САН-СТЕФАНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

Мирный договор между Россией и Турцией, завершивший войну 1877-1878 гг. К началу 1878 года поражение Турции в войне 1877-78 годов стало очевидным. 19(31) января 1878 года в Адрианополе (Эдирне) Великим Князем Николаем Николаевичем-старшим, Сервер-пашой и Намык-пашой было подписано перемирие. В Сан-Стефано - дачный пригород Константинополя, куда была переведена русская Главная Квартира Действующей армии, начались переговоры об условиях будущего мирного договора. Главным уполномоченным с русской стороны был бывший посол России в Константинополе - граф Н.П. Игнатьев, сторонник решительной политики в регионе. Его ближайшим сотрудником был начальник дипломатической канцелярии Главнокомандующего армией на Балканском полуострове А.И. Нелидов, разработавший предварительные условия мира в ноябре 1877 года. Турецкую делегацию возглавили Савфет-паша и Садулла-бей. Подписание мира было приурочено к 19 февраля (3 марта) - дню восшествия императора Александра II на престол - этот мир должен был знаменовать триумф русской политики на Балканах.

Турция обязывалась выплатить 1,410 млрд. рублей контрибуции, из которых 1,1 млрд. погашались территориальными уступками в - Ардагана, Карса, Батума, Баязета в Азии, Добруджи, островов дельты Дуная и Змеиного острова в Европе. В вознаграждение за возвращаемую России южную часть Бессарабии, эти территории, за исключением Змеиного острова, переходили к Румынии. Образовывалось автономное княжество Болгария от Дуная до Эгейского моря, и от Черного Моря до Охридского озера. Зависимость княжества от Турции сводилась к номинальной выплате дани, в течение двух лет оно управлялось русским комиссаром, в распоряжении которого должен был находиться 50-тыс. корпус. Демаркация границ поручалась русско-турецкой комиссии. Князь избирался населением из представителей династий, не правящих в Великих Державах. День подписания Сан-Стефанского мира отмечается в Болгарии как день независимости.

Босния и Герцеговина должны были образовать автономную область, признавалась независимость Румынии, Сербии и Черногории, их территории увеличивались. Турция обязывалась в точности соблюдать органический регламент 1868 года по отношению к Криту, ввести в Фессалии и Албании управление по схожему принципу и провести реформы в Армении.

16 марта 1878 года состоялся обмен ратификационными грамотами и договор вступил в силу. Однако его условия вызвали резкое противодействие Великобритании и Австро-Венгрии. Оказавшаяся в изоляции Россия вынуждена была признать договор прелиминарным и пойти на его пересмотр на Берлинском конгрессе.