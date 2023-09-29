Про́хоровы

Про́хоровы — династия русских предпринимателей и благотворителей, основатели Трехгорной мануфактуры в Москве. Ими был изобретен знаменитый «прохоровской» ситец. В 1912 П. были удостоены потомственного дворянства.

Основатель династии, Иван Прохорович (?—?), принадлежал к монастырским крестьянам Троице-­Сергиевской лавры . С 1764 поселился в Москве. Его сын, Василий Иванович (1755–1815), в 1799 (совместно с Ф. И. Резановым) учредил Фабрику Прохорова и Резанова (с 1874 — товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры) по набивке ситца. Вставший во главе фабрики после смерти Василия Ивановича его сын Тимофей Василь­евич (1797–1854) открыл первую в стране фабричную ремесленную школу (1816), также при нем был построен рабочий городок (дома с отоплением и канализацией). Впоследствии при мануфактуре были открыты театр, богадельни, приют, библиотека, амбулатория и т. п. Много внимания уделял просвещению: разработал проекты Технологического училища и фабрики-­школы (первый не был реализован).

Один из последних представителей семейства П., Николай Иванович (1860–1915), управлявший мануфактурой в 1899–1914, был талантливым управленцем. Ему удалось превратить предприятие в одно из самых известных и крупных в стране. На своей фабрике вводил все новейшие технические усовершенствования. В основанной при фабрике научной химико-­аналитической лаборатории (1882) были сделаны важные открытия в области отбеливания тканей и изучения растительных красителей (в частности, индиго). Представители династии П. расширяли производство и ассортимент продукции. Товары их мануфактуры всегда пользовались широким спросом, были отмечены наградами на различных выставках. После Российской революции 1917 Трехгорная мануфактура была национализирована.

Лит .: Терентьев П. Н. Материалы к истории Прохоровской Трехгорной мануфактуры. Годы 1799–1915. М., 1915; Калинин В. Д. Из истории предпринимательства в России: Династии Прохоровых и Рябушинских. М., 1993; Прохоровы. М., 1996. Н. А. Могилевский.