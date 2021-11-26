АШЕБЕРГ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, барон, фон

Из дворян Екатеринославской губернии, православный. Окончил Александровском кадетский корпус. 26.10.1863 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 23.5.1864 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в 3-й гренадерский Перновский полк. 26.12.1866 произведен в поручики за отличие по службе. 5.6.1867 прикомандирован к лейб-гвардии Гатчинскому (с 17.8.1870 – лейб-гвардии Егерский) полку для испытания и перевода. 1.1.1868 переведен в лейб-гвардии Гатчинский полк подпоручиком. 20.4.1869 произведен в поручики. 8.4.1873 произведен в штабс-капитаны. 7.12.1874 назначен старшим адъютантом управления Гвардейской стрелковой бригады. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 30.8.1877 произведен в капитаны. 9.6.1881 произведен в полковники. 9.6.1881 назначен старшим адъютантом штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 27.1.1892 назначен командиром 88-го пехотного Петровского полка. 14.8.1895 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром лейб-гвардии 2-го стрелкового батальона.16.3.1900 назначен начальником Петербургской местной бригады. 1.1.1903 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 8.7.1906 назначен командиром 18-го армейского корпуса. 26.8.1908 назначен помощником главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. 6.12.1908 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 23.08.1912 назначен членом Военного Совета. 30.08–18.11.1914 временно исполнял обязанности главного начальника Петроградского военного округа с оставлением членом Военного совета. Судьба после 1917 г. неизвестна.

Жена: Аделаида Иосифовна (урожденная Будревич). Детей не имел.