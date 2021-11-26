КОНШИНЫ
КОНШИНЫ - один из старейших предпринимательских родов в Российской империи.
Из посадских торговых людей г. Серпухов (впервые упомянуты в 1552 году); впоследствии серпуховские купцы (с 1836 года - 1-й гильдии), потомственные почетные граждане (с 1841 года), потомственные дворяне (с 1882 года; возведены в дворянство «в воздаяние заслуг на поприще отечественной промышленности»).
Возвышение Коншиных связано с деятельностью Петра Филипповича (1721 - не ранее 1789 годов), который в 1781 году основал в Серпухове парусно-полотняную мануфактуру. При его сыне Алексее Петровиче (1744 - не позднее 1816 годов) предприятие стало одним из ведущих в отрасли (св. 350 рабочих, сбыт парусины преим. в Великобританию). Его сын Максим Алексеевич (1781 - после 1816 годы) в связи с присоединением России к континентальной блокаде Великобритании (1807 год) реорганизовал предприятие в прядильную мануфактуру (1809 год; пряжа для изготовления ткани отдавалась местным кустарям), которая его сыном Николаем Максимовичем (1798-1853 годы) (в 1850-1852 годы городской голова Серпухова) в 1840-х годах преобразована в фабрику на машинной тяге (в 1852 году - 1 тыс. рабочих).
После кончины Н.М. Коншина его сыновья разделили семейное имущество. Иван Николаевич (1828-1898 годы), выборный Московского биржевого общества (1870-1882, 1885-1888 годы), получил в наследство бумагопрядильную фабрику в Серпухове. После его смерти вдова Александра Ивановна (урождённая Игнатова) [1838-26 сеньтября (9 октября) 1914 год], унаследовав имущество на сумму 10 млн. руб., посвятила себя благотворительной деятельности, завещала 6 млн. руб. благотворительным заведениям Москвы и Серпухова, а также московских городских общественных самоуправлению.
Другие сыновья Н.М. Коншина - Николай Николаевич [19 февраля (3 марта) 1831-1918 годы] и Максим Николаевич (1838–? годы) по семейному разделу получили земельные участки в Калужской губ., бумаготкацкую и красильную фабрики в Серпухове. В 1859 году они учредили торговый дом «Николая Коншина сыновья», в 1861 году при участии Л.Г. Кнопа построили механическую ткацкую фабрику (473 станка) и прядильню (30 тыс. веретён) в Серпухове.
После выхода М.Н. Коншина из семейного дела (1872 году) фирма реорганизована в паевое Товарищество мануфактур Н.Н. Коншина в Серпухове (1877 год, к 1913 году основной капитал 10 млн. руб.), в котором директором-распорядителем и главным акционером был Н.Н. Коншин. В 1882 году он вместе с А.А. Барановым, А.А. Лосевым, Т.С. Морозовым и М.А. Хлудовым учредил Среднеазиатское торгово-промышленное товарищество. Фирма имела торговые представительства (оптовые склады) в Бухаре, Коканде, Самарканде и Тегеране, где ткани обменивались на местный хлопок.
В 1889 года по инициативе Коншиных в Тегеране организована выставка российских товаров.
Н.Н. Коншин одним из первых среди российских предпринимателей организовал собственные хлопковые плантации в Средней Азии (Мервский оазис, посевы длинноволокнистого амер. хлопка), основал там хлопкоочистительные и прессовальные заводы. В 1898 году Н.Н. Коншин построил в Серпухове прядильно-ткацкую фабрику, предприятие Коншиных превратилось в третий по величине (после Никольской и Богородско-Глуховской мануфактур Морозовых) текстильный комбинат России с полным циклом производства хлопчатобумажной ткани, включавший прядильно-ткацкую, красильно-отделочную, ситценабивную и кубово-красильную фабрики.
Н. Н. Коншин занимался общественной деятельностью. Городской голова Серпухова (1867-1872 годы).
С 1870-х годов жил в Москве, активно участвовал в организации Политехнической выставки 1872 года, с 1876 года выборный Московского биржевого общества, с 1892 году член Московского отделения Совета торговли и мануфактур.
Оказывал финансовую помощь партии «Союз 17 октября».
С 1882 года попечитель лечебницы Серпуховского благотворительного общества, с 1887 года почетный член Пречистенского городского попечительства о бедных в Москве.
В начале XX века он передал непосредственное руководство фирмой сыновьям Сергею Николаевичу [15(27) октября 1863 года - 26 мая (8 июня) 1911 года] и Александру Николаевичу [11(23) марта 1867 года - ?], а также приглашённому в правление Товарищества Н.А. Второву (его сестра была замужем за С.Н. Коншиным). Товарищество мануфактур Н.Н. Коншина действовало как семейное предприятие, основными акционерами являлись Коншины, а также Кнопы и Второв. Фирма самостоятельно вела оптовую и розничную торговлю своей продукцией (св. 160 сортов тканей), имела склады в 15 городах Российской империи, а также в Шанхае (Китай) (в 1914 году торговое дело передано Товариществу на паях внутренней и вывозной торговли, учреждённому Второвым).
К 1917 году на фабриках фирмы действовало 120 тыс. прядильных веретён и св. 4 тыс. ткацких станков, на предприятиях Коншиных трудились св. 13 тыс. рабочих (на всех предприятиях в Серпуховском у. Московской губ. работали 19 тыс. рабочих). При фабриках за счёт фирмы и пожертвований Коншиных содержались продуктовые лавки, чайная, жилые казармы, отдельные дома для семейных рабочих (при необходимости им выдавалась ссуда на приобретение жилья), больница, ясли, начальное уч-ще, низшая ремесленная школа и др.
Доля издержек на рабочую силу в 1904-1905 годы достигала 46% от производств. расходов фирмы (тем не менее в 1897-1899, 1902, 1905-1907 и 1912 годы на фабриках прошли забастовки рабочих). После 1907 года Товариществом создан особый капитал «для улучшения быта рабочих и служащих», введено премирование за продукцию без брака.
После смерти С.Н. Коншина при больнице комбината создан фонд, проценты с которого выдавались на пособия работникам в случаях, когда больница не могла оказать им нужную врачебную помощь. В 1918 году Товарищество мануфактур Н.Н. Коншина национализировано (ныне холдинг «Серпуховский текстиль»).