но­го ми­ни­стер­ст­ва», том 3, 1907 год).

Командир 5-го ар­мей­ско­го кор­пу­са (1835-1837/38 годов). По­лу­чив от Ни­ко­лая I за­ме­ча­ние в рез­кой фор­ме, вы­шел в от­став­ку. С 1848 года вновь на служ­бе, член Во­енного со­ве­та, командир Гре­на­дер­ско­го кор­пу­са (1848-1854 годы).

В пе­ри­од Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов кавказский на­ме­ст­ник и командир Отделения Кавказского кор­пу­са [29.11.1854-22.07.1856 годы]. По при­ез­де на Кав­каз в пись­ме к генералу от инфантерии А.П. Ер­мо­ло­ву об­ви­нил кавказские вой­ска в ут­ра­те бое­во­го ду­ха и «бес­по­ряд­ках, вко­ре­нив­ших­ся мно­ги­ми го­да­ми бес­печ­но­го управ­ле­ния» (пись­мо и по­ле­мический ано­ним­ный от­вет на не­го книгой Д.И. Свя­то­полк-Мир­ско­го вско­ре ста­ли дос­тоя­ни­ем глас­но­сти).

Во гла­ве объ­е­ди­нён­но­го от­ря­да вы­сту­пил к Кар­су, ко­то­рый в ре­зуль­та­те оса­ды российских войск ока­зал­ся на гра­ни ка­пи­ту­ля­ции. 17.09.1855 года пред­при­нял не­под­го­тов­лен­ный штурм кре­по­сти, окон­чив­ший­ся не­уда­чей (российские вой­ска по­те­ря­ли до 2,5 тысяч уби­ты­ми и 5,5 тысяч ра­не­ны­ми), про­дол­жил оса­ду до её сда­чи [16.11.1855 год]; на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 2-й сте­пе­ни.

В об­ще­ст­ве, а впо­след­ст­вии и в литературе стал име­но­вать­ся Му­равь­ё­вым-Кар­ским, хо­тя офи­ци­аль­но не по­лу­чал это­го ти­ту­ла. В 1855 году пы­тал­ся до­бить­ся пе­ре­ми­рия с Ша­ми­лем. Вме­сто «гроз­ных экс­пе­ди­ций» про­тив гор­цев, не да­вав­ших, по его мне­нию, ре­аль­но­го ре­зуль­та­та, вы­сту­пал за уси­лен­ную ко­ло­ни­за­цию за­ня­тых тер­ри­то­рий. Не­со­гла­сие с эти­ми пред­ло­же­ния­ми ста­ло при­чи­ной его от­став­ки.

Член Государственного со­ве­та (с 1856 года). Председатель Ге­не­раль­но­го во­енного су­да над ли­ца­ми, ви­нов­ны­ми в бес­по­ряд­ках и зло­упот­реб­ле­ни­ях по снаб­же­нию войск быв­ших Крым­ской и Южной ар­мий пред­ме­та­ми до­воль­ст­вия (1858-1859 годы). За­тем в бес­сроч­ном от­пус­ке.

Ав­тор вос­по­ми­на­ний «Тур­ция и Еги­пет в 1832 и 1833 годах» (тома 1-4, 1870-1874 годы), «Вой­на за Кав­ка­зом в 1855 году» (тома 1-2, 1876 год), «Пер­вое взя­тие рус­ски­ми вой­ска­ми Кар­са (июнь 1828 год)» (опубликовано в журнале «Рус­ский ар­хив», 1877 год, № 3), «За­пис­ки» (там же, 1885-1889, 1891, 1893-1895 годы).

На­граж­дён ор­де­ном Святого Алек­санд­ра Нев­ско­го (1850 год) и др.