АКИНФОВ ФЁДОР ВЛАДИМИРОВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Федор Владимирович родился 23 июня 1789 г. Выходец из дворян. Отец – Владимир Алексеевич Акинфов, Киржачский уездный предводитель дворянства. Двоюродным братом А. был А.С. Грибоедов.

Семья проживала в родовом поместье Завалино, располагавшемся во Владимирской губернии.

Как и большинство дворянских детей, А. связал свою жизнь с военной службой. В 1806 г. зачислен юнкером лейб-гвардии Гусарского полка. С 1807 г. – корнет; участник противостояния европейских держав в рамках четвертой коалиции.

В Отечественную войну – штабс-ротмистр, активный участник многих сражений, в том числе у Красной; в ноябре состоялось его производство в ротмистры. Участник заграничных походов русской армии.

Военная служба

С 1816 г. – полковник. С 1817 г. – командир Переяславского конно-егерского полка. С 1824 г. – генерал-майор; командир 1-й бригады 2-й драгунской дивизии.

После восстания декабристов оказался под следствием. А. обвиняли в участии в «Военном обществе», действовавшем до организации «Союза благоденствия». Однако решением Николая I с А. были сняты все обвинения, а собранные факты остались без внимания.

Участник русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг. С февраля 1830 г. – в отставке.

Гражданская карьера

Оставив службу, А. занялся своими имениями, которые располагались во Владимирской губернии (Суздальский, Ковровский, Покровский, Юрьевский уезды). Участвовал в дворянской жизни: с декабря 1832 г. – предводитель дворянства в Суздальском уезде, с января 1833 г. – предводитель дворянства во Владимирской губернии. В августе 1835 г. произведен в тайные советники.

С апреля 1837 г. – сенатор; присутствующий, работал в московском департаменте Правительствующего Сената. В январе 1848 г. получил должность первоприсутствующего во 2-м отделении 6-го московского департамента Сената. В Сенате он трудился до конца своих дней.

Общественная жизнь

С 1839 г. помогал многим организациям Москвы как опекун; занимался управлением в Мариинской больнице. Входил в советы ряда московских училищ. С 1846 г. входил в комиссию, которая курировала строительство храма Христа Спасителя.

Умер А. 30 июня 1848 г. в Москве.

Семья

Супруга – Наталья Александровна Римская-Корсакова, фрейлина двора. Дочь – Елизавета.