КОКАНДСКИЕ ПОХОДЫ
КОКАНДСКИЕ ПОХОДЫ - военные экспедиции российских войск в 1850-1870-х годах в Кокандское ханство.
Предпринимались в целях: укрепления южных рубежей Российской империи, подвергавшихся постоянным набегам кокандцев; защиты российских торговых интересов в Среднеазиатском регионе и торговых путей с государствами Центральной и Южной Азии, а также с Китаем; противодействия распространению британской экспансии и нейтрализации влияния Османской империи в государствах Средней Азии.
Походы 1850 и 1852-1853 годов
В качестве первоочередной задачи было намечено продвинуть южную границу России дальше на юг. Наступление российских войск в глубь Средней Азии велось с двух направлений: со стороны Оренбургской укреплённой линии и Сибирской пограничной укреплённой линии. В ночь на 9(21) сентября 1850 года отряд майора Демиса (около 300 человек, 2 орудия) после продолжительного перехода штурмом овладел кокандской крепостью Кош-Курган в 260 км от Аральска. 4(16) марта 1852 года отряд майора Энгмана (100 человек, 1 орудие) разбил в урочище Акчи-Булак отряд кокандцев, возглавляемый Якуб-беком. Однако попытка отряда полковника Бларамберга (около 500 человек, 5 орудий) 20 июля (1 августа) овладеть крепостью Ак-Мечеть (ныне Кызылорда, Казахстан) окончилась неудачей. В июне 1853 года российский отряд (около 3 тысяч человек, 17 орудий) под командованием генерала от кавалерии В.А. Перовского выступил в поход на Ак-Мечеть, 6(18) июля осадил крепость, а 28 июля (9 августа) взял её штурмом. Ак-Мечеть переименована в Форт-Перовский, ставший основном опорным пунктом вновь учреждённой Сырдарьинской пограничной линии. Продвигавшиеся со стороны Сибири российские отряды в 1850 году овладели кокандским укреплением Копал, а в 1854 году на месте казахского селения Алматы заложили укрепление Заилийское (с того же года - Верное; ныне Алма-Ата), ставшее основным опорным пунктом вновь учреждённой Новосибирской пограничной линии. Из-за Крымской войны 1853-1856 годов активные действия российских войск временно были приостановлены.
Походы 1860-1866 годов
Действия российских войск в Средней Азии были возобновлены в 1860 году. 26 августа (7 сентября) отряд полковника А.Э. Циммермана (2 тысячи человек, 13 орудий) овладел кокандским укреплённым пунктом Токмак, а 4(16) октября - крепостью Пишпек (Бишкек). Тем временем кокандское войско [22 (по другим данным, 16) тысяч человек] предприняло попытку овладеть Верным, но российский отряд (около 2 тысяч человек, 6 орудий) подполковника Г.А. Колпаковского 21 октября (2 ноября) в бою при Кара-Костеке (близ пикета Узун-Агач) разгромил кокандцев. Осенью 1861 года отряд генерал-лейтенанта А.О. Дебу (1 тысяча человек, 9 орудий) овладел крепостью Яны-Курган (в 170 км юго-восточнее Ак-Мечети), а отряд Колпаковского вновь овладел крепостями Токмак и Пишпек, оставленными русскими в 1861 году.
В декабре 1863 года император Александр II приказал с 1864 года приступить к установлению границы по реки Арысь и соединению Сырдарьинской и Новосибирской пограничных линий, между которыми оставался неприкрытым промежуток протяжённостью свыше 800 км. Весной 1864 года навстречу друг другу выступили 2 отряда: из Верного - Западно-Сибирский отряд полковника (с июля 1864 года генерал-майор) М.Г. Черняева (около 2,7 тысяч человек, 17 орудий) и из Форт-Перовского - Оренбургский отряд полковника Н.А. Верёвкина (свыше 1,6 тысяч человек, 16 орудий). 4(16) июня Черняев овладел укреплением Аулие-Ата, а 12(24) июня Верёвкин захватил крепость Хазрет (в 120 км юго-восточнее Яны-Кургана), которая была переименована в крепость Туркестан. Соединившись через несколько дней под общим команд. Черняева, главные силы российских войск (около 3 тысяч человек, 17 орудий), с согласия генерал-губернатора Западной Сибири генерала от инфантерии А.О. Дюгамеля, двинулись далее на юг. 19 сентября (1 октября) они осадили крепость Чимкент (гарнизон 10 тысяч человек) и 22 сентября (4 октября) взяли её штурмом. Развивая успех, Черняев двинулся на Ташкент и 1(13) октября атаковал его, но неудачно и отступил к крепости Туркестан.
Весной 1865 года из вновь присоединённых к России территорий образована Туркестанская область, военным губернатором которой был назначен Черняев. Во главе отряда в 1,8 тысяч человек с 12 орудиями он снова выступил на Ташкент, 9(21) мая под его стенами разбил кокандский отряд (7 тысяч чел.) и осадил город [гарнизон 30 тысяч человек (в том числе 15 тысяч человек наёмников), 63 орудия], а 15-17(27-29) июня взял штурмом. В августе 1866 года Ташкент, Ходжент и весь Зачирчикский край вошли в состав Российской империи. В 1867 году Туркестанская область ликвидирована, её территория вошла в состав вновь созданного Туркестанского генерал-губернаторства, образован Туркестанский ВО, а генерал-губернатором и командующим войсками назначен генерал-лейтенант К.П. Кауфман. В феврале 1868 года он заключил договор с кокандским Худояр-ханом, по которому последний отказался от всех занятых российкими войсками городов, установил с Российской империей торговые отношения и разрешил транзит российских товаров через Коканд.
Походы 1875-1876 годов
В 1873-1876 годах в Кокандском ханстве развернулось восстание против Худояр-хана (см. Антикокандские восстания), к которому примкнули многие недовольные политикой хана феодалы, в том числе его старший сын Насреддин-бек (правитель Андижана) и брат Мурад-бек (правитель Маргилана). Восстание возглавили кокандский сановник Абдуррахман Афтобачи и мулла Исхак-Хасан-оглы (самозванец, присвоивший себе имя ханского родственника Пулат-бека, находившегося в изгнании). Справиться с восстанием, поддержанным Великобританией и Османской империей, Худояр-хану не удалось, и он был вынужден бежать в Ташкент под защиту российских войск. Восставшие провозгласили ханом Насреддина и объявили газават русским. 6(18) августа 1875 года их отряды общей численностью до 15 тысяч человек вторглись в пределы Российской империи и через 3 дня атаковали Ходжент, но их атаки были отражены российским гарнизоном. Высланный К.П. Кауфманом на помощь отряд (около 3 тысяч человек, 20 орудий) генерал-лейтенанта Н.Н. Головачёва 19(31) августа с боями подошёл к городу и рассеял противника. Преследуя его, Головачёв двинулся к крепости Махрам, стоявшей на берегу реки Сырдарья в 40 км восточнее Ходжента. Чтобы сорвать штурм Махрама, противник затопил местность, но, совершив манёвр, российские войска обошли зону затопления и атаковали 50-тысячную кокандскую армию с тыла. 22 августа (3 сентября) крепость была взята штурмом. 26 августа (7 сентября) российские войска, возглавляемые Кауфманом, выступили из Махрама на Коканд и 29 августа (10 сентября) без боя заняли его. Остатки разбитых кокандских войск бежали в районы Андижана и Оша. 5(17) сентября Кауфман с главными силами выступил из Коканда на Маргилан, жители которого при приближении российских войск открыли ворота города. Преследуя противника, отряд (2 пехотных роты, 6 казачьих сотен, конно-артиллерийский дивизион и ракетная батарея) полковник М.Д. Скобелева без боя овладел крепостью Ош. 22 сентября (4 октября) Кауфман подписал с Насреддином договор, по которому ханство переходило под протекторат Российской империи, уступало ей земли к северу от реки Нарын и выплачивало ежегодную дань в 500 тысяч рублей. Со своей стороны Россия признавала Насреддина ханом. Из вновь отошедших к России территорий был образован Наманганский округ, начальником которого назначен Скобелев.
В конце сентября 1875 года Абдуррахман Афтобачи и Пулат-бек, обвинив Насреддина в сговоре с русскими, подняли восстание в Андижане, Пулат-бек был провозглашён ханом. Собрав за несколько дней под свои знамёна 60-70 тысяч человек, они двинулись на Коканд и, нанеся 9(21) октября поражение войскам Насреддина, заняли столицу. Насреддин бежал в Ходжент. Ещё 28 сентября (10 октября) К.П. Кауфман выслал против восставших отряд (около 1,4 тысячи человек, 8 орудий) генерал-майора В.Н. Троцкого, который 1(13) октября штурмом овладел Андижаном. Недостаток сил не позволил российскому командованию подавить восстание, которое распространилось по всей стране. В Наманганский округ вторглись кипчаки и атаковали Наманган. Их поддержали восставшие жители города. В течение 24-26 октября (5-7 ноября) небольшой российский гарнизон, укрывшись в цитадели, отражал атаки многократно превосходивших сил противника, пока прибывший на помощь из-под Маргилана отряд М.Д. Скобелева не отбросил кипчаков от города, сам город по приказу Скобелева был сожжён. 12(24) ноября Скобелев настиг кипчакскую орду (свыше 20 тысяч чел.) под Балыкчи, нанёс ей сокрушительное поражение и в ходе преследования уничтожил. В начале января 1876 года отряд Скобелева (около 2,8 тысяч человек, 12 орудий) появился перед Андижаном, где находились главные силы Абдуррахмана Афтобачи. 8(20) янв. Скобелев овладел предместьями Андижана и господствующей высотой Гуль-Тюбе, а ночью кокандцы оставили крепость. Преследуя противника, российские войска 18(30) января настигли его при Асаке и разгромили. Абдуррахман Афтобачи 24 января (5 февраля) сдался в плен.
Войско Пулат-хана, преследуемое кавказским отрядом (6,5 казачьей сотни, рота конных стрелков и ракетная батарея) ротмистра Меллер-Закомельского, укрылось в крепости Уч-Курган (Уч-Коргон), однако крепость была взята штурмом. Пулат-хан попал в плен и за зверства над российскими военнопленными, по приговору военного суда, был повешен. Города Ош и Маргилан изъявили покорность. 8(20) февраля Скобелев занял Коканд. 19 февраля (2 марта) 1876 года кокандский хан Насреддин был низложен и выслан в Оренбург, Кокандское ханство было упразднено, а его территория составила Ферганскую области Российской империи. Начальником вновь учреждённой области, включённой в состав Туркестанского генерал-губернаторства, назначен Скобелев. В апреле 1876 года он разбил кокандские отряды у Янги-Арыка и занял Гульчу (в 60 км юго-восточнее Оша). Летом 1876 года Скобелев предпринял так называемый Алайский поход в долину Большого и Малого Алая, в ходе которого эта территория была включена в состав Российской империи.
Завоевание в ходе Кокандских походов Средней Азии расширило территорию Российской империи и укрепило её южные границы; приблизило азиатскую границу страны к колониальным владениям Великобритании, что усилило позиции России в европейской политике и обострило противоречия между двумя державами. Характерная особенность Кокандских походов - смелые, активные и решительные действия российских войск. Кокандское феодальное ополчение значительно уступало российской регулярной армии в военной организации, поэтому небольшие по численности, но обладавшие высокой боеспособностью российские войска в непривычных для себя климатических условиях с успехом вели боевые действия против многократно превосходивших сил противника.