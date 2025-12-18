0 видео из 0

Иностранный капитал сыграл важную роль в финансировании индустриального рывка России в конце XIX – начале XX веков. К началу Первой мировой войны наша страна занимала 5 место в мире по объёмам промышленного производства, шло насыщение внутреннего рынка необходимыми и качественными товарами. Это во многом было связано с притоком дополнительных инвестиций из рубежа. Тема проникновения заграничных капиталов в дореволюционной России является дискуссионной. Общественность ломает копья – во благо это было или нет. В новом подкасте мы обсудим с экспертом плюсы и минусы проникновения иностранного капитала в Россию, а также ответим на вопросы: Что привлекало иностранных инвесторов? Какие усилия предпринимало правительство для привлечения внешний инвестиций в экономику и к чему это всё привело?