СОЮЗ ТРЁХ ИМПЕРАТОРОВ

Сою́з трёх имперáторов — принятое в исторической литературе название союза между Россией, Германией и Австро-Венгрией, оформленного рядом договоров. Почва для соглашения была подготовлена во время свидания Александра II , Вильгельма I и Франца Иосифа I в Берлине в сентябре 1872. В ходе визита германского императора и канцлера О. фон Бисмарка в Санкт-Петербург 24 апреля [6 мая] 1873 была подписана российско-германская военная конвенция. Она предусматривала, что при нападении на одну из сторон третьей державы вторая сторона обязана направить ей в помощь 200-тысячную армию. 25 мая [6 июня] 1873 во время визита царя в Вену Александр II и Франц Иосиф I подписали в Шёнбрунне российско-австрийскую конвенцию, окончательно оформившую С. т. и. Стороны обязывались согласовывать взаимные интересы, а в случае нападения третьей державы — договориться о совместных действиях и при необходимости заключить специальную военную конвенцию. В октябре 1873 к этому соглашению присоединилась Германия. Заключая соглашение, Россия стремилась не допустить австро-германского союза, направленного против нее, и заручиться поддержкой соседних империй в противостоянии с Великобританией. Германия рассчитывала помешать русско-французскому сближению. Австро-Венгрия надеялась с помощью Германии обеспечить свои интересы на Балканах, контролируя здесь действия России. Однако уже в 1875 союз подвергся испытаниям в ходе франко-германской «военной тревоги», когда Россия за­явила Германии, что не допустит вторичного разгрома Франции. События на Балканах в 1875–1878 и позиция, занятая Германией и Австро-Венгрией на Берлинском конгрессе 1878 , привели к кризису С. т. и. Свидетельством фактического распада союза стало заключение Австро-германского договора 1879 , направленного против России. Однако желание сторон все же согласовывать свои интересы привело к возобновлению С. т. и. 6[18] июня 1881 в Берлине был подписан российско-австро-германский договор. Стороны обязались сохранять нейтралитет в случае вой­ны одной из сторон с четвертой державой, не допускать территориальных изменений европейских владений Турции без предварительного соглашения, подтверждался принцип закрытия проливов во время вой­ны. За Австро-Венгрией признавалось право на аннексию Боснии и Герцеговины. Договор был заключен на 3 года, в 1884 он был продлен. Обострение австро-русских противоречий в связи с болгарским кризисом 1885–1886 фактически лишило договор его значения. В 1887 он был заменен русско-германским договором «перестраховки».

Ист. : Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 1952.

Лит. : Сказкин С. Д. Конец австро-русско-германского союза. М., 1974. Б. С. Котов.