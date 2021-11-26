КОНДРАТЕНКО РОМАН ИСИДОРОВИЧ

Кондратенко, Роман Исидорович (30.09[12.10].1857, Тифлис — 02[15].12.1904, Порт-Артур) — российский военный деятель, инженер, руководитель обороны Порт-Артура во время Русско-японской войны 1904—1905 .

Родился в многодетной семье отставного майора. В 1874 окончил Полоцкую военную гимназию, в 1877 — Николаевское инженерное училище, после чего в звании прапорщика служил 1-м Саперном батальоне на 1-м Кавказском фронте. В 1882 окончил Военно-инженерную академию, в звании штабс-капитана занимался укреплением Черноморского побережья в Батуми. В 1884 произведен в капитаны. После окончания в 1886 Академии Генштаба зачислен в штат офицеров Генштаба. В 1886—1894 служил в Виленском военном округе, произведен в полковники. С 1895 начальник штаба войск Уральского военного округа, командовал 20-м стрелковым полком. С 1901 окружной дежурный генерал штаба Приамурского военного округа. С 1903 — генерал-майор, начальник 7-й Восточносибирской бригады (с 1904 дивизии) в Порт-Артуре. С началом войны с Японией успешно и результативно руководил сухопутной обороной крепости. Лично принимал участие в оборонительных боях. Погиб на форте № 2 в результате артиллерийского обстрела. Похоронен на кладбище Александро-Невской лавры. Посмертно получил звание генерал-лейтенанта. За время службы был награжден большим количеством боевых наград.

Лит.: Ковалевский Н. Ф. История государства Российского. Жизнеописания знаменитых военных деятелей XVIII — начала XX века. М., 1997; Куличкин С. Кондратенко. М., 1989; Шикман А. П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. М., 1997.