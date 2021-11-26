КОКАНД-НАМАНГАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕСТВО

Акционерное общество, занимавшееся строительством железной дороги от станции Коканд Среднеазиатской железной дороги до г. Намангана Ферганской области, протяжённостью 86 вёрст. Общество было основано в 1910 году, его устав был Высочайше утвержден 13 апреля того же года.

Идея о необходимости строительства дороги, которая связывала бы эти два пункта, появилась еще в 1899 году и принадлежала самаркандскому купцу Я.А. Рехтзамеру. Он обращался к туркестанскому генерал-губернатору с ходатайством о разрешении ему организовать это строительство за свой счет. Однако из-за смерти Рехтзамера эта идея так и не сдвинулась тогда с мертвой точки.

Всеми вопросами, связанными со строительством, ведал А.Н. Ковалевский - инженер путей сообщения, крупный предприниматель и совладелец нефтяных разработок. Он разработал проект строительства новой дороги, который был одобрен Ферганским областным управлением и в 1904 году поступил в петербургскую комиссию о новых железных дорогах. Однако именно тогда началась русско-японская война, и работа над проектом была отложена “до наступления более благоприятного времени”.

Именно А.Н Ковалевский в 1908 году получил разрешение на создание акционерного общества с целью строительства и эксплуатации дороги в этом регионе. Финансовыми делами Общества ведали Русско-Азиатский и Международный коммерческий банки.

Весь акционерный капитал был внесен к середине октября 1910 года. Можно было начинать работу.

Строительное управление размещалось в г. Коканде. В его состав входили известные, высококвалифицированные инженеры путей сообщения: управляющим дорогой был назначен Н.А. Колобов, главным инженером Ф.Ф. Кригер.

Непосредственная работа над созданием новой дороги началась 9 мая 1911 года, а завершились на год раньше планируемого срока - в июне 1912 года. Дорога проходила через населенные пункты: Якка-Мулла, Баштан, Шух, Ургенчи-Бидан, Куш-Кишлак, Чуст, Могол-Тау, Теря-Курган, Ирвадан.

Правительственная комиссия приняла линию Коканд–Наманган 21–22 декабря 1912 года. С 5 января следующего 1913 года дорога стала называться Ферганской. Скорость движения поездов на перегонах была установлена не выше 25 верст/час, на мостах не выше 15 верст/час.