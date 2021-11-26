БРОМЛЕЙ ЭДУАРД ИВАНОВИЧ

Англичанин, бывший ганноверский подданный, принял российское подданство. Купец (с 1859 года), крупный промышленник.

В 1857 году вместе с братом Фридрихом (Федором) основал мастерскую на Щипке в Замоскворечье. Там изготавливались топоры, пилы, молотки, серпы и косы. Вскоре масштабы производства расширились настолько, что был создан механический завод. Продукция этого производства пользовалась неизменной популярностью за свое высокое качество и надежность, а фамилия Бромлей приобрела в торгово-промышленных сферах немалую известность.

В 1869 году было создано товарищество «Братья Э. И Ф. Бромлей», в 1881 году был образован торговый дом в форме товарищества на вере «Братья Бромлей и Ко», в котором Эдуард Иванович и Федор Иванович выступили учредителями.

На производстве у Бромлеев трудились выходцы из Тульской и Калужской губерний, в которых кустарная и заводская металлопромышленность всегда были достаточно высоко развиты. Нередко на работу к Бромлеям приходили и разорившиеся московские ремесленники. Таким образом, численность рабочих постоянно росла.

И тем не менее возникала необходимость в организации специального обучения для рабочих с целью передачи навыков и умений следующим поколениям. Для этого в 1870-е годы при заводе открыли школу для подростков, в которой они обучались ремеслу - литейному, токарному и слесарному.

Механический завод братьев занимал огромную территорию - 15 тыс. кв. м по Малой Калужской улице и Бахметьеву переулку. Среди производимой продукции были небольшие паровые машины (продавались в деревнях в рассрочку на 2-3 года, имели хороший спрос), чугунные и железные колонны для трибун ипподрома Императорского московского скакового общества, арматура для строительства Музея изящных искусств в Москве.

В 1896 году завод был продан учрежденному Обществу братьев Бромлей, которые остались совладельцами предприятия.

Во время Первой мировой войны здесь появились такие изделия, как станки револьверные, для рассверливания и обточки стволов, цилиндровки гранат, бензиновые двигатели для прожекторных станций, патроны и патронодержатели, ножницы для разрезания проволочных заграждений (автор конструкции - Эмиль Эдуардович Бромлей).

В 1900 году в Париже прошла Всемирная выставка, на которой паровая машина тройного расширения, изготовленная на заводе братьев Бромлей, была отмечена Большой Золотой медалью.

К 1915 году фирма братьев Бромлей поставила оборудование для водопроводов во многие города России. В 1918 году предприятие было национализировано, а 1922 году получило новое название - “Красный пролетарий”.

Эдуарда Иванович Бромлея можно смело назвать основателем одной из крупнейших в России металлообрабатывающих и машиностроительных фирм.