Порт-­Артýр

Порт-­Артýр ( англ. Port Arthur) — принятое с 1860‑х на Западе название поселения на Квантунском п-ове (ныне Гуаньдунбаньдао) у входа в Ляодунский и Бохайский заливы Желтого моря со стратегически значимой незамерзающей гаванью. Сейчас — район Люйшунькоу (Люйшунь) городского округа Далянь китайской провинции Ляонин.

Впервые упоминается в III в., название Люйшунь возникло в XIV в. В 1880–1890‑х по распоряжению Ли Хунчжана там строилась военно-­морская база под руководством немецкого офицера К. фон Ганнекена (дноуглубительные работы, береговые батареи, набережная, склады, арсенал), использовавшаяся флотом империи Цин во время Японо-китайской вой­ны 1894 – 1895 . В 1895 по Симоносекскому договору П.-А. перешел к Японии, в конце 1895 возвращен Китаю под нажимом России, Германии и Франции.

15[27] марта 1898 по русско-китайской конвенции Квантунский п-ов был передан России в аренду сроком на 25 лет. 16[28] марта в П.-А. высадился русский десант. С 1901 велось строительство крепости и города (проекты инженера-­полковника И. Ф. Гильшера, полковника К. И. Дубицкого, инженера-строителя Б. Л. Бутлера и др.), до нашего времени сохранились укрепления, дома, здания железнодорожного вокзала (1901–1903) и тюрьмы в неорусском стиле, мемориальное русское кладбище. П.-А. стал главным русским военным и торговым портом на Тихом океане, центром Квантунской области (включала также Далянь), к 1903 был соединен веткой (Южная Маньчжурская железная дорога) с Китайской восточной железной дорогой .

В порту базировалась 1‑я Тихоокеанская эскадра, в крепости — полк под командованием вице-адмирала Е. И. Алексеева , в 1904 начальником порта стал И. К. Григорович (адмирал с 1911). В 1904 укрепление порта продолжилось под руководством генерал-лейтенанта инженерных вой­ск Р. И. Кондратенко , одного из организаторов обороны П.-А. во время Русско-­японской вой­ны 1904–1905 . 20 декабря 1904 [2 января 1905], после гибели Кондратенко, крепость была сдана японцам генералом А. М. Стесселем.

По Портсмутскому миру 1905 права на аренду П.-А. перешли от России к Японии, которая отказалась вернуть порт Китаю после завершения срока аренды в 1923. В 1932 Люйшунь был включен в состав Маньчжоу-го . В августе 1945 освобожден Красной армией во время Советско-­японской вой­ны 1945 . По соглашению 1945 СССР и Китай договорились о 30‑летнем совместном использовании П.-А. как военно-­морской базы. В мае 1955 советские вой­ска были выведены, инфраструктура базы передана китайскому правительству. В сентябре 2010 Д. А. Медведев посетил открытие отреставрированного мемориала 1950‑х русским и советским воинам в П.-А.

Лит. : Авилов Р. С. Порт-­Артур: страницы истории русской крепости (1898–1905 гг.) // Военно-­исторический журнал. М., 2019. № 1. С. 20–28; Иванова А. П. Русские военные инженеры Порт-­Артура // Проект Байкал. Иркутск, 2022. № 73. С. 142–149. С. Н. Губина .