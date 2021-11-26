БАТТЕНБЕРГ Александр Йозеф фон

Первый князь Болгарии после обретения ею независимости в 1878.

Сын германского князя Александра фон Гессен-Дармштадт от морганатического брака, племянник российской императрицы Марии Александровны, супруги Александра II . В чине лейтенанта служил в Гессенском драгунском полку № 24.

В 1877 добровольцем поступил в русскую армию, принимал участие в русско-турецкой войне 1877—1878 . Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Первым Великим народным собранием в Тырнове был избран 17 апреля 1879 князем Болгарии.

В своем правлении Б. опирался на русские военные и административные кадры, на все­стороннюю поддержку России. Однако вскоре между Б. и Россией возникли и обострились политические противоречия. 27 апреля 1881 Б. приостановил действие Тырновской конституции, тем самым фактически совершив государственный переворот. В дальнейшем он продолжал укреплять режим личной власти, в частности контроль над армией, что вело к падению его популярности в Болгарии и ухудшению отношений с Россией.

В 1885 Б. поддержал восстание в Вост. Румелии и объединение этой провинции с княжеством Болгария. Это еще больше испортило отношения с Россией и вызвало военное нападение Сербии на Болгарию.

В сербско-болгарской войне 1885 молодая армия Б. неожиданно для всех одержала решительную победу, которая закрепила присоединение Вост. Румелии к Болгарии. Эти достижения повысили престиж Б. в стране и способствовали укреплению автократических начал в его правлении. Однако ухудшение отношений с Россией привело к заговору русофильски настроенных болгарских офицеров , совершивших военный переворот 9 августа 1886, в результате которого Б. был вынужден отречься от престола. Через несколько дней в Болгарии произошел успешный контрпереворот, организаторы которого предлагали Б. вернуться к власти. Однако руководство Российской и Германской империй не поддержало идею возвращения Б., и 27 августа 1886 он официально отказался от княжеского престола Болгарии.

Последние годы жизни провел в Австро-Венгрии, в г. Грац. Был торжественно похоронен в мавзолее в центре Софии.

Автор статьи: В. Б. Каширин.

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