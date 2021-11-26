ГЕЙДЕН ФЁДОР ЛОГГИНОВИЧ

ГЕЙДЕН ФЁДОР ЛОГГИНОВИЧ - граф, российский во­ен­ный и государственный дея­тель, генерал от инфантерии (1870 год).

Сын Л. П. Гей­де­на. Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1840 год). С 1840 года на во­енной служ­бе. В 1844-1847 годах уча­ст­во­вал в Кав­каз­ской вой­не 1817-1864 годов , отличился в Даргинской экспедиции 1845 года, в боях под аулами Шаугал-Берды (1845 год) и Салты (1847 год), был дважды ранен. Участвовал в Венгерском походе 1849 года. С 1852 года исполняющий обязанности начальника штаба 1-го армейского корпуса, с 1854 года - штаба Балтийского корпуса.

Начальник штабов 1-го армейского и Отдельного гренадерского корпусов (1856-1861 годы). Генерал-майор Свиты Его Императорского Величества. (1855 год). С 1861 года дежурный генерал Главного штаба. Генерал-адъютант (1862 год). Один из ближайших соратников Д. А. Ми­лю­ти­на по проведению военных реформ 1860-1870-х годов. Начальник Главного штаба и председатель Военно-учёного комитета (1866-1881 годы).

Председатель Комиссии для разработки оснований всеобщей воинской повинности (1870-1873 годы), под руководством Гейдена подготовлены положения о запасных, местных и резервных войсках, положение о государственном ополчении. Составил правила и инструкции, по которым проводились мобилизация и пополнение российской армии в ходе русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов.

После отъезда Милютина в действующую армию во время русско-турецкой войны Гейден исполнял обязанности военного министра, руководил формированием резервных и запасных войск. Член Государственного совета (с 1881 года).

Генерал-губернатор Великого княжества Финляндского (ВКФ) и командующий войсками Финляндского ВО (июнь 1881 года - январь 1897 года). По убеждению Гейдена, сильное влияние в ВКФ «шведской партии» являлось основной угрозой российским интересам в княжестве. Направил императору Алек­сан­д­ру III записки «Об общем направлении русской государственной политики в Финляндии» (1882 год) и «Учреждение управления губерний Великого княжества Финляндского» (1891 год), в которых предложил постепенно усилить «русское влияние» в ВКФ.

Для этого Гейден считал необходимым назначать на важные административные посты в ВКФ лиц, владевших русским языком и служивших в России, расширить преподавание русского языка в учебных заведениях ВКФ, поставить финляндскую прессу под контроль генерал-губернатора, подчинить управление вооруженными силами ВКФ российскому военному министру, распространить на ВКФ основные законы Российской империи, предоставить финляндскому генерал-губернатору право сношений с российским Комитетом министров по вопросам управления ВКФ, а также возможность согласования генерал-губернатором своих решений с российскими министерствами.

Гейден возглавил работу комиссий по кодификации финляндских законов, слиянию почтовых систем, таможни и финансов империи и ВКФ (1889-1890 годы), являлся членом Особого совещания под председательством Н. Х. Бунге по распространению общегосударственного законодательства на ВКФ (1891-1893 годы). Программа Гейдена в значительной степени была воспроизведена и реализована его преемником на посту генерал-губернатора ВКФ Н. И. Бобриковым.

Иллюстрация:

Ф. Л. Гей­ден. Архив С. В. Думина. Архив БРЭ.

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