ИЕВРЕИНОВ АЛЕКСАНДР ИОСАФОВИЧ

Из дворян Курской губернии, православный. Окончил Орловскую Бахтина военную гимназию. 10.8.1869 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 27.3.1871 получил звание портупей-юнкера. 11.8.1871 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в 121-й пехотный Пензенский полк. 15.8.1873 произведен в поручики. 19.9.1876 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 2.4.1877 произведен в штабс-капитаны. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 20.6.1878 окончил академию по 2-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Виленский военный округ. 15.7.1878 назначен на службу в Одесский военный округ. 15.11.1878 переведен в Генеральный штаб поручиком с назначением старшим адъютантом штаба 8-й кавалерийской дивизии. 1.4.1879 произведен в штабс-капитаны. 3.11.1879 назначен старшим адъютантом штаба 31-й пехотной дивизии. 28.3.1881 назначен состоять для поручений при штабе Одесского военного округа. 12.4.1881 произведен в капитаны. 16.12.1884 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Казанского военного округа. 24.3.1885 произведен в подполковники с утверждением в должности. С 19.9.1885 по 13.4.1886 назначен штаб-офицером для особых поручений при командующем войсками Казанского военного округа. 9.4.1889 произведен в полковники. 19.3.1890 назначен начальником штаба 39-й пехотной дивизии. 9.4.1891 назначен начальником штаба 5-й пехотной дивизии. 29.12.1894 назначен начальником штаба 14-й пехотной дивизии. 26.1.1898 назначен командиром 143-го пехотного Дорогобужского полка. 20.11.1899 произведен в генерал-майоры с назначением начальником штаба 12-го армейского корпуса. 26.6.1902 назначен командиром 1-й бригады 29-й пехотной дивизии. 17.1.1906 назначен командующим 45-й пехотной дивизией. 6.12.1906 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением начальником дивизии. 26.10.1907 назначен начальником 14-й пехотной дивизии. 31.12.1913 произведен в генералы от инфантерии с увольнением по возрастному цензу от службы с мундиром и пенсией. Участник Первой мировой войны. 29.9.1914 определен на службу из отставки с назначением командующим 62-й пехотной дивизией. 12.3.1915 назначен командиром 20-го армейского корпуса. 18.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Одесского военного округа. 11.8.1917 уволен со службы по прошению с мундиром и пенсией. В январе 1918 г. проживал в Кишиневе в собственном доме. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь поручика Софья Николаевна (урожденная Русанова) (?–11.12.1929, Кишинев). Дети: Александр (род. 18.2.1881), Николай (род. 2.12.1886).