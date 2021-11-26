КАРСА ШТУРМ 1877

КАРСА ШТУРМ 1877 года - взя­тие 05-06(17-18).11.1877 года российскими вой­ска­ми силь­ной турецкой кре­по­сти Карс в хо­де русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (cмотрите Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны ).

К на­ча­лу вой­ны кре­пость под ру­ко­во­дством английских ин­же­не­ров бы­ла ре­кон­ст­руи­ро­ва­на. Обо­ро­нительные со­ору­же­ния пред­став­ля­ли мощ­ные фор­ты, по­стро­ен­ные во­круг опоя­сы­ваю­щей го­род ка­мен­ной сте­ны, и ци­та­дель. Гар­ни­зон кре­по­сти со­сто­ял из 25 тысяч человек, имел 303 ору­дия (ко­мен­дант - Гу­сейн-Ха­ми-па­ша). Российские вой­ска (ко­мандующий - генерал-лейтенант И.Д. Ла­за­рев; около 35 тысяч человек, околдо 200 ору­дий) на­ча­ли оса­ду кре­по­сти в октябре 1877 года. В ночь с 5 на 6 (с 17 на 18) но­ября российские вой­ска (5 ко­лонн, около 15 тысяч человек, 40 ору­дий) од­но­вре­мен­но ата­ко­ва­ли кре­пость с се­ве­ра, се­ве­ро-за­па­да и юго-за­па­да. Ка­ва­ле­рия, дей­ст­вуя 3 груп­па­ми, бло­ки­ро­ва­ла пу­ти под­хо­да под­кре­п­ле­ний про­тив­ни­ка. Ут­ром сле­дую­ще­го дня Карс пал, Гу­сейн-Ха­ми-па­ша с ча­стью гар­ни­зо­на бе­жал. Тур­ки по­те­ря­ли около 7 тысяч уби­ты­ми и ра­не­ны­ми, 17 тысяч плен­ны­ми и всю ар­тил­лерию ; рус­ские - около 500 человек уби­ты­ми и около 1,8 тысяч ра­не­ны­ми. По Сан-Сте­фан­ско­му ми­ру 1878 года Карс во­шёл в со­став Российской им­пе­рии.

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