ИЗВОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ИЗВОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ - российский государственный деятель и дипломат.
Дворянин. Брат П. П. Извольского. Окончил Александровский лицей (1875 год), затем на службе в МИДе (наставником Извольского был князь А. Б. Лобанов-Ростовский). Секретарь генерального консульства в Восточной Румелии (1879-1880 год), 1-й секретарь миссии в Румынии (1881-1885 годы) и США (1885-1888 годы). В 1888 году направлен в Рим в качестве личного представителя императора Александра III для восстановления официальных отношений с Римской курией, министр-резидент при Святом Престоле (1894-1897 годы). Чрезвычайный посланник и полномочный министр в Сербии (1897 год), Баварии (1897-1899 годы), Японии (1899-1902 годы) и Дании (1902-1906 годы). Выступал за мирное урегулирование спорных вопросов с Японией, вплоть до заключения союза с ней. В октябре 1905 года направлен императрицей Марией Фёдоровной, находившейся в Дании, в Санкт-Петербург с письмом к императору Николаю II, содержавшим просьбу предоставить России конституцию.
Министр иностранных дел [28.04(11.05).1906 года - 14(27).09.1910 года]. Стремился сохранить за МИДом ведущую роль в выработке внешнеполитич. курса, отстаивал приоритет ведомства перед Советом министров, Советом государственной обороны и др. министерствами. Член Государственного совета (1909-1917 годы). Принадлежал к умеренно-либеральному крылу высшей бюрократии, по политическим взглядам был близок к октябристам. Летом 1906 года участвовал в переговорах с лидерами либеральных партий (П. Н. Милюковым и др.) об их вхождении в правительство. Выступал против роспуска 1-й Государственной думы.
Стремясь заручиться общественной поддержкой проводимого им курса внешней политики, сотрудничал с октябристско-кадетским большинством 3-й Государственной думы, однако выступал против прямого вмешательства Думы во внешнеполитические вопросы. Придавал большое значение освещению и пропаганде в СМИ позиций и мероприятий МИДа, для этого активно использовал Бюро печати МИДа и Санкт-Петербургское телеграфное агентство. По инициативе Извольского МИД был реформирован: установлена регионально-отраслевая система политических отделов, усилена централизация ведомства, закреплены принципы ротации кадров и равенства условий работы заграничной и министерской служб и др. Под руководством Извольского расширена консульская сеть, ликвидирован ряд дипломатических представительств при монархических дворах Германии, улучшены информационный обмен и взаимодействие между МИДом и российскими миссиями за рубежом.
Первоначально главной задачей российской внешней политики считал стабилизацию международного положения страны и восстановление её военно-политического потенциала, подорванного русско-японской войной 1904-1905 года и Революцией 1905-1907 годов. Подчёркивал необходимость проведения прагматичной политики. Сторонник переориентации российского внешнеполитического курса с Азии на Европу. Видел в частных соглашениях с великими державами способ решения масштабных задач, полагал, что такие соглашения обеспечат России свободу манёвра.
Преодолев сопротивление в дипломатическом, военном и придворных кругах, добился заключения русско-английского и русско-японского соглашений 1907 года, которые разграничили сферы влияния России с Великобританией и Японией в Средней Азии и на Дальнем Востоке и заложили основу для формирования Антанты. В 1910 году заключил соглашение с Японией, фактически оформившее общеполитический союз двух стран и сыгравшее важную роль в дальнейшей стабилизации положения России на Дальнем Востоке. Одновременно, придерживаясь политики балансирования между складывавшейся Антантой и Тройственным союзом 1882 года, развивал партнёрские отношения с Германией: подписал Балтийский протокол 1907 года о сохранении территориального статуса-кво в регионе Балтийского моря.
В начале 1908 года выступил с инициативой перехода к активным действиям на Балканах и Ближнем Востоке, с тем чтобы обеспечить политическое доминирование там России и установить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, однако не получил поддержки у председателя Совета министров П. А. Столыпина и др. министров. С ведома императора Николая II вступил в секретные переговоры с министром иностранных дел Австро-Венгрии графом А. Л. фон Эренталем: Россия обязывалась признать аннексию Австро-Венгрией бывшей турецкой провинций - Боснии и Герцеговины, взамен Извольский ожидал поддержки требований России по изменению в её пользу режима проливов Босфор и Дарданеллы.
Заключив соглашение по этому вопросу в Бухлау (сентябрь 1908 года), Извольский спровоцировал Боснийский кризис 1908-1909 годов, в результате которого Россия признала аннексию Боснии и Герцеговины, но её требования не были выполнены (в связи с этой неудачей деятельность Извольского была поставлена под контроль Совета министров). В дальнейшем подготовил русско-итальянское Раккониджское соглашение 1909 года и обеспечил политическую базу для создания Балканского союза 1912 года. После ухода с поста министра иностранных дел Извольский продолжил дипломатическую службу. С 1910 года чрезвычайный и полномочный посол во Франции, способствовал политической и военной консолидации Антанты накануне и в ходе Первой мировой войны. В мае 1917 года отстранён от должности Временным правительством, остался в Париже. С началом Гражданской войны 1917-1922 годов в России выступал за поддержку (в т. ч. и путём военной интервенции) Белого движения странами Антанты.
Действительный член Русского исторического общества (1896 год). Автор «Воспоминаний» (доведены до 1906 года; опубликованы в 1921 году в Торонто, в 1923 году в Париже; в 1924 году на русском языке в Петрограде и Москве, неоднократно переиздавались).
Иллюстрация:
Архив БРЭ.