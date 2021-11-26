БАРОН
Непосредственный вассал короля (императора) или другого крупного правителя в Средние века.
Первоначально титул был неразрывно связан с земельным держанием, но постепенно появляются Б., получившие титул через пожалование своего сюзерена и не обладающие при этом баронией. Со временем Б. стал дворянским титулом, постепенно утратившим право на территориальную юрисдикцию.
В Англии титул был введен Вильгельмом I Завоевателем (смотрите Нормандская династия). При Генрихе II обозначилось разделение на крупных (личный вызов в королевский совет) и мелких (общий вызов через шерифа) Б. За первыми закрепились права и привилегии пэров, в будущем они составили Палату лордов в парламенте. По дворянской иерархии Б. был низшим (5-м) рангом в Англии, стоял после виконта, а в Германии и Франции он шел после графа. Титул был распространен в большинстве европейских стран.
В России введен Петром I для высшего слоя немецкого дворянства Прибалтики. В конце XIX в. в России было учтено около 240 баронских родов. Отменен декретом ВЦИК СНК от 11 (24) ноября 1917.
Второе значение: Полноправный житель города, входящего в Конфедерацию Пяти портов (Англия).
Автор статьи: А. А. Анисимова.
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