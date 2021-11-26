«МЕРКУРИЙ» (ВМФ)
Название кораблей российских ВМФ.
1) 24-орудийный двухмачтовый парусный катер Балтийского флота. Куплен в Великобритании в 1788. Отличился во время русско-шведской войны 1788–90. Под команд. капитан-лейт. Р. В. Кроуна 29.4(10.5).1789 «М.» в бою у о. Борнхольм взял в плен 12-орудийный швед. тендер «Снаппуп», а 21 мая (1 июня) при входе в Кристиан-фьорд атаковал и принудил к сдаче 44-орудийный швед. фрегат «Венус». «М.» участвовал в Ревельском мор. сражении 1790 и в мор. бою 26.5(6.6).1790 у Питкопаса (сев.- вост. часть Финского зал.).
2) Парусный бриг Черноморского флота. Заложен 28.1(9.2).1819 в г. Севастополь, спущен на воду 7(19).5.1820; вооружение – 20 арт. орудий разл. калибра. Участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829 под команд. капитан-лейт. А. И. Казарского. 8(20).5.1828 вместе с катером «Сокол» захватил у Суджук-Кале 2 тур. транспорта с десантом. Находясь 14(26).5.1829 вместе с фрегатом «Штандарт» и бригом «Орфей» в разведыват. дозоре на подходах к прол. Босфор, «М.» встретился с тур. эскадрой (6 линейных кораблей, 2 фрегата и 2 корвета). Быстроходные «Штандарт» и «Орфей» сумели уйти от преследования, а «М.» был настигнут тур. линейными кораблями «Селимие» (110 орудий) и «Реал-бей» (74 орудия). На совете офицеров «М.» было решено, несмотря на превосходство противника, вступить в бой, а при угрозе пленения взорвать корабль. Бой продолжался 4 ч, рос. моряки нанесли серьёзные повреждения тур. кораблям и вынудили их прекратить преследование. «М.», получив 22 пробоины в корпусе и 297 повреждений парусного вооружения, потеряв 4 чел. убитыми и 8 ранеными (Казарский был контужен, но не покинул пост), вскоре присоединился к рос. эскадре. Подвиг брига «М.» вошёл в историю рос. флота как образец преданности воинскому долгу, за боевое отличие он был награждён кормовым Георгиевским флагом. В честь подвига брига «М.» в г. Севастополь в 1834 по проекту акад. А. П. Брюллова сооружён памятник с надписью: «Казарскому. Потомству в пример». В память о героич. корабле назв. «Память Меркурия» в 1838–1922 присваивалось одному из кораблей Черноморского флота.
Автор статьи: С. Л. Ташлыков.