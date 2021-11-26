АБАЗА АЛЕКСАНДР АГГЕЕВИЧ

Государственный деятель и предприниматель, действительный тайный советник (1874), член Госсовета (1871), гофмейстер (1871), почетный член Императорской Академии наук (1876).

Из дворян. Окончил юридический факультет Петербургского университета (1839) , служил в гвардии, в 1843 году участвовал в боевых действиях на Кавказе. С 1847 года в отставке. С 1857 года - при дворе великой княгини Елены Павловны, с 1867 года - гофмейстер ее двора. Занимался частным предпринимательством , владелец крупного сахароваренного завода в Киевской губернии. С 1857 года - член правления Главного общества российских железных дорог, заведовал делами нескольких частных железных дорог. Принадлежал к «либеральным бюрократам», сторонник Великих реформ 1860-1870-х годов. С 1863 года - член Совета государственных кредитных учреждений, с 1865 года - Комитета железных дорог и комиссии для пересмотра системы податей и сборов, в 1865-1868 годах - член Совета министров финансов.

С 17 февраля 1871 года по 1 января 1874 года занимал пост государственного контролера, продолжил курс В.А. Татаринова на преобразование системы финансового контроля. В 1874-1880 годах - председатель Департамента государственной экономики Госсовета, в 1874-1893 годах - член Комитета министров, в 1876-1882 годах - член Главного комитета об устройстве сельского состояния. С 27 октября 1880 года по 6 мая 1881 года - министр финансов. Инициатор отмены соляного налога (1880). Сторонник протекционистской политики, провел повышение таможенных пошлин, начал выкуп нерентабельных частных железных дорог в казну. Поддержал проект министра внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова о привлечении представителей земств к законодательным работам.

Подал в отставку в знак протеста против манифеста Александра III от 29 апреля 1881 года «О незыблемости самодержавия». В 1884-1892 годах вновь председатель Департамента государственной экономии Госсовета, игравший значительную роль в выработке экономической политики. В 1892-1893 годах председатель Комитета финансов. В начале 1890-х, воспользовавшись секретной информацией, провел биржевую операцию на понижение курса рубля, получившую широкую огласку. 10 марта 1893 года уволен со всех должностей с оставлением членом Госсовета.