КОКОРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОКОРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - один из круп­ней­ших российский пред­при­ни­ма­те­лей XIX века, ком­мер­ции со­вет­ник (1851 год), об­щественный дея­тель, ме­це­нат, кол­лек­цио­нер, почетный член Академии художеств (1889).

Ку­пец 1-й гиль­дии. Из ме­щан. Ста­ро­об­ря­дец по­мор­ско­го со­гла­сия. В 1836-1841 годах управ­ляю­щий со­ле­ва­рен­ным за­во­дом в Со­ли­га­ли­че, за­тем за­ни­мал­ся вин­ны­ми от­ку­па­ми. По ини­циа­ти­ве Кокорева сис­те­ма взи­ма­ния пи­тей­но­го до­хо­да в 1845-1846 годах ре­фор­ми­ро­ва­на министром фи­нан­сов Ф. П. Врон­чен­ко (по­лу­чи­ла на­зва­ние ак­циз­но-от­куп­но­го ко­мис­сио­нер­ст­ва), в ре­зуль­та­те до­хо­ды каз­ны су­щест­вен­но воз­рос­ли. Поль­зу­ясь до­ве­ри­ем Министерства фи­нан­сов, вы­сту­пал как ад­ми­ни­ст­ра­тор от каз­ны по де­лам не­со­стоя­тель­ных от­куп­щи­ков.

Один из уч­ре­ди­те­лей Российского общества па­ро­ход­ст­ва и тор­гов­ли (1856 год), За­кас­пий­ско­го тор­го­во­го товарищества (1857 год), Общества Вол­го-Дон­ской железной дороги (1858 год), Волж­ско-Кас­пий­ско­го па­ро­ход­ст­ва «Кав­каз и Мер­ку­рий» (1859 год), общества «Сель­ский хо­зя­ин» (1859 год), Московского ку­печеского бан­ка (1866 год; пер­вый и круп­ней­ший ак­цио­нер­ный ком­мерческий банк в Мо­ск­ве), Волж­ско-Кам­ско­го ком­мерческого бан­ка (1870 год; один из круп­ней­ших ак­цио­нер­ных бан­ков Российской им­пе­рии; до 1876 года Кокорев воз­глав­лял его прав­ле­ние), Общества Ураль­ской железной дороги (1874 год; совместно с П.И. Гу­бо­ни­ным), Северного общества стра­хо­ва­ния и скла­да то­ва­ров с вы­да­чей вар­ран­тов (1872 год; в 1879 году ре­орга­ни­зо­ва­но в Северное стра­хо­вое общество). При тех­ническом со­дей­ст­вии Д.И. Мен­де­лее­ва ор­га­ни­зо­вал пер­вый в Российской им­пе­рии неф­те­пе­ре­гон­ный за­вод (Су­ра­хан­ский) близ Ба­ку (1859 год), в 1874 году совместно с Гу­бо­ни­ным соз­дал пер­вую ак­цио­нер­ную ком­па­нию в российской неф­тя­ной промышленности - Ба­кин­ское неф­тя­ное общество. Кокорев - главный ак­цио­нер Северного те­ле­граф­но­го агент­ст­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1882 год; од­но из пер­вых агентств пе­ча­ти в Рос­сии).

В 1850-х годах сбли­зил­ся с московскими сла­вя­но­фи­ла­ми, уча­ст­во­вал в фи­нан­си­ро­ва­нии вы­пус­кав­ших­ся ими жур­на­лов «Рус­ская бе­се­да», «Сель­ское бла­го­ус­т­рой­ст­во», а так­же газеты «День». На сред­ст­ва Кокорева в 1856 году архитектором Н.В. Ни­ки­ти­ным в «рус­ском сти­ле» по­строе­на «По­го­дин­ская из­ба» в са­ду усадь­бы М.П. По­го­ди­на в Мо­ск­ве. В 1857 году уст­ро­ил ряд бан­ке­тов-ма­ни­фе­ста­ций, на ко­то­рых он и множественные об­щественные дея­те­ли вы­сту­пи­ли с ре­ча­ми в под­держ­ку го­то­вив­шей­ся пра­ви­тель­ст­вом от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва. В ре­зуль­та­те дав­ле­ния московского генерал-гу­бер­на­то­ра А.А. За­крев­ско­го оче­ред­ной бан­кет был за­пре­щён, с Кокорева взя­та под­пис­ка с обя­за­тель­ст­вом от­ка­зать­ся от «пуб­лич­ных по­ли­ти­че­ских со­б­ра­ний или обе­дов».

Кокорев от­стаи­вал не­мед­лен­ное пре­дос­тав­ле­ние кре­сть­я­нам лич­ной сво­бо­ды и пе­ре­да­чу им в соб­ст­вен­ность зем­ли, ко­то­рой они фак­ти­че­ски поль­зо­ва­лись, за вы­куп (с рас­сроч­кой на 37 лет) на об­щую сум­му 1 миллиард рублей (статья «Мил­ли­ард в ту­ма­не», опубликована в газете «Санкт-Пе­тер­бург­ские ве­до­мо­сти», 1859 год, № 5-6). Уча­ст­во­вал в ра­бо­те Временной ко­мис­сии по сбо­ру и рас­пре­де­ле­нию до­б­ро­воль­ных по­жерт­во­ва­ний в поль­зу по­стра­дав­ших от не­уро­жая 1867 год. Жерт­во­вал день­ги на дея­тель­ность Славянского комитета, в том числе на под­го­тов­ку к от­прав­ке на Бал­ка­ны во­енной мис­сии генерал-майора М.Г. Чер­няе­ва в пе­ри­од Гер­це­го­вин­ско-бос­ний­ско­го вос­ста­ния 1875-1878 годов.

Кри­ти­ко­вал эко­но­мическую по­ли­ти­ку пра­ви­тель­ст­ва, его стрем­ле­ние к бю­ро­кра­тической регла­мен­та­ции эко­но­ми­ки, при­вле­че­ние иностранных зай­мов для железнодорожного строи­тель­ст­ва, от­сут­ст­вие ста­биль­ной де­неж­ной сис­те­мы, раз­ви­тие хлоп­ча­то­бу­маж­ной промышленности на импорт­ном хлоп­ке в ущерб российскому льня­но­му про­изводству и др. («Эко­но­ми­че­ские про­ва­лы по вос­по­ми­на­ни­ям с 1837 года», 1887 год; пе­ре­из­да­но в 2002 году).

С конца 1850-х годов кол­лек­цио­ни­ро­вал про­из­ве­де­ния русских и западно-ев­ропейских ху­дож­ни­ков. По чис­лу про­из­ве­де­ний (около 500 к 1863 году) и их ху­дожественному дос­то­ин­ст­ву со­б­ра­ние Кокорева при­бли­жа­лось к му­зей­но­му. В 1862 году Кокорев от­крыл свою кол­лек­цию для по­се­ти­те­лей (зда­ние ху­дожественной га­ле­реи, по­стро­ен­ное Кокоревым, бы­ло од­ним из пер­вых специальных му­зей­ных со­ору­же­ний в Мо­ск­ве). В 1870-е годы из-за фи­нан­со­вых за­труд­не­ний про­дал свою кол­лек­цию (166 про­из­ве­де­ний русских мас­те­ров при­об­ре­те­ны Министерством императорского дво­ра и позд­нее во­шли в со­став Русского му­зея; луч­шая часть западно-ев­ропейского со­б­ра­ния пе­ре­шла В.П. Бот­ки­ну). На сво­ей да­че в Выш­не­во­лоц­ком уезде Твер­ской губернии Кокорев соз­дал лет­ний Вла­ди­ми­ро-Ма­ри­ин­ский при­ют для ма­ло­иму­щих сту­ден­тов Академии художеств (1884 год; ны­не Дом твор­че­ст­ва «Ака­де­ми­че­ская да­ча» имени И.Е. Ре­пи­на Сою­за ху­дож­ни­ков Рос­сии).

Сочинения:

Взгляд рус­ско­го на ев­ро­пей­скую тор­гов­лю. М., 1858;

Вос­по­ми­на­ния дав­но­про­шед­ше­го, вы­зван­ные по­ка­за­ния­ми гра­фа За­крев­ско­го // Рус­ский ар­хив. 1885. Кн. 3, 9–10; Два ве­че­ра у гра­фа Д. Н. Блу­до­ва. М., 1888.

Иллюстрации:

В.А. Ко­ко­рев. Ли­то­гра­фия В. Ти­ма. 1856. Архив БРЭ.