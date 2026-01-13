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В третьей части рассказа о Русско-японской войне поговорим преимущественно о сражениях на море. Насколько велик был фактор случайности в определении исхода ключевых сражений? Что такое "Цусима" и почему это слово стало нарицательным в русском языке начала XX века? Почему Генеральный штаб и возглавлявший российскую делегацию на мирных переговорах в Портсмуте С. Витте не находились в контакте друг с другом? Как и когда наша страна сумела взять исторический реванш за поражение в Русско-японской войне, и почему её уроки и по сей день актуальны не только для нас?

Об этом и многом другом в новой лекции расскажет Владимир Мединский.