КОКАНДСКИЕ ПОХОДЫ

КОКАНДСКИЕ ПОХОДЫ - во­енные экс­пе­ди­ции российских войск в 1850-1870-х годах в Ко­канд­ское хан­ст­во .

Пред­при­ни­ма­лись в це­лях: ук­ре­п­ле­ния южных ру­бе­жей Российской им­пе­рии, под­вер­гав­ших­ся по­сто­ян­ным на­бе­гам ко­канд­цев; за­щи­ты российских тор­го­вых ин­те­ре­сов в Среднеази­атском ре­гио­не и тор­го­вых пу­тей с го­су­дар­ст­ва­ми Центральной и Южной Азии, а так­же с Ки­та­ем ; про­ти­во­дей­ст­вия рас­про­стра­не­нию британской экс­пан­сии и ней­тра­ли­за­ции влия­ния Ос­ман­ской им­пе­рии в го­су­дар­ст­вах Средней Азии.

По­хо­ды 1850 и 1852-1853 годов

В ка­че­ст­ве пер­во­оче­ред­ной за­да­чи бы­ло на­ме­че­но про­дви­нуть южную гра­ни­цу Рос­сии даль­ше на юг. На­сту­п­ле­ние российских войск в глубь Средней Азии ве­лось с двух на­прав­ле­ний: со сто­ро­ны Орен­бург­ской ук­ре­п­лён­ной ли­нии и Си­бир­ской по­гра­нич­ной ук­ре­п­лён­ной ли­нии. В ночь на 9(21) сентября 1850 года от­ряд май­о­ра Де­ми­са (около 300 человек, 2 ору­дия) по­сле про­дол­жительного пе­ре­хо­да штур­мом ов­ла­дел ко­канд­ской кре­по­стью Кош-Кур­ган в 260 км от Араль­ска. 4(16) марта 1852 года от­ряд май­о­ра Энг­ма­на (100 человек, 1 ору­дие) раз­бил в уро­чи­ще Ак­чи-Бу­лак от­ряд ко­канд­цев, воз­глав­ляе­мый Якуб-бе­ком. Од­на­ко по­пыт­ка от­ря­да полковника Бла­рам­бер­га (около 500 человек, 5 ору­дий) 20 ию­ля (1 августа) ов­ла­деть кре­по­стью Ак-Ме­четь (ны­не Кы­зы­лор­да, Ка­зах­стан) окон­чи­лась не­уда­чей. В ию­не 1853 года российский от­ряд (около 3 тысяч человек, 17 ору­дий) под ко­ман­до­ва­ни­ем генерала от кавалерии В.А. Пе­ров­ско­го вы­сту­пил в по­ход на Ак-Ме­четь, 6(18) ию­ля оса­дил кре­пость, а 28 ию­ля (9 августа) взял её штур­мом. Ак-Ме­четь пе­ре­име­но­ва­на в Форт-Пе­ров­ский, став­ший основном опор­ным пунк­том вновь уч­ре­ж­дён­ной Сыр­дарь­ин­ской по­гра­нич­ной ли­нии. Про­дви­гав­шие­ся со сто­ро­ны Си­би­ри российские от­ря­ды в 1850 году ов­ла­де­ли ко­канд­ским ук­ре­п­ле­ни­ем Ко­пал, а в 1854 году на мес­те ка­захского се­ле­ния Ал­маты за­ло­жи­ли ук­ре­п­ле­ние Заи­лий­ское (с то­го же го­да - Вер­ное; ны­не Ал­ма-Ата), став­шее основным опор­ным пунк­том вновь уч­ре­ж­дён­ной Но­во­си­бир­ской по­гра­нич­ной ли­нии. Из-за Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов ак­тив­ные дей­ст­вия российских войск вре­мен­но бы­ли при­ос­та­нов­ле­ны.

По­хо­ды 1860-1866 годов

Дей­ст­вия российских войск в Средней Азии бы­ли во­зоб­нов­ле­ны в 1860 году. 26 августа (7 сентября) от­ряд полковника А.Э. Цим­мер­ма­на (2 тысячи человек, 13 ору­дий) ов­ла­дел ко­канд­ским ук­ре­п­лён­ным пунк­том Ток­мак, а 4(16) октября - кре­по­стью Пиш­пек (Биш­кек). Тем вре­ме­нем ко­канд­ское вой­ско [22 (по другим дан­ным, 16) тысяч человек] пред­при­ня­ло по­пыт­ку ов­ла­деть Вер­ным, но российский от­ряд (около 2 тысяч человек, 6 ору­дий) под­пол­ков­ни­ка Г.А. Кол­па­ков­ско­го 21 октября (2 но­ября) в бою при Ка­ра-Кос­те­ке (близ пи­ке­та Узун-Агач) раз­гро­мил ко­канд­цев. Осе­нью 1861 года от­ряд генерал-лейтенанта А.О. Де­бу (1 тысяча человек, 9 ору­дий) ов­ла­дел кре­по­стью Яны-Кур­ган (в 170 км юго-вос­точ­нее Ак-Ме­че­ти), а от­ряд Кол­па­ков­ско­го вновь овла­дел кре­по­стя­ми Ток­мак и Пиш­пек, ос­тав­лен­ны­ми рус­ски­ми в 1861 году.

В декабре 1863 года император Алек­сандр II при­ка­зал с 1864 года при­сту­пить к ус­та­нов­ле­нию гра­ни­цы по реки Арысь и со­еди­не­нию Сыр­дарь­ин­ской и Но­во­си­бир­ской по­гра­нич­ных ли­ний, ме­ж­ду ко­то­ры­ми ос­та­вал­ся не­при­кры­тым про­ме­жу­ток про­тя­жён­но­стью свыше 800 км. Вес­ной 1864 года на­встре­чу друг дру­гу вы­сту­пи­ли 2 от­ря­да: из Вер­но­го - За­пад­но-Си­бир­ский от­ряд пол­ков­ни­ка (с ию­ля 1864 года генерал-майор) М.Г. Чер­няе­ва (около 2,7 тысяч человек, 17 ору­дий) и из Форт-Пе­ров­ско­го - Орен­бург­ский от­ряд полковника Н.А. Ве­рёв­ки­на (свыше 1,6 тысяч человек, 16 ору­дий). 4(16) ию­ня Чер­ня­ев ов­ла­дел ук­ре­п­ле­ни­ем Ау­лие-Ата, а 12(24) ию­ня Ве­рёв­кин за­хва­тил кре­пость Хаз­рет (в 120 км юго-вос­точ­нее Яны-Кур­га­на), ко­то­рая бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в кре­пость Тур­ке­стан. Со­еди­нив­шись че­рез несколько дней под об­щим ко­манд. Чер­няе­ва, главные си­лы российских войск (около 3 тысяч человек, 17 ору­дий), с со­гла­сия генерал-гу­бер­на­то­ра Западной Си­би­ри генерала от инфантерии А.О. Дю­га­меля, дви­ну­лись да­лее на юг. 19 сентября (1 октября) они оса­ди­ли кре­пость Чим­кент (гар­ни­зон 10 тысяч человек) и 22 сентября (4 октября) взя­ли её штур­мом. Раз­ви­вая ус­пех, Чер­ня­ев дви­нул­ся на Таш­кент и 1(13) октября ата­ко­вал его, но не­удач­но и от­сту­пил к кре­по­сти Тур­ке­стан.

Вес­ной 1865 года из вновь при­сое­ди­нён­ных к Рос­сии тер­ри­то­рий об­ра­зо­ва­на Тур­ке­стан­ская об­ласть, во­енным гу­бер­на­то­ром ко­то­рой был на­зна­чен Чер­ня­ев. Во гла­ве от­ря­да в 1,8 тысяч человек с 12 ору­дия­ми он сно­ва вы­сту­пил на Таш­кент, 9(21) мая под его сте­на­ми раз­бил ко­канд­ский от­ряд (7 тысяч чел.) и оса­дил го­род [гар­ни­зон 30 тысяч человек (в том числе 15 тысяч человек на­ём­ни­ков), 63 ору­дия], а 15-17(27-29) ию­ня взял штур­мом. В августе 1866 года Таш­кент, Ход­жент и весь За­чир­чик­ский край во­шли в со­став Российской им­пе­рии. В 1867 году Тур­ке­стан­ская об­ласть ли­к­ви­ди­ро­ва­на, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став вновь соз­дан­но­го Тур­ке­стан­ско­го ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва, об­ра­зо­ван Тур­ке­стан­ский ВО, а генерал-гу­бер­на­то­ром и ко­мандующим вой­ска­ми на­зна­чен генерал-лейтенант К.П. Ка­уф­ман. В феврале 1868 года он за­клю­чил до­го­вор с ко­канд­ским Ху­до­яр-ха­ном, по ко­то­ро­му по­след­ний от­ка­зал­ся от всех за­ня­тых российкими вой­ска­ми го­ро­дов, ус­та­но­вил с Российской им­пе­ри­ей тор­го­вые от­но­ше­ния и раз­ре­шил тран­зит российских то­ва­ров че­рез Ко­канд.

По­хо­ды 1875-1876 годов

В 1873-1876 годах в Ко­канд­ском хан­ст­ве раз­вер­ну­лось вос­ста­ние про­тив Ху­до­яр-ха­на (см. Ан­ти­ко­канд­ские вос­ста­ния), к ко­то­ро­му примк­ну­ли многие не­до­воль­ные по­ли­ти­кой ха­на фео­да­лы, в том числе его стар­ший сын На­сред­дин-бек (пра­ви­тель Ан­ди­жа­на) и брат Му­рад-бек (пра­ви­тель Мар­ги­ла­на). Вос­ста­ние воз­гла­ви­ли ко­канд­ский са­нов­ник Аб­дур­рах­ман Аф­то­ба­чи и мул­ла Ис­хак-Ха­сан-ог­лы (са­мо­зва­нец, при­сво­ив­ший се­бе имя хан­ско­го род­ст­вен­ни­ка Пу­лат-бе­ка, на­хо­див­ше­го­ся в из­гна­нии). Спра­вить­ся с вос­ста­ни­ем, под­дер­жан­ным Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, Ху­до­яр-ха­ну не уда­лось, и он был вы­ну­ж­ден бе­жать в Таш­кент под за­щи­ту российских войск. Вос­став­шие про­воз­гла­си­ли ха­ном На­сред­ди­на и объ­я­ви­ли га­за­ват рус­ским. 6(18) августа 1875 года их от­ря­ды об­щей чис­лен­но­стью до 15 тысяч человек вторг­лись в пре­де­лы Российской им­пе­рии и че­рез 3 дня ата­ко­ва­ли Ход­жент, но их ата­ки бы­ли от­ра­же­ны российским гар­ни­зо­ном. Вы­слан­ный К.П. Ка­уф­ма­ном на по­мощь от­ряд (около 3 тысяч человек, 20 ору­дий) генерал-лейтенанта Н.Н. Го­ло­ва­чё­ва 19(31) августа с боя­ми по­до­шёл к го­ро­ду и рас­се­ял про­тив­ни­ка. Пре­сле­дуя его, Го­ло­ва­чёв дви­нул­ся к кре­по­сти Мах­рам, сто­яв­шей на бе­ре­гу реки Сыр­да­рья в 40 км вос­точ­нее Ход­жен­та. Что­бы со­рвать штурм Мах­ра­ма, про­тив­ник за­то­пил ме­ст­ность, но, со­вер­шив ма­нёвр, российские вой­ска обош­ли зо­ну за­то­п­ле­ния и ата­ко­ва­ли 50-ты­сяч­ную ко­канд­скую ар­мию с ты­ла. 22 августа (3 сентября) кре­пость бы­ла взя­та штур­мом. 26 августа (7 сентября) российские вой­ска, воз­глав­ляе­мые Ка­уф­ма­ном, вы­сту­пи­ли из Мах­ра­ма на Ко­канд и 29 августа (10 сентября) без боя за­ня­ли его. Ос­тат­ки раз­би­тых ко­канд­ских войск бе­жа­ли в рай­оны Ан­ди­жа­на и Оша. 5(17) сентября Ка­уф­ман с главными си­ла­ми вы­сту­пил из Ко­кан­да на Мар­ги­лан, жи­те­ли ко­то­ро­го при при­бли­же­нии российских войск от­кры­ли во­ро­та го­ро­да. Пре­сле­дуя про­тив­ни­ка, от­ряд (2 пехотных ро­ты, 6 ка­зачь­их со­тен, кон­но-артиллерийский ди­ви­зи­он и ра­кет­ная ба­та­рея) полковник М.Д. Ско­бе­ле­ва без боя ов­ла­дел кре­по­стью Ош. 22 сентября (4 октября) Ка­уф­ман под­пи­сал с На­сред­ди­ном до­го­вор, по ко­то­ро­му хан­ст­во пе­ре­хо­ди­ло под про­тек­то­рат Российской им­пе­рии, ус­ту­па­ло ей зем­ли к се­ве­ру от реки На­рын и вы­пла­чи­ва­ло еже­год­ную дань в 500 тысяч рублей. Со сво­ей сто­ро­ны Рос­сия при­зна­ва­ла На­сред­ди­на ха­ном. Из вновь ото­шед­ших к Рос­сии тер­ри­то­рий был об­ра­зо­ван На­ман­ган­ский округ, на­чаль­ни­ком ко­то­ро­го на­зна­чен Ско­бе­лев.

В кон­це сентября 1875 года Аб­дур­рах­ман Аф­то­ба­чи и Пу­лат-бек, об­ви­нив На­сред­ди­на в сго­во­ре с рус­ски­ми, под­ня­ли вос­ста­ние в Ан­ди­жа­не, Пулат-бек был провозгла­шён ханом. Со­брав за несколько дней под свои зна­мё­на 60-70 тысяч человек, они дви­ну­лись на Ко­канд и, на­не­ся 9(21) октября по­ра­же­ние вой­скам На­сред­ди­на, за­ня­ли сто­ли­цу. На­сред­дин бе­жал в Ход­жент. Ещё 28 сентября (10 октября) К.П. Ка­уф­ман вы­слал про­тив вос­став­ших от­ряд (около 1,4 тысячи человек, 8 ору­дий) генерал-майора В.Н. Троц­ко­го, ко­то­рый 1(13) октября штур­мом ов­ла­дел Ан­ди­жа­ном. Не­дос­та­ток сил не по­зво­лил российскому ко­ман­до­ва­нию по­да­вить вос­ста­ние, ко­то­рое рас­про­стра­ни­лось по всей стра­не. В На­ман­ган­ский округ вторг­лись кип­ча­ки и ата­ко­ва­ли На­ман­ган. Их под­дер­жа­ли вос­став­шие жи­те­ли го­ро­да. В те­че­ние 24-26 октября (5-7 но­ября) не­боль­шой российский гар­ни­зон, ук­рыв­шись в ци­та­де­ли, от­ра­жал ата­ки мно­го­крат­но пре­вос­хо­див­ших сил про­тив­ни­ка, по­ка при­быв­ший на по­мощь из-под Мар­ги­ла­на от­ряд М.Д. Ско­бе­ле­ва не от­бро­сил кип­ча­ков от го­ро­да, сам го­род по при­ка­зу Ско­бе­ле­ва был со­жжён. 12(24) но­ября Ско­бе­лев на­стиг кип­чак­скую ор­ду (свыше 20 тысяч чел.) под Ба­лык­чи, на­нёс ей со­кру­шительное по­ра­же­ние и в хо­де пре­сле­до­ва­ния унич­то­жил. В на­ча­ле января 1876 года от­ряд Ско­бе­ле­ва (около 2,8 тысяч человек, 12 ору­дий) поя­вил­ся пе­ред Ан­ди­жа­ном, где на­хо­ди­лись главные си­лы Аб­дур­рах­ма­на Аф­то­ба­чи. 8(20) янв. Ско­бе­лев ов­ла­дел пред­ме­сть­я­ми Ан­ди­жа­на и гос­под­ствую­щей вы­со­той Гуль-Тю­бе, а но­чью ко­канд­цы ос­та­ви­ли кре­пость. Пре­сле­дуя про­тив­ни­ка, российские вой­ска 18(30) января на­стиг­ли его при Аса­ке и раз­гро­ми­ли. Аб­дур­рах­ман Аф­то­ба­чи 24 января (5 февраля) сдал­ся в плен.

Вой­ско Пу­лат-ха­на, пре­сле­дуе­мое кавказским от­ря­дом (6,5 ка­зачь­ей сот­ни, ро­та кон­ных стрел­ков и ра­кет­ная ба­та­рея) рот­ми­ст­ра Мел­лер-За­ко­мель­ско­го, ук­ры­лось в кре­по­сти Уч-Кур­ган (Уч-Кор­гон), од­на­ко кре­пость бы­ла взя­та штур­мом. Пу­лат-хан по­пал в плен и за звер­ст­ва над российскими во­ен­но­плен­ны­ми, по при­го­во­ру во­енного су­да, был по­ве­шен. Го­ро­да Ош и Мар­ги­лан изъ­я­ви­ли по­кор­ность. 8(20) февраля Ско­бе­лев за­нял Ко­канд. 19 февраля (2 мар­та) 1876 года ко­канд­ский хан На­сред­дин был низ­ло­жен и вы­слан в Орен­бург, Ко­канд­ское хан­ст­во бы­ло уп­разд­не­но, а его тер­ри­то­рия со­ста­ви­ла Фер­ган­скую области Российской им­пе­рии. На­чаль­ни­ком вновь уч­ре­ж­дён­ной об­лас­ти, вклю­чён­ной в со­став Тур­ке­стан­ско­го генерал-гу­бер­на­тор­ст­ва, на­зна­чен Ско­бе­лев. В апреле 1876 года он раз­бил ко­канд­ские от­ря­ды у Ян­ги-Ары­ка и за­нял Гуль­чу (в 60 км юго-вос­точ­нее Оша). Ле­том 1876 года Ско­бе­лев пред­при­нял так называемый Алай­ский по­ход в до­ли­ну Боль­шо­го и Ма­ло­го Алая, в хо­де ко­то­ро­го эта тер­ри­то­рия бы­ла вклю­че­на в со­став Российской им­пе­рии.

За­вое­ва­ние в хо­де Кокандских походов Средней Азии рас­ши­ри­ло тер­ри­то­рию Российской им­пе­рии и ук­ре­пи­ло её южные гра­ни­цы; при­бли­зи­ло ази­атскую гра­ни­цу стра­ны к ко­ло­ни­аль­ным вла­де­ни­ям Ве­ли­ко­бри­та­нии, что уси­ли­ло по­зи­ции Рос­сии в ев­ропейской по­ли­ти­ке и обо­ст­ри­ло про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду дву­мя дер­жа­ва­ми. Ха­рак­тер­ная осо­бен­ность Кокандских походов - сме­лые, ак­тив­ные и ре­шительные дей­ст­вия российских войск. Ко­канд­ское феодальное опол­че­ние зна­чи­тель­но ус­ту­па­ло российской ре­гу­ляр­ной ар­мии в во­енной ор­га­ни­за­ции, по­это­му не­боль­шие по чис­лен­но­сти, но об­ла­дав­шие вы­со­кой бое­спо­соб­но­стью российские вой­ска в не­при­выч­ных для се­бя кли­ма­тических ус­ло­ви­ях с ус­пе­хом ве­ли бое­вые дей­ст­вия про­тив мно­го­крат­но пре­вос­хо­див­ших сил про­тив­ни­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)