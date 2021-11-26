ВОДАР АЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ

Из дворян Санкт-Петербургской губернии, евангелическо-реформатского вероисповедания. 11.6.1855 окончил 1-й кадетский корпус и произведен в прапорщики с назначением в лейб-гвардии Финляндский полк. 28.6.1855 переведен в лейб-гвардии резервный Финляндский полк. 29.9.1856 по расформировании резервного полка переведен в лейб-гвардии Финляндский полк. полк. 31.12.1858 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 30.8.1860 произведен в подпоручики. 18.12.1860 окончил академию и отправлен в штаб Отдельного гвардейского корпуса. 24.12.1860 за неимением вакансии в Генеральном штабе обращен отправлен в свой полк. 30.8.1862 произведен в поручики. Участник подавления польского мятежа 1863 г. 30.8.1864 произведен в штабс-капитаны. 18.6.1866 прикомандирован к штабу 2-й гвардейской пехотной дивизии для и. д. старшего адъютанта. 22.7.1866 причислен к Генеральному штабу. 15.10.1866 командирован для занятий в штаб войск гвардии и Петербургского военного округа. 22.5.1867 назначен старшим адъютантом штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии с переводом в Генеральный штаб капитаном. 1.11.1867 назначен для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа . 31.3.1868 произведен в подполковники. 1.7.1868 назначен заведующим передвижением войск по Петербургско-Варшавской железной дороге. 8.8.1868 назначен штаб-офицером для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа.23.3.1871 назначен начальником штаба 24-й пехотной дивизии. 28.3.1871 произведен в полковники. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 29.11.1878 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (со старшинством с 18.12.1877) с отчислением от должности и зачислением по Генеральному штабу. 1.12.1878 назначен командиром лейб-гвардии Литовского полка. 20.11.1886 назначен начальником 2-го военного Константиновского училища. 30.8.1887 произведен в генерал-лейтенанты. 2.5.1891 назначен начальником 1-й гренадерской дивизии. 1.1.1898 назначен командиром 21-го армейского корпуса. 6.12.1899 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 3.2.1903 назначен членом Военного совета. 4.7.1907 назначен руководителем опыта по ведению полкового хозяйства чинами Интендантского ведомства с оставлением членом Военного совета. 12.6.1911 отчислен от должности руководителя опыта. Скончался от паралича сердца. 7.1.1916 исключен из списков умершим.

Жена ( 1-я): вдова генерал-майора Жозефина Савастьяновна (в 1-м браке фон Голи) (?–7.7.1912). Жена (2-я, с 29.9.1913): вдова штабс-капитана Александра Георгиевна (в 1-м браке Алексеева). Детей не имел.