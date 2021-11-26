КАМЕНКА БОРИС АБРАМОВИЧ

КАМЕНКА БОРИС АБРАМОВИЧ - российский банкир.

Из се­мьи бо­га­тых ком­мер­сан­тов. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В 1882 году при­гла­шён управ­ляю­щим Азов­ско-Дон­ско­го бан­ка в Рос­то­ве-на-До­ну (смотрите Банки ); был так­же глас­ным Рос­тов­ской городской ду­мы и ди­рек­то­ром Рос­тов­ско­го от­де­ле­ния Русского музыкального общества. С 1894 года член прав­ле­ния Азов­ско-Дон­ско­го бан­ка (то­гда на­хо­ди­лось в Та­ган­ро­ге). В 1903 году, ко­гда банк пе­ре­нёс прав­ле­ние в Санкт-Пе­тер­бург, Каменка на­зна­чен его ди­рек­то­ром-рас­по­ря­ди­те­лем.

В 1910-1917 годах Каменка - председатель прав­ле­ния бан­ка, расц­вет ко­то­ро­го был свя­зан с его дея­тель­но­стью. Од­но­вре­мен­но яв­лял­ся членом прав­ле­ний ак­цио­нер­ных об­ществ, фи­нан­си­ро­вав­ших­ся Азов­ско-Дон­ским бан­ком: стра­хо­во­го общества «Рос­сия» (в 1916-1917 годах председатель прав­ле­ния), Русского общества для вы­воз­ной тор­гов­ли, общества Ток­ма­ков­ской железной дороги, Та­ган­рог­ско­го ме­тал­лур­гического общества и др.

В свя­зи с по­куп­кой Азов­ско-Дон­ским бан­ком круп­но­го па­ке­та ак­ций па­риж­ско­го Бан­ка се­вер­ных стран Каменка из­бран в со­вет ди­рек­то­ров это­го бан­ка. Он не­од­но­крат­но из­би­рал­ся членом со­ве­та Съез­дов пред­ста­ви­те­лей промышленности и тор­гов­ли - круп­ней­шей пред­ста­вительной ор­га­ни­за­ции российской бур­жуа­зии. Ка­дет. Был так­же членом хо­зяй­ст­вен­но­го прав­ле­ния Санкт-Пе­тербургской си­на­го­ги и ЦК Еврейского ко­ло­ни­за­ци­он­но­го общества. В 1916 году член со­ве­та Русско-английской тор­го­вой па­ла­ты в Пет­ро­гра­де. По пред­ло­же­нию Р. Пу­ан­ка­ре при­гла­шён в Па­риж в ка­че­ст­ве экс­пер­та по российским фи­нан­сам. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года ос­тал­ся во Фран­ции.

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Взято из архива БРЭ.