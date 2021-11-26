ВЕСЁЛКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Из потомственных дворян. 22.5.1893 окончил Императорский Александровский лицей и произведен в губернские секретари. В 1893 г. поступил во флот юнкером. 12.9.1894 произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 6-й флотский экипаж. Служил на крейсере I ранга «Адмирал Нахимов» (1894), крейсере I ранга «Рында» (1895–1896), императорской яхте «Полярная Звезда» (1897). 12.1.1898 переведен в Гвардейский экипаж. 17.9.1898 назначен в обучающийся состав учебно-артиллерийской команды. 6.12.1898 произведен в лейтенанты. 16.9.1899 окончил команду и зачислен в артиллерийские офицеры 2-го разряда. 27.12.1899 переведен из Гвардейского экипажа во флот с зачислением в 1-й флотский экипаж и назначен младшим артиллерийским офицером эскадренного броненосца «Петропавловск». 7.12.1900 назначен младшим флаг-офицером штаба начальника эскадры Тихого океана. 7.01.1902 назначен младшим артиллерийским офицером крейсера I ранга «Россия». 24.2.1903 переведен в 5-й флотский экипаж с назначением старшим артиллерийским офицером крейсера I ранга «Светлана». В 1903–1904 гг. артиллерийский офицер крейсера II ранга «Крейсер». 22.7.1903 зачислен в артиллерийские офицеры 1-го разряда. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 12.4.1904 назначен старшим флаг-офицером штаба командующего флотом Тихого океана. 19.8.1905 назначен и. д. старшего адъютанта морской канцелярии Главнокомандующего всеми морскими и сухопутными силами, действующими против Японии. 8.5.1906 назначен старшим офицером яхты «Нева». 15.12.1906 назначен адъютантом морского министра. 10.1.1907 назначен адъютантом генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича. 22.1.1907 зачислен в 8-й флотский экипаж. 11.6.1907 произведен в капитан-лейтенанты. 2.1.1908 произведен в капитаны 2-го ранга. 6.12.1908 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 19.1.1909 назначен командиром эскадренного миноносца «Инженер-механик Дмитриев». 8.9.1909 назначен временно командующим эскадренным миноносцем «Достойный». 29.9.1909 назначен командиром эскадренного миноносца «Достойный». 12.4.1910 назначен командиром минного заградителя «Амур». 18.11.1913 назначен командующим линейным крейсером «Бородино» с прикомандированием к Морскому Генеральному штабу для занятий. 06.12.1913 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе с утверждением ком. линейного крейсера «Бородино». 20.3.1914 назначен председателем комиссии для окончания работ по пересмотру шлюпочной сигнальной книжки и свода сигналов для переговоров с наблюдательными постами и крейсерами пограничной стражи при Морском Генеральном штабе. Участник Первой мировой войны. Осенью 1914 г. назначен начальником Экспедиции особого назначения на Дунае, доставлявшей военные грузы в Сербию. 6.12.1915 произведен в контр-адмиралы (со старшинством с 18.7.1917) за отличие по службе с зачислением в Свиту его императорского величества. 10.11.1916 назначен комендантом Севастопольской крепости. 4.4.1917 отчислен от должности с зачислением в резерв чинов Морского министерства. 20.8.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Арестован по делу «Русско-Мурманского ремонтного и судостроительного товарищества», контрреволюционной организации, вербовавшей бывших офицеров для отправки на Мурман и раскрытой 18.1.1919 Архангельской ЧК. Расстрелян по постановлению Петроградской ЧК. Почетный гражданина г. Рени (1916).

Жена (с 28.5.1906): дочь генерал-майора по Адмиралтейству Ксения Владимировна (урожденная Китаева). Детей не имел.