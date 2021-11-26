МИЛОРАДОВИЧ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МИЛОРАДОВИЧ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский во­еннный и государственный дея­тель, ис­то­рик, ге­неа­лог; генерал-лейтенант (1888 год).

Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1857 год). В 1857-1862, 1863-1870 годах слу­жил в Ка­ва­лер­гард­ском пол­ку, председатель пол­ко­во­го су­да и командир 4-го эс­кад­ро­на (с 1867 года). С 1870 года офи­цер для осо­бых по­ру­че­ний при ко­мандире Ки­ев­ским ВО, фли­гель-адъ­ю­тант (1871 год). Ука­зом императора Алек­сан­д­ра II от 19(31).03.1873 года ему доз­во­ле­но но­сить граф­ский ти­тул «в уве­ко­ве­че­ние па­мя­ти о за­слу­гах» М.А. Ми­ло­ра­до­ви­ча (двою­род­но­го де­да Милорадовича), с воз­мож­но­стью пе­ре­да­чи ти­ту­ла стар­ше­му в ро­де. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 на­хо­дил­ся в сви­те императора Алек­сан­д­ра II в дей­ст­вую­щей ар­мии, ко­ман­ди­ро­ван в рас­по­ря­же­ние начальника Западной ар­мии, от­ли­чил­ся под Плев­ной (на­гра­ж­дён зо­ло­тым па­ла­шом с над­пи­сью «За храб­рость»). Генерал-майор Сви­ты Его Императорского Велическтва (1878 год). С 1881 года со­сто­ял при МВД . Чер­ни­гов­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1890-1896 годы), член со­ве­та ми­ни­ст­ра зем­ле­де­лия и государственных иму­ществ (с 1898 года), се­на­тор (с 1904 года).

Вёл ши­ро­кую об­щественную и бла­го­тво­рительную дея­тель­ность. Почетный член Чер­ни­гов­ско­го ста­ти­стического комитета и Чер­ни­гов­ско­го бла­го­тво­ри­тель­но­го общества, председатель прав­ле­ния Чер­ни­гов­ско­го от­де­ле­ния По­пе­чи­тель­ст­ва императрийцы Ма­рии Алек­сан­д­ров­ны о сле­пых, член Санкт-Пе­тербургского сла­вян­ско­го бла­го­тво­рительного общества, Ки­ев­ско­го сла­вян­ско­го общества, Императорского об­ще­ст­ва по­ощ­ре­ния ху­дож­ни­ков.

Ав­тор ра­бот по крае­ве­де­нию, в том числе «Мес­теч­ко Бо­ро­ви­чи» (1856 год), «Ху­тор Воз­не­сенск» (1857 год), «Вят­ка и её до­сто­при­ме­ча­тель­но­сти» (2-е издание, 1875 год) и других. Вы­пус­тил ряд ра­бот, по­свя­щён­ных древне-русскому городу Лю­беч (его ос­тат­ки на­хо­ди­лись на тер­ри­то­рии фа­миль­но­го име­ния Ми­ло­ра­до­ви­чей) и его ок­ре­ст­но­стям, в том числе «Си­но­дик Ан­то­ни­ев­ско­го Лю­беч­ско­го мо­на­сты­ря» (1857 год), «Лю­беч. Ро­ди­на пре­по­доб­но­го Ан­то­ния Пе­чер­ско­го» (1871 год), «Чу­до­твор­ная Лю­бе­че­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри» (4-е издание, 1894 год). Председатель Чер­ни­гов­ской гу­берн­ской учё­ной ар­хив­ной ко­мис­сии (1896-1904 годы).

Вид­ный ге­неа­лог, член прав­ле­ния Рус­ско­го ге­неа­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва (с 1898 года), соз­дал пер­вые спра­воч­ни­ки по ге­неа­ло­гии дво­рян­ст­ва Чер­ни­гов­ской губернии, за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем ге­неа­ло­гии ро­да Ми­ло­ра­до­ви­чей. Ав­тор био­гра­фических спра­воч­ни­ков по ис­то­рии Па­же­ско­го кор­пу­са, Сви­ты Его Императорского Величества и др.

В име­нии Лю­беч (вла­дел с 1882 года) со­брал бо­га­тую биб­лио­те­ку, цен­ный ар­хив ис­то­рических до­ку­мен­тов по ис­то­рии Лю­бе­ча и всей Чер­ни­гов­щи­ны, боль­шую кол­лек­цию древ­них ху­дожественных из­де­лий (в том числе из рас­ко­пок на тер­ри­то­рии Лю­бе­ча). Судь­ба соб­ра­ний Милорадовича по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года не­из­вест­на.

Сочинения:

Ма­те­риа­лы для ис­то­рии Юж­ной Ру­си. Чер­ни­гов, 1858;

О ро­де дво­рян По­лу­бо­ток. К., 1870;

Ска­за­ния о ро­де дво­рян и гра­фов Мило­ра­до­ви­чей. К., 1873-1894. [Вып. 1-3];

Ма­те­риа­лы для ис­то­рии Па­же­ско­го кор­пу­са. 1711-1875. К., 1876;

Ро­до­слов­ная дво­рян­ской, кня­же­ской и граф­ской фа­ми­лии Ми­ло­ра­до­вич. К., 1886-1887. Год 1-3-й; Чер­ни­гов, 1889-1896. Год 4-11-й; СПб., 1898. Год 13-й; СПб., 1903. Год 18-й;

Ал­фа­вит­ный спи­сок дво­рян­ских ро­дов Чер­ни­гов­ской гу­бер­нии… Чер­ни­гов, 1890;

Ма­ло­рос­сий­ское дво­рян­ст­во. Чер­ни­гов, 1890;

Опи­са­ние Чер­ни­гов­ских со­бо­ров Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го и Бо­ри­со­глеб­ско­го. Чер­ни­гов, 1890;

Спи­ски гу­берн­ских пред­во­ди­те­лей дво­рян­ст­ва Рос­сий­ской им­пе­рии. 1785-1895. Чер­ни­гов, 1895;

Ро­до­слов­ная кни­га Чер­ни­гов­ско­го дво­рян­ст­ва. СПб., [1901]. Т. 1-2;

Спи­сок лиц сви­ты их ве­ли­честв с цар­ст­во­ва­ния им­пе­ра­то­ра Пет­ра I по 1886 год. 4-е изд. СПб., 1902.