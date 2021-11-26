ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ - го­род на юге Бол­га­рии, административный центр об­лас­ти Плов­див.

Население 368,9 тысяч человек (2014); 2-й по чис­лу жи­те­лей в стра­не по­сле Со­фии . Рас­по­ло­жен на Верх­не­фра­кий­ской (Ма­риц­кой) низ­мен­но­сти , к се­ве­ру от гор Ро­до­пы, на реке Ма­ри­ца. Круп­ный узел ав­то­мо­биль­ных и железно-дорожных ма­ги­ст­ра­лей. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (в 12 км к юго-вос­то­ку от го­ро­да).

Сле­ды древ­ней­ших по­се­ле­ний на мес­те современного Плимута от­но­сят­ся к эпо­хе не­оли­та (около VI-го тысячелетия до нашей эры). Около 1200 года до нашей эры ос­но­ва­но фра­кий­ское по­се­ле­ние (упо­ми­на­ет­ся Ам­миа­ном Мар­цел­ли­ном под названием Эв­мол­пия (латинский Eumolpias)). В 342 году за­воё­ва­но Фи­лип­пом II Ма­ке­дон­ским, на­зва­но в его честь Фи­лип­по­по­лем (греческий Φιλιππο&oxia;υπολις, Фи­лип­пу­по­лис; во фра­кий­ском про­из­но­ше­нии - Пул­пу­де­ва; так­же был из­вес­тен как Од­рис). В 45 году нашей эры во­шёл в со­став Римской им­пе­рии , стал цен­тром провинции Фра­кия и по­лу­чил название Три­мон­ци­ум (латинский Tri­montium - «Го­род трёх хол­мов»; название Фи­лип­по­поль так­же про­дол­жа­ло упот­реб­лять­ся). Важ­ный опор­ный пункт на римской до­ро­ге че­рез Бал­ка­ны - Виа-Ми­ли­та­рис (Via Militaris). С 88 года че­ка­нил мо­не­ту. В пе­ри­од римского гос­под­ства в го­ро­де ве­лось ак­тив­ное строи­тель­ст­во. В середине III века по­стра­дал от на­па­де­ний го­тов. С 395 года в со­ста­ве Ви­зан­тии, из­вес­тен как Фи­лип­по­поль. В 444-447 годы опус­то­шён гун­на­ми. При императоре Юс­ти­ниа­не I вос­ста­нов­лен и до­пол­ни­тель­но ук­ре­п­лён. С VII века в ок­ре­ст­но­стях го­ро­да ста­ли се­лить­ся славяне. Важ­ную часть его на­се­ле­ния с VIII века со­став­ля­ли пав­ли­киа­не, что в по­сле­дую­щем спо­соб­ст­во­ва­ло пре­вра­ще­нию Пловдива в один из цен­тров бо­го­миль­ст­ва. В 812 году взят вой­ска­ми болгарского ха­на Кру­ма, в 836 году во­шёл в со­став Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва и по­лу­чил название. Пы­пыл­дин или Плы­дин (от фра­кий­ско­го названия Пул­пу­де­ва), под современным названием впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Болгарской апок­ри­фической ле­то­пи­си XI века. С IX века центр епар­хии Бол­гар­ской пра­во­слав­ной церк­ви. В конце 969 года или начале 970 года взят вой­ска­ми Свя­то­сла­ва Иго­ре­ви­ча, за­тем по­пал под власть Ви­зан­тии. Около 1090 года по­стра­дал от на­бе­га пе­че­не­гов. В XII-XIV века объ­ект упор­ной борь­бы ме­ж­ду Вто­рым Бол­гар­ским цар­ст­вом, Ви­зан­ти­ей и кре­сто­нос­ца­ми. Раз­ру­шен во вре­мя 3-го кре­сто­во­го по­хо­да (1189-1192 годы; смотреть Кре­сто­вые по­хо­ды), вос­ста­нов­лен около 1198 года. Вновь за­хва­чен кре­сто­нос­ца­ми в 1204 году, стал цен­тром са­мо­сто­ятельного гер­цог­ст­ва (латинский Ducatum de Fi­nepople). В конце 1220-х годов воз­вра­щён под власть болгарских ца­рей Ива­ном Асе­нем II, в 1240-е годы ото­шёл Ни­кей­ской им­пе­рии . В 1344 году при­сое­ди­нён к Бол­га­рии ца­рём Ива­ном Алек­сан­дром. В 1364 году за­хва­чен ос­ман­ски­ми вой­ска­ми, по­лу­чил название Фи­ли­бе (турецкий Filibe). До 1382 года центр ви­лай­е­та Ру­ме­лия. Под вла­стью ос­ма­нов Пловдив ут­ра­тил стра­те­гическое зна­че­ние кре­по­сти (в 1410 году ук­реп­ле­ния го­ро­да бы­ли сне­се­ны), но пе­ре­жил рас­цвет, свя­зан­ный с раз­ви­ти­ем тор­гов­ли; в го­ро­де ве­лось мас­штаб­ное строи­тель­ст­во. В XIX веке центр болгарского на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­но­го дви­же­ния и борь­бы за цер­ков­ную не­за­ви­си­мость. 11(23).5.1851 года в Пловдиве впер­вые че­ст­во­вал­ся день Ки­рил­ла и Ме­фо­дия (с 15.11.1990 года официальный празд­ник Рес­пуб­ли­ки Бол­га­рия). В 1861 году в Пловдиве от­кры­та пер­вая в Бол­га­рии гим­на­зия. В 1869 году В. Лев­ским ос­но­ван ре­во­люционный комитет; жи­те­ли го­ро­да при­ня­ли ак­тив­ное уча­стие в Ап­рель­ском вос­ста­нии 1876 года. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (смотреть Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны) под Пловдивом 3-5(15-17).1. 1878 года Западный от­ряд российских войск под ко­мандованием И.В. Гур­ко раз­бил турецкую ар­мию и ос­во­бо­дил го­род. По Бер­лин­ско­му трак­та­ту 1878 года Пловдив стал сто­ли­цей ав­то­ном­ной области Вос­точ­ная Ру­ме­лия. С 1885 года в со­ста­ве Бол­га­рии, центр од­но­именного ок­ру­га (с 1901 - об­лас­ти). В 1874 году че­рез Пловдив про­шла железно-дорожная ли­ния Ха­биб­че­во (ны­не Лю­би­мец) - Бе­ло­во (в 1888 году про­дле­на до Со­фии), в 1890 году со­ору­же­на железно-дорожная вет­ка до Бур­га­са. С начала XX века раз­ви­ва­лась пи­ще­вку­со­вая и тек­стиль­ная промышленность, со 2-й половины XX века - ма­ши­но­строе­ние и хи­мическая промышленность. С 1949 года центр ок­ру­га, с 1987 года - об­лас­ти (современный ста­тус с 1999 года).

На пра­вом бе­ре­гу реки Ма­ри­ца - ста­рая часть Пловдива, имею­щая не­пра­виль­ную средневековую пла­ни­ров­ку (с 1956 года ар­хитектурно-ис­то­рический за­по­вед­ник «Ста­рый Плов­див»). От ан­тич­но­го го­ро­да со­хра­ни­лись руи­ны кре­по­ст­ных стен (в том числе в ар­хео­ло­гическом ком­плек­се хол­ма Не­бет-Те­пе, III-I веков до нашей эры; во­ро­та Хи­сар, пе­ре­строе­ны в XI-XIII века), квад­рат­но­го в пла­не фо­ру­ма (70-е годы нашей эры; дли­на сто­ро­ны около 150 м), те­ат­ра (110-е годы; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1970-е - начале 1980-х годов), оде­о­на с библиотекой (II-V веков), пре­то­рия, ба­зи­лик, ак­ве­ду­ка, терм, ста­дио­на (ме­ж­ду 117 и 138 годом; пер­во­на­чаль­ная дли­на 240 м); ар­хео­ло­гический ком­плекс «Ири­на» (руи­ны двор­ца III-IV веков; на­поль­ные мо­заи­ки). В пе­ри­од турецкого вла­ды­че­ст­ва по­строе­ны ме­че­ти: 4-столп­ная 3-ку­поль­ная Джу­ма (Пят­нич­ная; около 1425 года; рос­пи­си 1818-1819 годов, художник Сей­ид На­скхбен­ди Мус­та­фа) и Има­рет (1444-1445); ба­ни Чиф­те-ха­мам (1460-е годы) и Ор­та-Ме­зар-ха­мам (1582 год; с 1999 года Центр современного искусства), ча­со­вая баш­ня на хол­ме Са­хат-Те­пе (XVII век).

В эпо­ху национального воз­ро­ж­де­ния воз­ве­де­ны хра­мы пре­имущественно ба­зи­ли­каль­но­го пла­на: армянская церковь Сурб-Ге­ворг (Святого Ге­ор­гия; 1828 год), пра­во­слав­ные церк­ви Святого Ди­мит­рия (1831), Великомученицы Ки­риа­кии Ни­ко­ми­дий­ской (Святой Не­де­ли; 1830-1832 годов, ку­пол 1894 года; ко­ло­коль­ня -1905 года, архитектор М. Нен­ков), Свя­тых Кон­стан­ти­на и Еле­ны (1830-1832 годы, мас­тер П. Боз; под ап­си­дой - фун­да­мен­ты ви­зантийской церкви Свя­тых Се­ве­риа­на и Мем­но­на Фра­кий­ских, около 326 года, фраг­мен­ты рос­пи­си IV-V веков; ико­ны и рос­пи­си З. Зо­гра­фа, Д. Зо­гра­фа (Д.Х. Дос­пев­ски) и других), Ус­пе­ния Бо­го­ро­ди­цы (1844-1845 годы; ико­ны мас­те­ра Ни­ко­лы из Од­ри­на; ко­ло­коль­ня 1880-1881 годы, чешский архитектор Й. Шни­тер) и рас­по­ло­жен­ная ря­дом не­боль­шая церковь Святителя Ни­ко­лая (1835 год, ико­ны - 1836 года ра­бо­ты З. и Д. Зо­гра­фов), ми­тро­по­ли­чий со­бор Святой Ма­ри­ны (1851-1856 годы; 5-ярус­ная де­ревянная ко­ло­коль­ня, 1869-1870 годов), церк­ви Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (1881-1883, 1909 годы), Свя­тых Ки­рил­ла и Ме­фо­дия (1882-1884 годы, обе - архитектор Шни­тер), Святой Пят­ни­цы (Но­вая; ос­вя­ще­на в 1888 году, архитектор Д. Нау­мов); не­оба­роч­ный ка­то­лический кос­тёл Святого Лю­до­ви­ка (1858-1861), нео­го­тическая про­тес­тант­ская цер­ковь (1876), си­на­го­га (XIX века). Воз­ве­де­ны так­же железно-дорожный во­кзал (1908), отель «Мол­ле» (1911 год, оба - итальянский архитектор М. Пер­ни­го­ни). В цен­тре Пловдива со­хра­ни­лось мно­го тра­диционных жилых до­мов в бал­кан­ском сти­ле с рос­пи­ся­ми и де­ко­ра­тив­ны­ми по­тол­ка­ми, в том числе С. Хинд­лия­на (1835), Ба­ла­ба­но­ва-кыш­та (оба пред­став­ля­ют му­зей­ный ком­плекс «Ста­рин­ный го­род­ской быт»), док­то­ра С. Ан­то­ниа­ди (1872 год; ны­не Му­зей «Ста­рая ап­те­ка "Гип­по­крат"»), дом, в ко­то­ром в 1880 году жи­ла вдо­ва генерала Д.И. Ско­бе­ле­ва - О.Н. Ско­бе­ле­ва (ны­не в нём экс­по­зи­ция ра­бот художника Г. Бо­жи­но­ва-Сло­на). В 1930-1960-е годы по­строе­ны: церковь Святого Ио­ан­на Рыль­ско­го в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1931), ком­плекс Ме­ж­ду­народной яр­мар­ки (1948-1949 годы, ар­хи­тек­то­ры Б. Мар­ков, К. Бо­яд­жи­ев, Г. Пет­ков и другие), гос­ти­ни­цы. Церковь Свя­тых Ки­рил­ла и Ме­фо­дия (1990). Па­мят­ни­ки: русским вои­нам (1881), О.Н. Ско­бе­ле­вой (скульп­тор К. То­до­ров), Советской Ар­мии («Алё­ша»; 1954 год, скульп­то­ры В. Ра­до­сла­вов, Л. Дал­чев и другие) на хол­ме Бу­нард­жик (холм Ос­во­бо­ди­те­лей), Объ­е­ди­не­нию Бол­га­рии, ха­ну Кру­му (кон­ный).

Круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Бол­га­рии. Основные на­учные ис­сле­до­ва­ния про­во­дят­ся в ву­зах го­ро­да. Научно-исследовательские институты: овощ­ных куль­тур «Ма­ри­ца» (1929), пло­до­вод­ст­ва (1950 год; оба - в со­ста­ве Южно-Центрального ре­гио­наль­но­го аг­ро­тех­нического пар­ка), пру­до­во­го ры­бо­вод­ст­ва и другие Ву­зы: Плов­див­ский университет имени Паи­сия Хи­лен­дар­ско­го (ве­дёт ис­то­рию с 1909 года), Аг­рар­ный университет (1945 год; современное название и ста­тус с 2001 года), Медицинский университет (1945 год; современный ста­тус с 2002 года), Университет пи­ще­вых тех­но­ло­гий (1953 год, современный ста­тус с 2003 года), Ака­де­мия му­зы­ки, тан­ца и изо­бра­зительного искусства (1964 год; ста­тус ву­за с 1972 года), ду­хов­ная се­ми­на­рия. Национальная библиотека имени И. Ва­зо­ва (1879). Му­зеи: ар­хео­ло­ги­че­ский (1882), ре­гио­наль­ный эт­но­гра­фи­че­ский (ве­дёт ис­то­рию с 1917 года), ис­то­ри­че­ский (1951), ес­те­ст­вен­но-на­уч­ный (1951), Болгарский национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния со ста­ту­ей Сво­бо­ды (1956) и другие До­ма-му­зеи: кни­го­из­да­те­ля Х. Да­но­ва, А. де Ла­мар­ти­на и другие. Городская кар­тин­ная га­ле­рея (1881). Те­ат­ры: Государственный опер­ный (1953), дра­ма­тический имени Н. Ма­сса­ли­ти­но­ва (1881), ку­коль­ный (1946). Опе­ры ста­вят­ся так­же на сце­не «Ан­тич­но­го те­ат­ра». Сим­фо­нический ор­кестр (1945 год; с Государственным опер­ным те­ат­ром в со­ста­ве Опер­но-фи­лар­мо­нического общества, 1999 год). Хор «Стеф­ка Бла­го­ева» (1975). Фольк­лор­ный ан­самбль «Тра­кия». Зоо­парк.

Спор­тив­ный ком­плекс, вклю­чаю­щий фут­боль­ный ста­ди­он «Плов­див» (1950 год; 55 тысяч мест), бас­сей­ны, тен­нис­ные кор­ты, греб­ной ка­нал и другие со­ору­же­ния, - один из круп­ней­ших в Восточной Ев­ро­пе. Сре­ди других ста­дио­нов - «Хри­сто Бо­тев» (1961), «Ло­ко­мо­тив» (1982). В Пловдиве 4 фут­боль­ных профессиональных клу­ба, в том числе «Ло­ко­мо­тив» (1936 год; чем­пи­он стра­ны в 2004 году) и «Хри­сто Бо­тев» (1912 год, один из ста­рей­ших в Бол­га­рии). С 1949 года про­хо­дит ме­ж­ду­народный тур­нир по бок­су; на ип­по­дро­ме (близ Пловдива) ре­гу­ляр­но про­во­дят­ся скач­ки.

Пловдив - 2-й по зна­чи­мо­сти эко­но­мический центр Бол­га­рии по­сле Со­фии, один из наи­бо­лее бы­ст­ро раз­ви­ваю­щих­ся ин­ду­ст­риаль­ных уз­лов. Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности: цвет­ная ме­тал­лур­гия, ма­ши­но­строе­ние и пи­ще­вку­со­вая. Свин­цо­во-цин­ко­вый ком­би­нат ком­па­нии КЦМ АД про­из­во­дит цинк (73,3 тысячи т в 2011 году), сви­нец (65,7 тысяч т) и их спла­вы, се­реб­ро (41,7 т), зо­ло­то, кад­мий и сер­ную ки­сло­ту. Сре­ди пред­при­ятий ма­ши­но­строе­ния - за­во­ды по вы­пус­ку обо­ру­до­ва­ния для сис­тем кон­ди­цио­ни­ро­ва­ния во­ды и кон­троль­но-из­ме­рительных при­бо­ров, ав­то­по­груз­чи­ков и ав­то­тя­га­чей, де­та­лей во­енных и гражданских са­мо­лётов, медецинских ла­зер­ных ап­па­ра­тов, по­ли­гра­фических ма­шин, обо­ру­до­ва­ния для та­бач­ной промышленности и другие. Пловдив - центр од­но­го из основных в стра­не райо­нов пло­до­вод­ст­ва, ово­ще­вод­ст­ва и та­ба­ко­вод­ст­ва. Пе­ре­ра­бот­ка пло­дов, ово­щей, мя­са и мо­ло­ка, про­изводство са­ха­ра, му­ки, пи­ва, та­бач­ных из­де­лий. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­та хлоп­ча­то­бу­маж­ная, шёл­ко­вая и швей­ная промышленность. Вы­пуск лис­то­во­го, сор­то­во­го и фасонного про­ка­та, сталь­ных труб, про­во­ло­ки, сталь­ных ём­ко­стей для пи­ще­вой и хи­мической промышленности, хи­мических средств за­щи­ты рас­те­ний (круп­ней­ший на Бал­ка­нах за­вод пес­ти­ци­дов), из­де­лий из пла­ст­масс и ре­зи­ны, чис­тя­щих и мою­щих средств, упа­ко­воч­ных ма­те­риа­лов, па­пи­рос­ной бу­ма­ги и фильт­ров (един­ст­вен­ная фаб­ри­ка в стра­не).

В рам­ках соз­дан­ных в конце 1990-х - 2000-х годов близ Пловдива ин­ду­ст­ри­аль­ных и ком­мерческих зон дей­ст­ву­ют: в селе Ра­ди­но­во - за­во­ды хо­ло­диль­ных и мо­ро­зиль­ных ус­та­но­вок (германской ком­па­нии «Liebherr Haus­ge­r ̈ate Ochsenhausen»; мощ­ность около 600 тысяч штук в год), ав­то­ма­тических вы­клю­ча­те­лей (французский «Schneider Electric Industries»), кон­ди­тер­ская (итальянская «Ferrero Group») и та­бач­ная (американская «Soco­tab Group») фаб­ри­ки; в селе Ца­ра­цо­во - ве­ло­си­пед­ный за­вод («Макском»; около 500 тысяч штук в год); в селе Вой­во­ди­но­во - круп­ней­ший на Бал­ка­нах за­вод элек­трон­ной тех­ни­ки (про­изводство ком­пь­ю­те­ров, ком­плек­тую­щих к ним и ком­пакт-дис­ков); в селе Ску­та­ре - кам­воль­ная фаб­ри­ка (итальянская «Safil»); в городе Ра­ков­ски - за­во­ды элек­тро­обо­ру­до­ва­ния (швейцарско-шведский «ABB Group»), гид­рав­лических эле­мен­тов, зап­ча­стей для ав­то­мо­би­лей и другие; в городе Стам­бо­лий­ски - цел­лю­лоз­но-бу­маж­ный ком­би­нат (южно-африканский «Mondi Group»). С 1933 года еже­год­но в Пловдиве про­во­дит­ся Ме­ж­ду­народная яр­мар­ка (спе­циа­ли­за­ция - про­дук­ция сельского хозяйства и пи­ще­вой промышленности). Две ТЭЦ (мощ­ность 214 МВт и 104 МВт).

В 13 км к югу от Пловдива - Кук­лен­ский монастырь Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на (ос­но­ван в XII веке, вос­ста­нов­лен в XVII веке), в 20 км к юго-за­па­ду, близ города Пе­руш­ти­ца, - руи­ны Крас­ной церкви с пла­ном в ви­де тет­ра­кон­ха с га­ле­рея­ми и нар­тек­са­ми (VI-VII веков, фраг­мен­ты рос­пи­сей), монастырь Святого Фео­до­ра, кре­по­сти Ус­ти­на (XIV век), в 30 км к юго-вос­то­ку, в Ро­доп­ских го­рах, - Бач­ков­ский мо­на­стырь, в 40 км к се­ве­ру, в городе Хи­са­ря, - ар­хео­ло­гический за­по­вед­ник (с 1976 года; руи­ны ан­тич­но­го го­ро­да с ос­тат­ка­ми кре­по­ст­ных стен (около 293), ран­не­хри­сти­ан­ских ба­зи­лик, терм (все IV-VI века)) и баль­нео­ло­гический ку­рорт Хиcаря, в 45 км к се­ве­ру - баль­нео­ло­гический ку­рорт Па­вел-Ба­ня.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)