МАРТЕНС ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ

МАРТЕНС ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ - российский юрист, дипломат, публицист, тайный советник, член-корреспондент Пе­тербургской Академии наук (1908 год).

Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санк-Пе­тербургского университета (1867 год), в 1869-1871 годах слу­шал лек­ции в университетах Ве­ны, Лейп­ци­га и Гей­дель­бер­га. До­цент (с 1871 года), экс­т­ра­ор­ди­нар­ный (с 1873 года), ор­ди­нар­ный (1876-1905 годы) профессор ка­фед­ры ме­ж­ду­народного пра­ва Санк-Пе­тербургского университета. Пре­по­да­вал так­же в Училище пра­во­ве­де­ния (1871-1909 годы) и Алек­сан­д­ров­ском ли­цее (1886-1899 годы). Ав­тор став­ше­го клас­си­че­ским ис­сле­до­ва­ния «Со­вре­мен­ное ме­ж­ду­на­род­ное пра­во ци­ви­ли­зо­ван­ных на­ро­дов» (том 1-2, 1882-1983 годы; 5-е издание, том 1-2, 2008 год), сыг­рав­ше­го важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии нау­ки ме­ж­ду­народного пра­ва в конце XIX - начале XX веков и пе­ре­ве­дён­но­го на 7 иностранных язы­ков.

В 1869 году при­нят на служ­бу в Министерство иностранных дел (МИД), с 1878 года чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при государственном канц­ле­ре князе А. М. Гор­ча­ко­ве , с 1881 года не­пре­мен­ный член Со­ве­та МИДа. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в тео­ре­тической раз­ра­бот­ке про­блем ме­ж­ду­народного пра­ва в рам­ках ин­тер­на­цио­наль­ных кон­грес­сов и фо­ру­мов, в прак­тическом ре­ше­нии во­про­сов ми­ро­вой по­ли­ти­ки. В 1874 году уча­ст­во­вал в Брюс­сель­ской кон­фе­рен­ции по ко­ди­фи­ка­ции за­ко­нов и обы­ча­ев су­хо­пут­ной вой­ны, со­ста­вил про­ект ме­ж­ду­народной кон­вен­ции, пре­ду­смат­ри­вав­ший под­роб­ную рег­ла­мен­та­цию прав воюю­щих сто­рон в от­но­ше­нии друг дру­га и ча­ст­ных лиц. Пред­став­лял Рос­сию на ме­ж­ду­народных кон­фе­рен­ци­ях Крас­но­го Кре­ста (с 1884 года), на Ме­ж­ду­народном кон­грес­се морского и тор­го­во­го пра­ва в Брюс­се­ле (1888 год), на Брюс­сель­ской кон­фе­рен­ции по де­лам Аф­ри­ки (1889-1890 годы; о ме­рах борь­бы с ра­бо­тор­гов­лей), на 4 кон­фе­рен­ци­ях по ме­ж­ду­народному ча­ст­но­му пра­ву в Гаа­ге (1893-1904 годы).

Сыг­рал клю­че­вую роль в под­го­тов­ке Га­аг­ской кон­фе­рен­ции ми­ра 1899 года (Мартенс - председатель второй ко­мис­сии «о за­ко­нах вой­ны»; смотрите в статье Га­аг­ские кон­фе­рен­ции ми­ра 1899 и 1907 годов ), ко­то­рая на ос­но­ве раз­ра­бо­тан­ного Мартенсом в 1874году про­ек­та при­ня­ла Кон­вен­цию о за­ко­нах и обы­чаях вой­ны, уч­ре­ди­ла по его пред­ло­же­нию По­сто­ян­ную па­ла­ту тре­тей­ско­го су­да (Мартенс во­шёл в со­став груп­пы ар­бит­ров па­ла­ты) и ме­ж­ду­народные след­ст­вен­ные ко­мис­сии. Мартенс ввёл т. н. ого­вор­ку Мар­тен­са, по­ло­жен­ную в ос­но­ву современного во­енно-гу­ма­ни­тар­но­го пра­ва (ес­ли в хо­де вой­ны воз­ник­нут си­туа­ции, не пре­ду­смот­рен­ные оп­ре­де­лён­ны­ми кон­вен­ция­ми, то «на­се­ле­ние и воюю­щие ос­та­ют­ся под ох­ра­ной и дей­ст­ви­ем на­чал ме­ж­ду­на­род­но­го пра­ва, по­сколь­ку они вы­те­ка­ют из ус­та­но­вив­ших­ся ме­ж­ду об­ра­зо­ван­ны­ми на­ро­дами обы­ча­ев, из за­ко­на че­ло­веч­но­сти и тре­бо­ва­ний об­ще­ст­вен­но­го соз­на­ния»).

Ак­тив­но уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и ра­бо­те Га­аг­ской кон­фе­рен­ции ми­ра 1907 года в ка­че­ст­ве вто­ро­го упол­но­мо­чен­но­го от Рос­сии и пред­се­да­те­ля четвертой ко­мис­сии «вой­ны и ней­тра­ли­те­та на мо­ре». Мартенс не­од­но­крат­но при­гла­шал­ся в ка­че­ст­ве тре­тей­ско­го су­дьи для ре­ше­ния важ­ных ме­ж­ду­народныхспо­ров: ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и США по во­про­су о ры­бо­лов­ст­ве в Бе­рин­го­вом море (1893 год), ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Ве­не­су­элой из-за тер­ри­то­рий на реке Ори­но­ко и др.

Иг­рал боль­шую роль в юри­дическом обес­пе­че­нии российской внеш­ней по­ли­ти­ки, в 1896 году по­лу­чил пра­во пря­мо­го док­ла­да им­пе­ра­то­ру. В за­пис­ках Ни­ко­лаю II и ру­ко­во­д­ству МИДа в 1897-1898 годах (опубликовал И. С. Ры­ба­чё­нок в журнале «Ис­точ­ник. До­ку­мен­ты рус­ской ис­то­рии», 1995 год, № 1; 1998 год, № 4) до­ка­зы­вал, что при ре­ше­нии Вос­точ­но­го во­про­са Рос­сия долж­на стре­мить­ся к ус­та­нов­ле­нию сво­его кон­тро­ля над Чер­но­мор­ски­ми про­ли­ва­ми, в т. ч. пу­тём раз­де­ла Ос­ман­ской им­пе­рии. Главной опас­но­стью для внеш­не­по­ли­тических по­зи­ций стра­ны счи­тал про­ве­де­ние Рос­си­ей экс­пан­сии на Даль­нем Вос­то­ке. Уча­ст­во­вал в за­клю­че­нии Порт­смут­ско­го ми­ра 1905 года . В даль­ней­шем вы­сту­пал за раз­ви­тие свя­зей со стра­на­ми Ан­тан­ты.

По ини­циа­ти­ве А. М. Гор­ча­ко­ва Мартенс под­го­то­вил од­ну из са­мых фун­да­мен­таль­ных до­ку­мен­таль­ных пуб­ли­ка­ций конца XIX - начала XX веков - «Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми» (том 1-15, 1874-1909 годы); из­да­ние по­свя­ще­но от­но­ше­ни­ям Рос­сии с Ав­ст­ри­ей в 1648-1878 годах (том 1-4), немецкими го­су­дар­ст­ва­ми, Прус­си­ей и Германской им­пе­ри­ей в 1656-1888 годах (том 5-8), с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей в 1710-1895 годах (том 9-12), Фран­ци­ей в 1717-1906 годах (том 13-15); от­ли­ча­ет­ся вы­со­ким уров­нем ар­хео­гра­фической под­го­тов­ки, снаб­же­но цен­ны­ми ком­мен­та­рия­ми на ос­но­ве ар­хив­ных ма­те­риа­лов.

Мартенс - ав­тор ря­да по­пу­ляр­ных очер­ков по различным про­бле­мам ис­то­рии внеш­ней по­ли­ти­ки Рос­сии (опубликован в жур­на­лах «Вест­ник Ев­ро­пы» и «Рус­ская мысль»), вы­сту­пал в ев­ропейской пе­ча­ти по важ­ней­шим во­про­сам современной ему ди­пло­ма­тической дея­тель­но­сти Рос­сии и ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний, от­ра­жая официальную по­зи­цию российского МИДа. При­дер­жи­вал­ся мо­нар­хических взгля­дов, вме­сте с тем от­стаи­вал при­ори­тет пра­ва во взаи­мо­от­но­ше­ни­ях вла­сти и об­ще­ст­ва; скеп­ти­че­ски от­нёс­ся к ста­нов­ле­нию пар­ла­мен­та­риз­ма в Рос­сии, в апреле 1907 года опуб­ли­ко­вал в британской газете «The Times» пись­мо с кри­ти­кой Государственной ду­мы и с пред­ло­же­ни­ем её рос­пус­ка. Днев­ник Мартенса (хра­нит­ся в Ар­хи­ве внеш­ней по­ли­ти­ки Рос­сий­ской им­пе­рии, опубликованы его от­рыв­ки за 1905-1907 годы в журнале «Ме­ж­ду­на­род­ная жизнь», 1996 год, № 4; 1997 год, № 4) - цен­ный ис­точ­ник по ис­то­рии российской ди­пло­ма­тии.

Сочинения:

О пра­ве ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти во вре­мя вой­ны. СПб., 1869;

О кон­су­лах и кон­суль­ской юрис­дик­ции на Вос­то­ке. СПб., 1873;

Вос­точ­ная вой­на и Брюс­сель­ская кон­фе­рен­ция. СПб., 1879;

Рос­сия и Анг­лия в Сред­ней Азии. СПб., 1880;

Рос­сия и Ки­тай. СПб., 1881;"

Еги­пет­ский во­прос и ме­ж­ду­на­род­ное пра­во. СПб., 1882;

Га­аг­ская кон­фе­рен­ция ми­ра. Куль­тур­но-ис­то­ри­че­ский очерк // Вест­ник Ев­ро­пы. 1900. Т. 2. Кн. 3.