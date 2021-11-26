БИЦЗЫВО (Пицзыво)

Небольшой город на восточном побережье Ляодунскаго полуострова в устье реки Сяохэ; недалеко от Порт-Артура .

В период Японо-китайской войны 1894—1895 стал местом высадки японского десанта, продолжившего отсюда свое дальнейшее успешное наступление в глубь Китая. После установления русско-китайским соглашением 1898 в этом районе нейтральной зоны, Б. оказался на самой ее границе.

К началу 1904 здесь проживало ок. 21 тыс. чел. Население вокруг города занималось рыболовством и земледелием, а в самом Б. шла активная торговля с Чифу, Порт-Артуром и Дагушанем.

Б. получил большую известность в период Русско-японской войны 1904—1905 . Вблизи Б. 2-я японская армия под командованием генерала Оку 22 апреля 1904 начала высадку десанта и прервала ж.-д. сообщение Б. с Порт-Артуром (смотрите Оборона Порт-Артура ).

Автор статьи: И. Н. Селиванов.

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