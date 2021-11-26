ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ - одно из привилегированных сословий в России во 2-й четверти XIX - 1-й четверти XX веков наряду с дворянством, купечеством и духовенством.
Учреждено манифестом императора Николая I от 10(22).4.1832 года взамен категории именитых граждан. Почётные граждане делились на личных (без права передачи статуса по наследству) и потомственных. Первоначально почётные граждане по праву рождения становились дети личных дворян; законные дети потомственных почётных граждан, не принадлежавшие к крепостному крестьянству; к почётным гражданам могли быть причислены купцы 1-й или 2-й гильдии, состоявшие вместе с семьями в этих гильдиях 10 и 20 лет соответственно, при отсутствии судимости (в 1863 году это правило распространено и на лиц иудейского вероисповедания); купцы, имевшие российский орден или получившие звание коммерции советника либо мануфактур-советника (все категории - потомственная форма). Тогда же право на получение почётного гражданства дано выпускникам университетов, получившим степень действительного студента или кандидата университета (личная форма), учёную степень магистра или доктора (потомственная); художникам, имевшим диплом АХ (личная) и отличившимся «в художествах» (потомственная; не ранее чем через 10 лет после получения диплома АХ); иностранцам (учёным, художникам, торговцам и крупным промышленникам), которые могли быть полезными стране (личная) либо не менее 10 лет являлись личными почётными гражданами и приняли российское подданство (потомственная); иудеям за «необыкновенные заслуги» или «отличные успехи» в науке, «художествах», торговле и промышленности. В дальнейшем право стать почётными гражданами даровалось выпускникам Московской практической академии (1835 год; при условии получения аттестата «с отличием»), Высшего коммерческого пансиона в Санкт-Петербурге (1839), Лазаревского института восточных языков (1848), гимназий (1849 год; при наличии золотой или серебряной медали) (все - личная форма), Санкт-Петербургского практического технологического института (1862 год; технологам 1-го разряда - личная, лицам со степенью «инженер-технолог» через 10 лет успешной работы - потомственная) и других учебных заведений; артистам 1-го разряда императорских театров (1839 год; через 10 лет «беспорочной и усердной службы» - личная, через 15 - потомственная); детям православных и армяно-григорианских священнослужителей (1871; потомственная) и церковнослужителей (1869; личная) и другим.
Лица, имевшие право на включение в сословие почётных граждан, как правило, представляли необходимые свидетельства в Герольдию, после их проверки получали в Сенате свидетельства (личные почётные граждане) и грамоты (потомственные почётные граждане), облагавшиеся высокими пошлинами. Почётные граждане освобождались от подушной подати, рекрутской повинности и телесных наказаний, имели право при наличии городской недвижимости избирать и быть избранными на городские общественые должности. Численность почётных граждан (тысяча человек): в 1840 году - 4,8, в 1897 году - около 343, в начале 1910-х годов - 372,4. Сословие почётных граждан упразднено декретом ВЦИК и СНК от 10(23).11.1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».
Со 2-й половины XIX века существует также почётное звание почётных граждан города, присваивающееся органами гор. самоуправления за выдающийся вклад в его развитие.
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. СПб., 1833. Т. 7. № 5284, 5285.