ЗИНОВЬЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

ЗИНОВЬЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - российский ди­пло­мат, вос­то­ко­вед.

Окон­чил Ла­за­рев­ский институт восточных язы­ков в Мо­ск­ве. С 1851 года на служ­бе в МИДе. В 1855 году в Санкт-Пе­тербургском университете за­щи­тил ма­ги­стер­скую дис­сер­тацию «Эпи­чес­кие ска­за­ния Ира­на» (опубликована в 1855 году). В ней Зиновьев ус­та­но­вил, что иранский и индийский эпо­сы име­ют об­щий ис­точ­ник про­ис­хо­ж­де­ния - эпо­сы пле­мён, жив­ших ме­ж­ду ре­ка­ми Окс (ны­не Аму­да­рья) и Инд, а в об­лас­тях Ми­дии и Пер­сии про­изош­ло лишь оформ­ле­ние иранской на­род­но­сти и язы­ка. Зиновьев по­ка­зал, что Фир­до­уси в сво­ей по­эзии «точ­но сле­до­вал под­лин­ным ис­точ­ни­кам иран­ских ска­за­ний».

В 1856-1859 годах и 1863-1869 годах на ди­пло­ма­тической служ­бе при российской мис­сии в Те­ге­ра­не, кон­сул в Реш­те (1860-1862 годы), управ­ляю­щий ге­не­раль­ным кон­суль­ст­вом в Тав­ри­зе (ны­не Теб­риз; 1862-1863 годы). С 1870 года при российском по­соль­ст­ве в Кон­стан­ти­но­по­ле. Ди­пло­ма­тический агент и ге­не­раль­ный кон­сул в Ру­мы­нии (1872-1876 годы). Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный министра в Пер­сии (1877-1882 годы). Счи­тал при­сое­ди­не­ние к Российской им­пе­рии тер­ри­то­рий в Средней Азии (вплоть до Аф­га­ни­ста­на) не­об­хо­ди­мым для без­о­пас­но­сти стра­ны в за­кас­пий­ских об­лас­тях и для пре­дот­вра­ще­ния уси­ле­ния в Средней Азии по­зи­ций Ве­ли­ко­бри­та­нии. Обес­пе­чил ло­яль­ное от­но­ше­ние Пер­сии к Ахал­те­кин­ской экс­пе­ди­ции российских войск в 1880-1881 годах (смотрите Ахал­те­кин­ские экс­пе­ди­ции), до­бил­ся ос­лаб­ле­ния британского влия­ния на персидского ша­ха и до­ка­зал ему, что при­сое­ди­не­ние к Рос­сии Ахал­те­кин­ско­го оа­зи­са из­ба­вит северные про­вин­ции Пер­сии от на­бе­гов турк­мен и ук­ре­пит там власть ша­ха.

Под­дер­жал пред­ло­же­ние генерал от инфантерии М. Д. Ско­бе­ле­ва при­сое­ди­нить к Рос­сии Мерв­ский оа­зис, жи­те­ли ко­то­ро­го хо­да­тай­ст­во­ва­ли пе­ред Зиновьевым о пе­ре­хо­де в российское под­дан­ст­во (эта ини­циа­ти­ва бы­ла от­кло­не­на во из­бе­жа­ние даль­ней­ше­го обо­ст­ре­ния британско-российских про­ти­во­ре­чий и ос­лож­не­ния от­но­ше­ний с Пер­си­ей). Зиновьев вёл пе­ре­го­во­ры с персидским ша­хом о раз­гра­ни­че­нии гра­ниц меж­ду дву­мя стра­на­ми, 09(21).12.1881 года под­пи­сал русско-персидскую кон­вен­цию об ус­та­нов­ле­нии гра­ни­цы ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми к вос­то­ку от Кас­пий­ско­го моря , ко­то­рая фак­ти­че­ски офор­ми­ла со­юз двух стран: Пер­сия от­ка­зы­ва­лась от вме­ша­тель­ст­ва в де­ла турк­мен, про­жи­вав­ших в Мер­ве и Тед­же­не, за­пре­ща­ла про­воз им ору­жия и во­енного сна­ря­же­ния че­рез свои северные про­вин­ции; пре­дос­тав­ля­ла Рос­сии пра­во про­во­дить вой­ска че­рез персидскую гра­ни­цу. Ди­рек­тор Ази­атского департамента МИД (1883-1891 годы). Ак­тив­но уча­ст­во­вал в про­цес­се т. н. афганского раз­гра­ни­че­ния, 11(23).04-10(22).07.1887 года под­пи­сал русско-британские про­то­ко­лы по оп­ре­де­ле­нию северо-западной гра­ни­цы Аф­га­ни­ста­на (ме­ж­ду ре­ка­ми Ге­ри­руд и Аму­да­рья).

В хо­де Болгарского кри­зи­са 1885-1887 годов Зиновьев под­дер­жи­вал про­па­ган­ди­ро­вав­шую­ся М. Н. Кат­ко­вым (Зиновьев, со­сто­яв­ший с ним в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях, снаб­жал его ди­пло­ма­тической ин­фор­ма­ци­ей) и по­пу­ляр­ную в Рос­сии идею на­силь­ст­вен­но­го от­стра­не­ния от вла­сти в Бол­га­рии С. Стам­бо­ло­ва с по­мо­щью про­рос­сий­ски на­стро­ен­ных болгарских офи­це­ров-эмиг­ран­тов, б. ч. ко­то­рых на­хо­ди­лась в Ру­мы­нии. По по­ру­че­нию императора Алек­сан­д­ра III Зиновьев осу­ще­ст­в­лял об­щую ко­ор­ди­на­цию их дея­тель­но­сти (до из­бра­ния в 1887 году кня­зем Бол­га­рии Фер­ди­нан­да I Ко­бург­ско­го).

Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный министр в Шве­ции и Нор­ве­гии (1891-1897 годы). Чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол в Ос­ман­ской им­пе­рии (1898-1909 годы); на­стаи­вал на бо­лее ак­тив­ном вме­ша­тель­ст­ве Рос­сии в де­ла Ос­ман­ской им­пе­рии, ука­зы­вая на фор­ми­ро­ва­ние уз­ла про­ти­во­ре­чий в Ма­ке­до­нии и во­круг про­ли­вов Бос­фор и Дар­да­нел­лы, а так­же на обо­ст­ре­ние ар­мян­ско­го во­про­са. Пред­ла­гал про­вес­ти су­деб­ную ре­фор­му в Ма­ке­до­нии , под­го­то­вил со­от­вет­ст­вую­щий про­ект. Член Государственного со­ве­та по на­зна­че­нию (1909-1917 годы), при­мы­кал к груп­пе пра­вых.

Ав­тор очер­ков о внеш­ней по­ли­ти­ке Рос­сии («Рос­сия и Пер­сия», 1897 год; «Рос­сия, Анг­лия и Пер­сия», 1912 год).