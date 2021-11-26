ПЛОВДИВ
ПЛОВДИВ - город на юге Болгарии, административный центр области Пловдив.
Население 368,9 тысяч человек (2014); 2-й по числу жителей в стране после Софии. Расположен на Верхнефракийской (Марицкой) низменности, к северу от гор Родопы, на реке Марица. Крупный узел автомобильных и железно-дорожных магистралей. Международный аэропорт (в 12 км к юго-востоку от города).
Следы древнейших поселений на месте современного Плимута относятся к эпохе неолита (около VI-го тысячелетия до нашей эры). Около 1200 года до нашей эры основано фракийское поселение (упоминается Аммианом Марцеллином под названием Эвмолпия (латинский Eumolpias)). В 342 году завоёвано Филиппом II Македонским, названо в его честь Филиппополем (греческий Φιλιππο&oxia;υπολις, Филиппуполис; во фракийском произношении - Пулпудева; также был известен как Одрис). В 45 году нашей эры вошёл в состав Римской империи, стал центром провинции Фракия и получил название Тримонциум (латинский Trimontium - «Город трёх холмов»; название Филиппополь также продолжало употребляться). Важный опорный пункт на римской дороге через Балканы - Виа-Милитарис (Via Militaris). С 88 года чеканил монету. В период римского господства в городе велось активное строительство. В середине III века пострадал от нападений готов. С 395 года в составе Византии, известен как Филиппополь. В 444-447 годы опустошён гуннами. При императоре Юстиниане I восстановлен и дополнительно укреплён. С VII века в окрестностях города стали селиться славяне. Важную часть его населения с VIII века составляли павликиане, что в последующем способствовало превращению Пловдива в один из центров богомильства. В 812 году взят войсками болгарского хана Крума, в 836 году вошёл в состав Первого Болгарского царства и получил название. Пыпылдин или Плыдин (от фракийского названия Пулпудева), под современным названием впервые упоминается в Болгарской апокрифической летописи XI века. С IX века центр епархии Болгарской православной церкви. В конце 969 года или начале 970 года взят войсками Святослава Игоревича, затем попал под власть Византии. Около 1090 года пострадал от набега печенегов. В XII-XIV века объект упорной борьбы между Вторым Болгарским царством, Византией и крестоносцами. Разрушен во время 3-го крестового похода (1189-1192 годы; смотреть Крестовые походы), восстановлен около 1198 года. Вновь захвачен крестоносцами в 1204 году, стал центром самостоятельного герцогства (латинский Ducatum de Finepople). В конце 1220-х годов возвращён под власть болгарских царей Иваном Асенем II, в 1240-е годы отошёл Никейской империи. В 1344 году присоединён к Болгарии царём Иваном Александром. В 1364 году захвачен османскими войсками, получил название Филибе (турецкий Filibe). До 1382 года центр вилайета Румелия. Под властью османов Пловдив утратил стратегическое значение крепости (в 1410 году укрепления города были снесены), но пережил расцвет, связанный с развитием торговли; в городе велось масштабное строительство. В XIX веке центр болгарского национально-освободительного движения и борьбы за церковную независимость. 11(23).5.1851 года в Пловдиве впервые чествовался день Кирилла и Мефодия (с 15.11.1990 года официальный праздник Республики Болгария). В 1861 году в Пловдиве открыта первая в Болгарии гимназия. В 1869 году В. Левским основан революционный комитет; жители города приняли активное участие в Апрельском восстании 1876 года. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов (смотреть Русско-турецкие войны) под Пловдивом 3-5(15-17).1. 1878 года Западный отряд российских войск под командованием И.В. Гурко разбил турецкую армию и освободил город. По Берлинскому трактату 1878 года Пловдив стал столицей автономной области Восточная Румелия. С 1885 года в составе Болгарии, центр одноименного округа (с 1901 - области). В 1874 году через Пловдив прошла железно-дорожная линия Хабибчево (ныне Любимец) - Белово (в 1888 году продлена до Софии), в 1890 году сооружена железно-дорожная ветка до Бургаса. С начала XX века развивалась пищевкусовая и текстильная промышленность, со 2-й половины XX века - машиностроение и химическая промышленность. С 1949 года центр округа, с 1987 года - области (современный статус с 1999 года).
На правом берегу реки Марица - старая часть Пловдива, имеющая неправильную средневековую планировку (с 1956 года архитектурно-исторический заповедник «Старый Пловдив»). От античного города сохранились руины крепостных стен (в том числе в археологическом комплексе холма Небет-Тепе, III-I веков до нашей эры; ворота Хисар, перестроены в XI-XIII века), квадратного в плане форума (70-е годы нашей эры; длина стороны около 150 м), театра (110-е годы; реконструирован в 1970-е - начале 1980-х годов), одеона с библиотекой (II-V веков), претория, базилик, акведука, терм, стадиона (между 117 и 138 годом; первоначальная длина 240 м); археологический комплекс «Ирина» (руины дворца III-IV веков; напольные мозаики). В период турецкого владычества построены мечети: 4-столпная 3-купольная Джума (Пятничная; около 1425 года; росписи 1818-1819 годов, художник Сейид Наскхбенди Мустафа) и Имарет (1444-1445); бани Чифте-хамам (1460-е годы) и Орта-Мезар-хамам (1582 год; с 1999 года Центр современного искусства), часовая башня на холме Сахат-Тепе (XVII век).
В эпоху национального возрождения возведены храмы преимущественно базиликального плана: армянская церковь Сурб-Геворг (Святого Георгия; 1828 год), православные церкви Святого Димитрия (1831), Великомученицы Кириакии Никомидийской (Святой Недели; 1830-1832 годов, купол 1894 года; колокольня -1905 года, архитектор М. Ненков), Святых Константина и Елены (1830-1832 годы, мастер П. Боз; под апсидой - фундаменты византийской церкви Святых Севериана и Мемнона Фракийских, около 326 года, фрагменты росписи IV-V веков; иконы и росписи З. Зографа, Д. Зографа (Д.Х. Доспевски) и других), Успения Богородицы (1844-1845 годы; иконы мастера Николы из Одрина; колокольня 1880-1881 годы, чешский архитектор Й. Шнитер) и расположенная рядом небольшая церковь Святителя Николая (1835 год, иконы - 1836 года работы З. и Д. Зографов), митрополичий собор Святой Марины (1851-1856 годы; 5-ярусная деревянная колокольня, 1869-1870 годов), церкви Святого Георгия Победоносца (1881-1883, 1909 годы), Святых Кирилла и Мефодия (1882-1884 годы, обе - архитектор Шнитер), Святой Пятницы (Новая; освящена в 1888 году, архитектор Д. Наумов); необарочный католический костёл Святого Людовика (1858-1861), неоготическая протестантская церковь (1876), синагога (XIX века). Возведены также железно-дорожный вокзал (1908), отель «Молле» (1911 год, оба - итальянский архитектор М. Пернигони). В центре Пловдива сохранилось много традиционных жилых домов в балканском стиле с росписями и декоративными потолками, в том числе С. Хиндлияна (1835), Балабанова-кышта (оба представляют музейный комплекс «Старинный городской быт»), доктора С. Антониади (1872 год; ныне Музей «Старая аптека "Гиппократ"»), дом, в котором в 1880 году жила вдова генерала Д.И. Скобелева - О.Н. Скобелева (ныне в нём экспозиция работ художника Г. Божинова-Слона). В 1930-1960-е годы построены: церковь Святого Иоанна Рыльского в неовизантийском стиле (1931), комплекс Международной ярмарки (1948-1949 годы, архитекторы Б. Марков, К. Бояджиев, Г. Петков и другие), гостиницы. Церковь Святых Кирилла и Мефодия (1990). Памятники: русским воинам (1881), О.Н. Скобелевой (скульптор К. Тодоров), Советской Армии («Алёша»; 1954 год, скульпторы В. Радославов, Л. Далчев и другие) на холме Бунарджик (холм Освободителей), Объединению Болгарии, хану Круму (конный).
Крупный центр науки, образования и культуры Болгарии. Основные научные исследования проводятся в вузах города. Научно-исследовательские институты: овощных культур «Марица» (1929), плодоводства (1950 год; оба - в составе Южно-Центрального регионального агротехнического парка), прудового рыбоводства и другие Вузы: Пловдивский университет имени Паисия Хилендарского (ведёт историю с 1909 года), Аграрный университет (1945 год; современное название и статус с 2001 года), Медицинский университет (1945 год; современный статус с 2002 года), Университет пищевых технологий (1953 год, современный статус с 2003 года), Академия музыки, танца и изобразительного искусства (1964 год; статус вуза с 1972 года), духовная семинария. Национальная библиотека имени И. Вазова (1879). Музеи: археологический (1882), региональный этнографический (ведёт историю с 1917 года), исторический (1951), естественно-научный (1951), Болгарский национально-освободительного движения со статуей Свободы (1956) и другие Дома-музеи: книгоиздателя Х. Данова, А. де Ламартина и другие. Городская картинная галерея (1881). Театры: Государственный оперный (1953), драматический имени Н. Массалитинова (1881), кукольный (1946). Оперы ставятся также на сцене «Античного театра». Симфонический оркестр (1945 год; с Государственным оперным театром в составе Оперно-филармонического общества, 1999 год). Хор «Стефка Благоева» (1975). Фольклорный ансамбль «Тракия». Зоопарк.
Спортивный комплекс, включающий футбольный стадион «Пловдив» (1950 год; 55 тысяч мест), бассейны, теннисные корты, гребной канал и другие сооружения, - один из крупнейших в Восточной Европе. Среди других стадионов - «Христо Ботев» (1961), «Локомотив» (1982). В Пловдиве 4 футбольных профессиональных клуба, в том числе «Локомотив» (1936 год; чемпион страны в 2004 году) и «Христо Ботев» (1912 год, один из старейших в Болгарии). С 1949 года проходит международный турнир по боксу; на ипподроме (близ Пловдива) регулярно проводятся скачки.
Пловдив - 2-й по значимости экономический центр Болгарии после Софии, один из наиболее быстро развивающихся индустриальных узлов. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, машиностроение и пищевкусовая. Свинцово-цинковый комбинат компании КЦМ АД производит цинк (73,3 тысячи т в 2011 году), свинец (65,7 тысяч т) и их сплавы, серебро (41,7 т), золото, кадмий и серную кислоту. Среди предприятий машиностроения - заводы по выпуску оборудования для систем кондиционирования воды и контрольно-измерительных приборов, автопогрузчиков и автотягачей, деталей военных и гражданских самолётов, медецинских лазерных аппаратов, полиграфических машин, оборудования для табачной промышленности и другие. Пловдив - центр одного из основных в стране районов плодоводства, овощеводства и табаководства. Переработка плодов, овощей, мяса и молока, производство сахара, муки, пива, табачных изделий. Традиционно развита хлопчатобумажная, шёлковая и швейная промышленность. Выпуск листового, сортового и фасонного проката, стальных труб, проволоки, стальных ёмкостей для пищевой и химической промышленности, химических средств защиты растений (крупнейший на Балканах завод пестицидов), изделий из пластмасс и резины, чистящих и моющих средств, упаковочных материалов, папиросной бумаги и фильтров (единственная фабрика в стране).
В рамках созданных в конце 1990-х - 2000-х годов близ Пловдива индустриальных и коммерческих зон действуют: в селе Радиново - заводы холодильных и морозильных установок (германской компании «Liebherr Hausger ̈ate Ochsenhausen»; мощность около 600 тысяч штук в год), автоматических выключателей (французский «Schneider Electric Industries»), кондитерская (итальянская «Ferrero Group») и табачная (американская «Socotab Group») фабрики; в селе Царацово - велосипедный завод («Макском»; около 500 тысяч штук в год); в селе Войводиново - крупнейший на Балканах завод электронной техники (производство компьютеров, комплектующих к ним и компакт-дисков); в селе Скутаре - камвольная фабрика (итальянская «Safil»); в городе Раковски - заводы электрооборудования (швейцарско-шведский «ABB Group»), гидравлических элементов, запчастей для автомобилей и другие; в городе Стамболийски - целлюлозно-бумажный комбинат (южно-африканский «Mondi Group»). С 1933 года ежегодно в Пловдиве проводится Международная ярмарка (специализация - продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности). Две ТЭЦ (мощность 214 МВт и 104 МВт).
В 13 км к югу от Пловдива - Кукленский монастырь Святых Космы и Дамиана (основан в XII веке, восстановлен в XVII веке), в 20 км к юго-западу, близ города Перуштица, - руины Красной церкви с планом в виде тетраконха с галереями и нартексами (VI-VII веков, фрагменты росписей), монастырь Святого Феодора, крепости Устина (XIV век), в 30 км к юго-востоку, в Родопских горах, - Бачковский монастырь, в 40 км к северу, в городе Хисаря, - археологический заповедник (с 1976 года; руины античного города с остатками крепостных стен (около 293), раннехристианских базилик, терм (все IV-VI века)) и бальнеологический курорт Хиcаря, в 45 км к северу - бальнеологический курорт Павел-Баня.