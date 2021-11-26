АКИНФОВ ФЁДОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Ранние годы и начало карьеры
Федор Владимирович родился 23 июня 1789 г. Выходец из дворян. Отец – Владимир Алексеевич Акинфов, Киржачский уездный предводитель дворянства. Двоюродным братом А. был А.С. Грибоедов.
Семья проживала в родовом поместье Завалино, располагавшемся во Владимирской губернии.
Как и большинство дворянских детей, А. связал свою жизнь с военной службой. В 1806 г. зачислен юнкером лейб-гвардии Гусарского полка. С 1807 г. – корнет; участник противостояния европейских держав в рамках четвертой коалиции.
В Отечественную войну – штабс-ротмистр, активный участник многих сражений, в том числе у Красной; в ноябре состоялось его производство в ротмистры. Участник заграничных походов русской армии.
Военная служба
С 1816 г. – полковник. С 1817 г. – командир Переяславского конно-егерского полка. С 1824 г. – генерал-майор; командир 1-й бригады 2-й драгунской дивизии.
После восстания декабристов оказался под следствием. А. обвиняли в участии в «Военном обществе», действовавшем до организации «Союза благоденствия». Однако решением Николая I с А. были сняты все обвинения, а собранные факты остались без внимания.
Участник русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг. С февраля 1830 г. – в отставке.
Гражданская карьера
Оставив службу, А. занялся своими имениями, которые располагались во Владимирской губернии (Суздальский, Ковровский, Покровский, Юрьевский уезды). Участвовал в дворянской жизни: с декабря 1832 г. – предводитель дворянства в Суздальском уезде, с января 1833 г. – предводитель дворянства во Владимирской губернии. В августе 1835 г. произведен в тайные советники.
С апреля 1837 г. – сенатор; присутствующий, работал в московском департаменте Правительствующего Сената. В январе 1848 г. получил должность первоприсутствующего во 2-м отделении 6-го московского департамента Сената. В Сенате он трудился до конца своих дней.
Общественная жизнь
С 1839 г. помогал многим организациям Москвы как опекун; занимался управлением в Мариинской больнице. Входил в советы ряда московских училищ. С 1846 г. входил в комиссию, которая курировала строительство храма Христа Спасителя.
Умер А. 30 июня 1848 г. в Москве.
Семья
Супруга – Наталья Александровна Римская-Корсакова, фрейлина двора. Дочь – Елизавета.