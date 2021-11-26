ПОПОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ

Торговая деятельность

Точная дата рождения Степана Ивановича не установлена. Известно, что родился он в 1786 г.

Записался в купцы 1-й гильдии Семипалатинска. Увлекся закупкой соли. Занимался поставкой соли из Коряковского озера в Тобольскую губернию.

После смерти брата Федота Ивановича и дяди Андрея Яковлевича П. получил в наследство часть их капиталов. Это позволило П. приобрести в 1833 г. (по другим данным – в 1838 г.) три тыс. десятин земли в Спасской волости Томского округа. Этой земельный участок располагался по течению р. Басандайки и ранее принадлежал статскому советнику К.В. Меллеру. Здесь П. построил винокуренный завод, получивший наименование «Александрийский» (в честь дочери Александры, на имя которой он был записан). К этому же времени относится продажа части имения П. площадью 224 десятины купцу С.Е. Сосулину.

Фабрикант

Один из пайщиков золотопромышленной компании, которая была организована им вместе с родственником А.Я. Поповым. В 1833 г. П. добился разрешения на поиск руд в Баян-Аульском и Каркаралинском округах Семипалатинской области. В результате ему удалось найти залежи серебро-свинцовых и медных руд и каменного угля; поставил их добычу. Предположительно в 1834 г. П. приобрел долю в золотопромышленном предприятии, которое именовалось «Компания по производству золотых промыслов господ надворного советника Асташева и коммерции советника Степана попова».

С 1839 г. на протяжении четырех лет П. осуществлял винный откуп в Самарской губернии. В пригороде Томска он устроил кожевенную мануфактуру, мыловаренное и салотопенное предприятия. В 1844 г. П. запустил Благодато-Стефановский серебро-свинцовый и медеплавильный завод в Каркаралинском округе, в 1849 г. – Александровский плавильный завод в Баян-Аульском округе. Произведенная на заводах продукция в годы Крымской войны 1853 – 1855 гг. шла в военное ведомство.

Общественная деятельность

Один из основателей Сибирского общественного банка.

Умер П. 7 марта 1852 г.

Семья

Супруга – Анна Алексеевна. У пары были дети: Николай, Александр, Александра.