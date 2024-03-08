СКОБЕЛЕВ, МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
Скóбелев, Михаил Дмитриевич (17[29].09.1843, Петропавловская крепость, Санкт-Петербург — 25.06[07.07].1882, Москва) — русский военачальник, генерал от инфантерии (1881), участник Среднеазиатских походов и Русско-турецкой войны 1877–1878 (см. Русско-турецкие войны XVII–XIX вв.) за освобождение Болгарии. Из семьи потомственных военных, получил традиционное домашнее образование. В 1861 поступил на военную службу в лейб-гвардейский Кавалергардский полк. В 1864 добровольцем участвовал в подавлении Польского восстания 1863–1864 (см. Польские восстания). В 1868 окончил Николаевскую академию Генерального штаба, был причислен к Генштабу. В 1869 направлен для прохождения службы в Туркестанский военный округ. В 1873 принял участие в Хивинском походе генерала К. П. Кауфмана, награжден орденом Св. Георгия 4-й степени, произведен в полковники. В 1875–1876 возглавил военную экспедицию по подавлению мятежа Кокандского ханства, награжден орденом Св. Георгия 3-й степени, произведен в генерал-майоры и назначен военным губернатором Ферганы.
Пик карьеры С. пришелся на Русско-турецкую войну 1877–1878. В июне 1877 русские войска переправились через Дунай и развернули наступление. Командуя отдельным отрядом, С. отличился при взятии Шипкинского перевала. Во время второго штурма Плевны (июль 1877) руководил левым флангом русских войск. Отличился при взятии г. Ловчи (август 1877), чем обеспечил полную блокаду турецкого гарнизона Плевны. Произведен в генерал-лейтенанты. Участвовал в блокаде Плевны и зимнем переходе через Балканы, сыграв решающую роль в сражении под Шейново. Командуя авангардом русских войск, занял Адрианополь и в феврале 1878 — Сан-Стефано в окрестностях Константинополя, чем обеспечил начало мирных переговоров.
В январе 1880 С. назначен командующим военной экспедицией против текинцев. Лично осуществил разработку и подготовку военной операции, в ходе которой были взяты крепость Ден-гиль-Тепе и Ашхабад. Был произведен в генералы от инфантерии и награжден орденом Св. Георгия 2-й степени.
С. был ярым антигерманистом, выдвигал идею всеславянского единства, что служило для обвинений его во фрондерстве при императорском дворе.
Ист.: Посмертные бумаги М. Д. Скобелева // Исторический вестник. 1882. № 10. С. 109–138, 275–294.
Лит.: Шолохов А. Б. Генерал Михаил Скобелев. Исторический портрет. М., 2002; Глущенко Е. А. Герои империи. Портреты российских колониальных деятелей. М., 2003. Н. А. Копылов.