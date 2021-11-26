ВИНБЕРГ ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ

Винберг Виктор Федорович (16.6.1832–не ранее 1917). Русский военный деятель, генерал от кавалерии (1895). Из дворян Санкт-Петербургской губернии, лютеранин. 7.8.1851 окончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров с занесением имени на мраморную доску и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк. 6.12.1853 произведен в поручики. 5.8.1854 поступил в Императорскую военную академию (с 1855 – Николаевская академия генерального штаба). 6.12.1856 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральное штабу и назначен на службу в департамент Генерального штаба. 1.1.1857 произведен в штабс-ротмистры за отличные успехи в науках. 2.1.1858 переведен в Генеральный штаб. 2.9.1858 прикомандирован к Гвардейскому генеральному штабу. 18.3.1859 переведен в Гвардейский генеральный штаб с переименованием в штабс-капитаны. 3.4.1860 произведен в капитаны (со старшинством с 1.1.1860). 1.1.1862 назначен дивизионным квартирмейстером 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 1.5.1862 назначен и. д. старшего адъютанта штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 30.6.1862 утвержден в должности. 6.2.1863 произведен в полковники с назначением начальником штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии. Участник подавления польского мятежа 1863–1864 гг. 8.2.1865 назначен для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. 19.12.1865 командиром 3-го гусарского Елисаветградского полка. 1.7.1871 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 16.4.1872 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с зачислением по армейской кавалерии и прикомандированием к 2-й кавалерийской дивизии. 28.9.1872 назначен младшим помощником начальника 2-й кавалерийской дивизии. 30.8.1873 назначен командиром 2-й бригады 2-й кавалерийской дивизии. 10.1.1874 назначен и. д. начальника Николаевского кавалерийского училища. 17.4.1874 утвержден в должности. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 2.1.1878 назначен командующим 12-й кавалерийской дивизией. 30.8.1881 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с утверждением начальником дивизии. 22.6.1886 назначен начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 9.12.1890 назначен командиром 10-го армейского корпуса. 6.12.1895 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. 15.9.1901 назначен членом Военного совета. 1.1.1911 уволен со службы с мундиром и пенсией. 22.1.1911 определен на действительную службу с назначением почетным опекуном Опекунского совета учреждений императрицы Марии по Санкт-Петербургскому присутствию. На начало 1917 г. состоял в должности. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь доктора медицины титулярного советника Ольга Иосифовна (урожденная Вельц). Дети: Ольга (р. 8.3.1868); Федор (27.7.1869, Киев–14.2.1927, Франция), полковник, шталмейстер Высочайшего двора; Мария (р. 30.10.1872).