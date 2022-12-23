МАНГЫТЫ
Мангыты (Хайдариды) — царствующая династия Бухарского ханства (Мавераннахра) в 1785—1920. Ветвь одноименного узбекского племени (тюркизированных монголов-мангутов) — вожди которой (бии) при поздних Аштарханидах занимали пост аталыка, будучи фактическими правителями ханства. Худаяру (начало XVIII в.) в этой должности наследовали его старший сын, Мухаммад Хаким, внук, Мухаммад Рахим, и, наконец, младший сын, Даниял (ум. в 1785), одновременно являвшийся беком (владетелем) тумана (округа) Кермине и хакимом (наместником) Хисар-и Шадмана. После смерти последнего его сын, Шах-Мурад (1785—1800), сверг Аштарханида Абуль-Гази и принял титул амира, в 1789—1790 присоединил Мерв, в последующем успешно воевал с Дурранийской державой. Аскетический образ жизни, успешная экономическая политика, ликвидация междоусобиц завоевали ему большую популярностью среди подданных. Сын Мурада, Хайдар (1800—1826), продолжал линию отца, боролся с сепаратизмом местных вождей, в частности племен китай-кипчаков (1821—1825), воевал с Кокандским ханством (которому уступил Ташкент и Туркестан-Яссы) и Хивинским ханством. Младший сын Хайдара, Насраллах (1826—1860), за жестокость прозванный «мясником» (кассаб), при вступлении на престол беспощадно подавил восстание ремесленников Самарканда, окончательно сокрушил своеволие старой племенной знати, по первому подозрению казнил и ссылал сановников, в 1856 вновь подчинил Шахрисябз и Китаб. Сын Насраллаха, Музаффар-ад-Дин (1860—1885), по договору 1868, дополненному в 1873, признал протекторат Российской империи. Сын Музаффара, Сайид Абд-аль-Ахад (1885—1910), еще теснее сблизился с ней, получив звания генерала от кавалерии и генерал-адъютанта при дворе; несмотря на череду аграрных беспорядков в эмирате (1885, 1888, 1889), проводил много времени в Санкт-Петербурге, где отстроил роскошный особняк. Сын Абд-аль-Ахада, Сайид Мир Мухаммад Алим (1910—1920), после победы Российской революции 1917 удерживал власть, но вслед за взятием Бухары Красной армией и провозглашением народной советской республики в сентябре 1920 был низложен и в феврале 1921 с остатками своих перешел на территорию Афганистана, где в 1944 скончался.
Лит.: Семенов А. А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени. Сталинабад, 1954; Андреев М. С., Чехович О. Д. Арк (кремль) Бухары в конце XIX — начале XX в. Душанбе, 1972; Арапов Д. Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой историографии. М., 1981. С. С. Вдовин.