МЯЗГОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

Александр Иванович родился 18 ноября 1857 г. в Николаеве. Происходил из военной семьи. Отец – Иван Тимофеевич, подпоручик 4-го ластового экипажа; с 1866 г. трудился в Управлении портовых частей Николаева; в отставке в чине майора по Адмиралтейству. Мать – Анна Александровна Якушева, умерла в 1865 г. Помимо М. в семье были сыновья Василий, Алексей, Иван. Дед М. – Тимофей Мартынович, участник Отечественной войны 1812 г., поручик Орловского пехотного полка.

М. пошел по стопам мужчин своей семьи. С детских лет начал готовиться к военной карьере. Обучался в Морском юнкерском классе. С апреля 1877 г. – гардемарин.

Военная служба

Участник Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. С 1878 г. – мичман. В дальнейшем плавал на кораблях в Черном море.

В 1886 г. М. получил в командование миноносец «Ялта» Черноморского флота, на котором плавал почти три года. В 1888 г. переведен на «Батум».

С 1895 г. – капитан 2-го ранга. Бороздил Черное море. В 1897 – 1899 гг. командовал «Гонцом», в 1899 г. – «Псезуапе», в 1899 – 1901 гг. – минным крейсером «Гридень», в 1901 г. – судном «Прут» и канонерской лодкой «Донец», в 1901 – 1903 гг. – канонерской лодкой «Черноморец».

С 1905 г. – капитан 1-го ранга. В 1905 – 1906 гг. командовал броненосцем «Двенадцать Апостолов», в 1906 – 1908 гг. – «Синопом».

В 1908 г. М. назначен начальником штаба черноморских сил. С 1909 г. – контр-адмирал.

В 1909 г. М. перевели на новое место службы – градоначальником Николаева с одновременным исполнением должности командира военного порта в Николаеве. В этот период М. был вынужден решать проблемы городского хозяйства, и даже не допустил проведение аферы со стороны депутатов Николаевской городской думы и Русско-Азиатского банка, которые хотели приобрести оборудование для нового электрического трамвая.

С 1913 г. – вице-адмирал. С 1916 г. вошел в состав Главного военно-морского суда, прекратив свои полномочия главы Николаева и начальника Николаевского военного порта.

С 1917 г. – в отставке. Вместе с супругой и детьми решил остаться в Николаеве, где и встретил революционные события 1917 г.

С приходом к власти большевиков оказался под арестом. Как свидетельствуют документы, 15 июня 1919 г. М. был убит в здании николаевской ЧК.

Семья

Супруга – Зинаида Михайловна Прокофьева. Дети: Евгений, Александр, Мария. После смерти М. семья перебралась в Европу.