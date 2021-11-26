БУРАЧЁК СТЕПАН ОНИСИМОВИЧ

Ранние годы

Степан Онимисович родился 12 января 1800 г. в с. Заиньки. Представитель дворянского рода. В двенадцатилетнем возрасте был зачислен учеником младшего класса столичного Училища корабельной архитектуры. Успешно сдав экзамены, в 1817 г. Б. получил диплом корабельного чертежника с чином 12-го класса. Решением руководства училища занимался подготовкой педагогов по ряду профильных дисциплин.

Карьера

В 1819 г. Б. был переведен в Адмиралтейство. Числился на хорошем счету. Получил повышение и был командирован в Казань. Именно здесь он в 1820 г. подготовил проект 16-пушечного корвета «Геркулес», который был построен по его чертежам.

С 1821 г. – в Астрахани. Здесь Б. был назначен на должность управляющего Астраханским адмиралтейством. На протяжении десятилетия Б. руководил сооружением судов на местных адмиралтейских верфях. Его стараниями были построены около 30 кораблей.

С 1826 г. – помощник корабельного мастера. С 1828 г. – поручик Корпуса корабельных инженеров.

В 1831 г. Б. перевели в столицу, где он поступил в распоряжение командира столичного военного порта.

В 1832 г. Б. перешел на должность преподавателя, обучал слушателей двухгодичного Офицерского класса, открытого Морским кадетским корпусом. Стараниями Б. изучение кораблестроения было поделено на три дисциплины.

В 1835 – 1839 гг. Б. занимался проектированием фрегата для занятий гардемаринов, которые должны были идти в плавание.

С 1840 г. начал выходить журнал «Маяк», редакцией которого заведовал Б. (не получил большого признания).

Интересовало Б. не только строение кораблей, но и подводных лодок. В 1862 г. между Б. и Морским ученым комитетом возник спор об изготовлении подводной лодки с механическим двигателем, проект которой принадлежал И.Ф. Александровскому. Стараниями Б. проект изобретателя был утвержден, заказ поступил в Балтийский завод. Процесс сооружения подводной лодки Б. контролировал непосредственно. Сам Б. также подготовил проект подводной лодки с паровой машиной, однако его реализация так и не состоялась.

С 1869 г. – генерал-лейтенант Корпуса корабельных инженеров.

Умер Б. 26 декабря 1876 г. в столице Российской империи.

Семья

Отец – Онисим Никифорович. Братья:

- Фёдор был военным инженером; исполнял должность главы Новгородской губернии; дослужился до генерал-лейтенанта;

- Аксентий – военный, погиб на Кавказе;

- Николай – военный, погиб на Кавказе.

Дети:

- Евгений дослужился до контр-адмирала; занимал должность первого начальника военного поста Владивосток;

- Павел дослужился до вице-адмирала.