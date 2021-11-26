СЕМИРЕЧЕНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

История создания войска

С 1716 г. началось строительство укрепленных городков и острогов по реке Иртыш, которые стали основой будущей Сибирской линии. Уже в 1725 г. их численность составляла 10 сибирских крепостей. В каждой несли службу 785 казаков.

В 1808 г. создается Линейное Сибирское казачье войско, куда вошли казаки из Сибирской линии. Для охраны торговых путей из Синьцзяня (Китай) в Россию образовывались старицы, ставшие местом службы сибирских казаков. Одно из первых казачьих поселений – станица Капальская, основание которой приходится на 1847 г. В 1854 г. казаки построили укрепление Верный, в 1855 г. – станицу Верхне-Лепсинскую.

5 марта 1861 г. войско получило наименование Сибирское казачье войско. В его состав был включен Тобольский конный полк.

В 1867 г. создается Семиреченская область в составе Туркестанского генерал-губернаторства. В этот же год было организовано Семиреченское казачье войско. Его основу составили 9-й и 10-й полки Сибирского казачьего войска, проживавшие здесь.

У войска отсутствовала единая территория, станицы располагались между реками Чу и Аягуз. Войсковым центром было укрепление Верный. Старшинство войска ведется с 1582 г., также как и у Сибирского казачьего войска.

Основные задачи войска заключались в обороне восточной границы Туркестана, несении сторожевой и охранной служб, выполнении ряда полицейских функций.

В 1869 г. в состав войска влились 400 китайских эмигрантов.

Семиреченцы участвовали в Хивинском походе, за что 17 апреля 1875 г. 5-я сотня войска получила знаки отличия на головные уборы с надписью: «За отличие в Хивинском походе 1873 года».

Согласно Положению о Семиреченском казачьем войске от 30 июня 1879 г. войско состояло из трех полков, причем служил 1-й полк, а 2-й и 3-й находились на льготе. Находилось в подчинении Главного управления казачьих войск. Командующий войсками Семиреченской области одновременно был наказным атаманом, который с 1899 г. был в подчинении туркестанского генерал-губернатора. Станицами руководили станичные атаманы, подчинявшиеся наказному атаману.

С 1890 г. начал отмечаться день войска – 23 апреля.

В конце XIX – начале XX вв. войско пополнялось кубанскими казаками, переезжавшими сюда куренями. Отличительной особенностью Семиреченского войска стало ношение казаками двух видов формы: сибирской и кубанской казачьей.

В годы Гражданской войны большая часть семиреченских казаков выступила на стороне белого движения. В апреле 1920 г. Семиреченское казачье войско было упразднено красными. Часть семиреченцев ушла в Западный Китай, часть подверглась расказачиванию.

Управление войском

Согласно положению 1870 г. вводилось практически полное самоуправление внутри станичных обществ. Главный орган – сход, на который собирались даже лица невойскового сословия – собственники недвижимости в станицах. Однако они не имели права голоса, за исключением ситуаций, непосредственно их касающихся.

Казачья служба

Воинская служба семиреченских казаков длилась 18 лет. После ее окончания казак еще на протяжении 10 лет состоял в станичном ополчении. В 20-летнем возрасте казак зачислялся на один год в подготовительный разряд, где он проходил курс начального военного обучения, получал лошадь верхового сорта и обмундирование. С 21 года казак переходил в строевой разряд, при этом первые четыре года находился на полевой службе в первоочередном полку, а еще восемь – на льготной в полках второй и третьей очереди. С 33 лет начинался запасной разряд, составлявший пять лет. После выхода в отставку казак еще 10 лет состоял в станичном ополчении. В 48 лет служба оканчивалась.

Занятия казаков

Ключевой отраслью хозяйства семиреченских казаков было земледелие. Выращивали зерновые и табак. Вспомогательный характер носили рыболовство, пчеловодство, торговля, выращивание крупного рогатого скота.