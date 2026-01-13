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Во второй части рассказа о Русско-японской войне речь пойдет о первом этапе боевых действий. Япония, несмотря на согласие российской стороны к мирному разрешению противоречий, напала первой - без объявления войны, и в целом имела преимущество на поле боя.

Почему русские военные аналитики недооценили мощь японцев и почему русская армия постоянно отступала? Что "играло" против России - беспечность или бюрократизм, системная отсталость или внутренние противоречия? Почему, несмотря на героизм русских солдат, был сдан врагу Порт-Артур? Какова настоящая судьба крейсера "Варяг"? И кто автор стихов в посвященной ему знаменитой песне?