ВРАНГЕЛЬ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ

Барон, юрист, дипломат, археолог, мемуарист.

Происхождение и образование.

Из древнего рода, происходящего от Туки Вранге, начальника Ревельского гарнизона в 1219 г. В 1653 г. род Врангелей возведён в баронское королевства Шведского достоинство, которое в 1865 г. признано в Российской империи.

Сын барона Егора (Георгия) Ермолаевича (Ганса Георга Германа) Врангеля (1803-1868), в 1853-1864 Ямбургского уездного предводителя дворянства, от брака с Дарьей Александровной (Доротеей) Рауш фон Траубенберг (1807-1851), троюродной сестрой А.С. Пушкина. Родился в имении Верино близ Нарвы. В 1853 г. закончил Императорский Александровский лицей в числе лучших учеников. В лицее учились петрашевцы М.В. Петрашевский, Н.А. Спешнев, Н.С. Кашкин, А.И. Европеус, с которыми Врангель и его отец были знакомы лично.

Юрист.

Поступил на службу в Министерство юстиции, причём отказался от карьеры в столице и поехал добровольно на должность стряпчего по уголовным и гражданским делам в Семипалатинск, одной из причиной чего послужило пребывание здесь Ф.М. Достоевского. Он с ним встречался, помогал ему деньгами, хлопотал о присвоении Достоевскому офицерского чина и разрешении вернуться в центральную Россию, хлопотал также по делам возлюбленной писателя и его будущей жены Марии Дмитриевны Исаевой.

Совершил ряд поездок с естественнонаучными целями — в Алтайские горы, на озеро Иссык-Куль, посетил уральские заводы. Дружил с сосланными поляками, познакомился и долго переписывался с декабристами И.И. Пущиным, М.И. Муравьёвым-Апостолом, Н.В. Басаргиным, И.А. Анненковым, П.Н. Свистуновым и др. В С.-Петербург возвратился в 1857 г.

Дипломатическая служба.

Врангель вскоре отправился в кругосветную экспедицию с русской эскадрой, получив специальное задание, — собрать естественно-историческую коллекцию и сделать точное описание путешествия. В 1858—1859 гг. Врангель участвует в подготовке важного для России Айгунского договора с Китаем. Затем на дипломатической службе: секретарь генерального консульства в Молдавии и Валахии (1862—1863), младший секретарь миссии в Дании (1863–1866), генеральный консул в Данциге (1879–1897), министр-резидент (1897–1898), а затем посланник в Саксонии и Брауншвейге (1898–1906).

Воспоминания о Ф.М. Достоевском.

В 1912 г. издал «Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. 1854—1856 гг». Книга Врангеля о Достоевском - одно из немногих свидетельств современников о жизни писателя в период его сибирской ссылки. В ней подробно освещена бытовая обстановка жизни Достоевского, охарактеризован круг лиц, с которыми он общался в этот период. В книге отражены и несколько эпизодов из личной жизни писателя: история его женитьбы на М.Д. Исаевой и история его освобождения из сибирской ссылки. В связи с краеведческими интересами Врангеля в книгу включены сведения о политическом и экономическом положении населения и ссыльных в Сибири в период пребывания там Достоевского.

После себя оставил сына барона Николая Александровича (1863-1927) - адъютант вел. князя Михаила Александровича. Племянник - Пётр Николаевич Врангель (1878-1928), генерал от кавалерии, один из лидеров Белого движения во время гражданской войны в России.