БАРАНОВ ЭДУАРД ТРОФИМОВИЧ

Российский государственный деятель, граф (1846), генерал от инфантерии (1869), член Госсовета (1868).

Из дворян. Окончил Благородный пансион при Московском университете (1829). С 1829 служил в гвардии, участвовал в боевых дей­ствиях на Кавказе и походе в Венгрию (1849). Начальник штаба Отдельного гвардейского корпуса (1856—1862), с апреля 1866 по март 1868 — лифляндский, эстляндский, курляндский, виленский, гродненский, ковенский и минский генерал-губернатор и командующий войсками Рижского и Виленского военных округов.

В 1871 и 1874 временно управлял министерством императорского двора. Председатель Особой комиссии для исследования ж.-д. дела в России (1876—1884), подготовившей Общий устав российских железных дорог и Положение о Совете по ж.-д. делам при министерстве путей сообщения, утвержденные в 1885. С 1 января 1881 — председатель Департамента государственной экономии Госсовета.

Автор статьи: В. Л. Степанов.

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