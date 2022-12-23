МАНГЫТЫ

Мангыты (Хайдариды) — царствующая династия Бухарского ханства ( Мавераннахра ) в 1785—1920. Ветвь одноименного узбекского племени (тюркизированных монголов-мангутов) — вожди которой (бии) при поздних Аштарханидах занимали пост аталыка, будучи фактическими правителями ханства. Худаяру (начало XVIII в.) в этой должности наследовали его старший сын, Мухаммад Хаким, внук, Мухаммад Рахим , и, наконец, младший сын, Даниял (ум. в 1785), одновременно являвшийся беком (владетелем) тумана (округа) Кермине и хакимом (наместником) Хисар-и Шадмана. После смерти последнего его сын, Шах-Мурад (1785—1800), сверг Аштарханида Абуль-Гази и принял титул амира , в 1789—1790 присоединил Мерв , в последующем успешно воевал с Дурранийской державой . Аскетический образ жизни, успешная экономическая политика, ликвидация междоусобиц завоевали ему большую популярностью среди подданных. Сын Мурада, Хайдар (1800—1826), продолжал линию отца, боролся с сепаратизмом местных вождей, в частности племен китай-кипчаков (1821—1825), воевал с Кокандским ханством (которому уступил Ташкент и Туркестан-Яссы) и Хивинским ханством . Младший сын Хайдара, Насраллах (1826—1860), за жестокость прозванный «мясником» (кассаб), при вступлении на престол беспощадно подавил восстание ремесленников Самарканда, окончательно сокрушил своеволие старой племенной знати, по первому подозрению казнил и ссылал сановников, в 1856 вновь подчинил Шахрисябз и Китаб. Сын Насраллаха, Музаффар-ад-Дин (1860—1885), по договору 1868, дополненному в 1873, признал протекторат Российской империи. Сын Музаффара, Сайид Абд-аль-Ахад (1885—1910), еще теснее сблизился с ней, получив звания генерала от кавалерии и генерал-адъютанта при дворе; несмотря на череду аграрных беспорядков в эмирате (1885, 1888, 1889), проводил много времени в Санкт-Петербурге, где отстроил роскошный особняк. Сын Абд-аль-Ахада, Сайид Мир Мухаммад Алим (1910—1920), после победы Российской революции 1917 удерживал власть, но вслед за взятием Бухары Красной армией и провозглашением народной советской республики в сентябре 1920 был низложен и в феврале 1921 с остатками своих перешел на территорию Афганистана, где в 1944 скончался.

Лит. : Семенов А. А . Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени. Сталинабад, 1954; Андреев М. С., Чехович О. Д. Арк (кремль) Бухары в конце XIX — начале XX в. Душанбе, 1972; Арапов Д. Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой историографии. М., 1981. С. С . Вдовин.