ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, вице-адмирал

Из потомственных дворян Иркутской губернии. 27.9.1879 зачислен на действительную службу. 27.9.1882 окончил Морское училище и произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот. 18.10.1882 зачислен в 1-й флотский экипаж. Служил вахтенным начальником на фрегате «Светлана» (22.6.1883–22.8.1884). 22.9.1884 зачислен в минный офицерский класс. 29.9.1886 окончил класс и зачислен в минные офицеры 2-го разряда. 30.1.1887 зачислен в 4-й флотский экипаж. 30.1.1887 назначен минным офицером броненосной батареи «Кремль». 20.9.1889 поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. 1.4.1890 произведен в лейтенанты. 2.10.1891 зачислен в 17-й флотский экипаж. 19.6.1892 окончил академию по 1-му разряду, с занесением имени на мраморную доску. 15.11.1892 назначен членом комиссии морских артиллерийских опытов в Санкт-Петербурге. 11.4.1893 назначен младшим артиллерийским офицером крейсера I ранга «Адмирал Нахимов». 21.4.1893 зачислен в 6-й флотский экипаж. 19.6.1894 назначен членом комиссии морских артиллерийских опытов в Санкт-Петербурге. 1.4.1896 зачислен в 6-й флотский экипаж. 4.4.1896 назначен старшим артиллерийским офицером крейсера I ранга «Адмирал Нахимов» с зачислением в 1-й флотский экипаж. 17.1.1898 зачислен в 4-й флотский экипаж. 27.6.1898 назначен заведующим миноноской № 70. 6.7.1898 назначен заведующий миноноской № 30. С 16.9.1898 по 23.12.1898 в плавании на портовом судне «Могучий». 10.1.1899 назначен флагманским артиллерийским офицером берегового штаба старшего флагмана 1-й флотский дивизии Балтийского моря с зачислением в 5-й флотский экипаж. 20.4.1900 назначен командующим миноносцем № 124. 4.10.1900 назначен преподавателем в артиллерийском офицерском классе учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота. 12.4.1901 назначен командующим миноносцем № 124. 6.12.1901 назначен старшим офицером эскадренного броненосца «Император Александр II» с зачислением в 4-й флотский экипаж. 16.11.1902 назначен флагманским артиллерийским офицером младшего флагмана эскадры Тихого океана. 9.7.1903 назначен старшим офицером эскадренного броненосца «Победа». 6.12.1903 произведен в капитаны 2-го ранга за отличие по службе. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. и обороны Порт-Артура. 10.6.1904 получил повреждение барабанной перепонки левого уха и перелом ребра при отражении минных атак. Устроил в крепости мастерскую для производства ручных бомбочек и мортир для стрельбы морскими минами на суше. 1.12.1904 назначен в распоряжение начальника обороны крепости. После капитуляции крепости 20.12.1904 дал подписку о неучастии в войне и 18.1.1905 с эшелоном матросов из Порт-Артура прибыл в г. Сызрань. 30.1.1906 назначен заведующим обучением офицеров и гальванеров учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота. 20.2.1906 назначен командиром учебного судна «Рига» с оставлением в должности. 22.4.1907 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе. 28.1.1908 назначен командиром учебного судна «Петр Великий». 12.3.1909 назначен председателем комиссии для выработки общих положений, которым должны удовлетворять приборы управления артиллерийским огнем с оставлением в должности. 28.8.1909 назначен и. д. начальника учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота. 6.12.1911 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе с утверждением в должности. 29.4.1913 произведен в вице-адмиралы за отличие по службе с назначением комендантом морской крепости Императора Петра Великого. Участник Первой мировой войны. 8.8.1914 назначен начальником Ревельского войскового района и начальником города Ревель с оставлением в должности. 11.8.1914 назначен генерал-губернатором Эстляндии и Лифляндии, кроме Рижского уезда с оставлением в должностях. 4.4.1917 отчислен от должностей и назначен в резерв чинов Морского министерства. 23.6.1917 уволен со службы. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. 4.11.1918 назначен главным командиром портов и судов Черного моря. В марте 1919 г. в Петровске на Каспийском море. 21.3.1919 назначен начальником морского управления при главнокомандующем ВСЮР. 17.2.1920 назначен начальником дивизиона речных судов. 29.3.1920 назначен командующим Черноморским флотом 19.4.1920 отчислен от должности. 3.5.1920 назначен старшим морским начальником при представителе главнокомандующего Русской армией в Закавказье. Эвакуирован с эскадрой в Бизерту. В 1920–1924 гг. директор Морского корпуса в Бизерте. Скончался во французском морском госпитале в г. Ферривиле (Тунис). Погребен на европейском участке кладбища в Бизерте.

Жена (с 2.2.1901): разведенная жена капитана Глафира Яковлевна (в 1-м браке Боброва). (?–29.5.1923, Бизерта). Дети жены от 1-го брака: Владимир, Мария.