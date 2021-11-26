АНДРЕЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Ранние годы

Павел Петрович родился 14 июля 1843 г. Получил блестящее военное образование. Обучался в Морском кадетском корпусе. С марта 1861 г. – гардемарин. Совершал учебные плавания на «Новике», «Калевале», «Богатыре», «Гайдамаке», «Абреке» по Тихому и Атлантическому океанам. Закончив учебное заведение в 1863 г., получил производство в мичманы.

Военная служба

В 1865 г. поступил на службу на «Колдун», затем перевелся на «Компас». Крейсировал по Балтийскому морю. С января 1867 г. – лейтенант. Занимался проводкой «Князя Пожарского» по маршруту Санкт-Петербург – Кронштадт.

В 1869 г. вышел на «Гайдамаке» в кругосветное путешествие, которое завершилось только в 1872 г. С мая 1873 г. – старший офицер на «Царевне». В 1874 г. плавал на «Рюрике». С января 1876 г. – капитан-лейтенант. В 1877 г. получил в командование «Царевну».

Участник Русско-турецкой войны. Сражался на «Весте». В апреле 1878 г. вновь стал капитаном «Царевны». С декабря 1883 г. – в отставке.

Перешел на службу на коммерческие корабли. С февраля 1885 г. – капитан 2-го ранга, с января 1887 г. – капитан 1-го ранга.

В марте 1887 г. вернулся на военную службу. С января 1888 г. – командир «Державы», переведен в состав Гвардейского экипажа. Весной – летом 1891 г. был исполняющим обязанности флаг-капитана Его Императорского Величества.

С августа 1893 г. – контр-адмирал, младший флагман Балтийского флота. С февраля 1894 г. – начальник штаба Кронштадтского порта, младший флагман практической эскадры Балтийского моря.

Средиземноморье

С июля 1896 г. – командующий отрядом судов Средиземного моря. Вместе со своей эскадрой покинул Кронштадт и отбыл к месту службы. Его флаг находился на «Наварине». По дороге отряд побывал в Киле, Христианзанде, Портленде, Кадисе и Алжире. В середине сентября 1896 г. корабли пришли в Пирей.

Исполнял должность командира Средиземноморской эскадры во время участия контр-адмирала С. О. Макарова в Греко-турецкой войне. Входил в коалиционный «совет адмиралов».

В конце февраля 1898 г. А. передал управление кораблями контр-адмиралу Н. И. Скрыдлову и отбыл домой.

С марта 1899 г. – вице-адмирал, старший флагман Черноморского флота. С января 1901 г. – старший флагман 1-й флотской дивизии. С февраля 1904 г. – старший флагман Балтийского флота. С 1907 г. – адмирал. В этом чине А. вышел в отставку.

Состоял членом строительного комитета Морского собора, который воздвигался в Кронштадте. За почти сорок четыре годы службы на флоте А. был награжден многочисленными отечественными и иностранными наградами. Его заслуги в военном деле были высоко оценены не только в России, но и Италии, Франции, Дании, Турции, Греции, Швеции, Пруссии, Черногории.

Женат не был. Скончался А. 5 октября 1911 г.