ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ - одно из привилегированных сословий в России во 2-й четверти XIX - 1-й четверти XX веков наряду с дворянством, купечеством и духовенством.

Уч­ре­ж­де­но ма­ни­фе­стом императора Ни­ко­лая I от 10(22).4.1832 года вза­мен ка­те­го­рии име­ни­тых гра­ж­дан. Почётные граждане де­ли­лись на лич­ных (без пра­ва пе­ре­да­чи ста­ту­са по на­след­ст­ву) и по­том­ст­вен­ных. Пер­во­на­чаль­но почётные граждане по пра­ву ро­ж­де­ния ста­но­ви­лись де­ти лич­ных дво­рян; за­кон­ные де­ти по­том­ст­вен­ных почётных граждан, не при­над­ле­жав­шие к кре­по­ст­но­му кре­сть­ян­ст­ву; к почётным гражданам мог­ли быть при­чис­ле­ны куп­цы 1-й или 2-й гиль­дии, со­сто­яв­шие вме­сте с семь­я­ми в этих гиль­ди­ях 10 и 20 лет со­от­вет­ст­вен­но, при от­сут­ст­вии су­ди­мо­сти (в 1863 году это пра­ви­ло рас­про­стра­не­но и на лиц иу­дей­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния); куп­цы, имев­шие российский ор­ден или по­лу­чив­шие зва­ние ком­мер­ции со­вет­ни­ка ли­бо ма­ну­фак­тур-со­вет­ни­ка (все ка­те­го­рии - по­томственная фор­ма). То­гда же пра­во на по­лу­че­ние почётного гра­ж­дан­ст­ва да­но вы­пу­ск­ни­кам университетов, по­лу­чив­шим сте­пень дей­ст­вительного сту­ден­та или кан­ди­да­та университета (лич­ная фор­ма), учёную сте­пень ма­ги­ст­ра или док­то­ра (по­том­ст­вен­ная); ху­дож­ни­кам, имев­шим ди­плом АХ (лич­ная) и от­ли­чив­шим­ся «в ху­до­же­ст­вах» (по­том­ст­вен­ная; не ра­нее чем че­рез 10 лет по­сле по­лу­че­ния ди­пло­ма АХ); ино­стран­цам (учё­ным, ху­дож­ни­кам, тор­гов­цам и круп­ным про­мыш­лен­ни­кам), ко­то­рые мог­ли быть по­лез­ны­ми стра­не (лич­ная) ли­бо не ме­нее 10 лет яв­ля­лись лич­ны­ми почётными гражданами и при­ня­ли российское под­дан­ст­во (по­том­ст­вен­ная); иу­де­ям за «не­обык­но­вен­ные за­слу­ги» или «от­лич­ные ус­пе­хи» в нау­ке, «ху­до­же­ст­вах», тор­гов­ле и промышленности. В даль­ней­шем пра­во стать почётными гражданами да­ро­ва­лось вы­пу­ск­ни­кам Московской прак­тической ака­де­мии (1835 год; при ус­ло­вии по­лу­че­ния ат­те­ста­та «с от­ли­чи­ем»), Выс­ше­го ком­мерческого пан­сио­на в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1839), Ла­за­рев­ско­го института восточных язы­ков (1848), гим­на­зий (1849 год; при на­ли­чии зо­ло­той или се­реб­ря­ной ме­да­ли) (все - лич­ная фор­ма), Санкт-Пе­тербургского прак­тического тех­но­ло­гического института (1862 год; тех­но­ло­гам 1-го раз­ря­да - лич­ная, ли­цам со сте­пе­нью «ин­же­нер-тех­но­лог» че­рез 10 лет ус­пеш­ной ра­бо­ты - по­том­ст­вен­ная) и других учебных за­ве­де­ний; ар­ти­стам 1-го раз­ря­да императорских те­ат­ров (1839 год; че­рез 10 лет «бес­по­роч­ной и усерд­ной служ­бы» - лич­ная, че­рез 15 - по­том­ст­вен­ная); де­тям пра­во­слав­ных и ар­мя­но-гри­го­ри­ан­ских свя­щен­но­слу­жи­те­лей (1871; по­том­ст­вен­ная) и цер­ков­но­слу­жи­те­лей (1869; лич­ная) и другим.

Ли­ца, имев­шие пра­во на вклю­че­ние в со­сло­вие почётных граждан, как пра­ви­ло, пред­став­ля­ли не­об­хо­ди­мые сви­де­тель­ст­ва в Ге­роль­дию , по­сле их про­вер­ки по­лу­ча­ли в Се­на­те сви­де­тель­ст­ва (лич­ные почётные граждане) и гра­мо­ты (по­томственные почётные граждане), об­ла­гав­шие­ся вы­со­ки­ми по­шли­на­ми. Почётные граждане ос­во­бо­ж­да­лись от по­душ­ной по­да­ти, рек­рут­ской по­вин­но­сти и те­лес­ных на­ка­за­ний, име­ли пра­во при на­ли­чии городской не­дви­жи­мо­сти из­би­рать и быть из­бран­ны­ми на городские об­щественые долж­но­сти. Чис­лен­ность почётных граждан (тысяча человек): в 1840 году - 4,8, в 1897 году - около 343, в начале 1910-х годов - 372,4. Со­сло­вие почётных граждан уп­разд­не­но дек­ре­том ВЦИК и СНК от 10(23).11.1917 года «Об унич­то­же­нии со­сло­вий и гра­ж­дан­ских чи­нов».

Со 2-й половины XIX века су­ще­ст­ву­ет так­же почётное зва­ние почётных граждан го­ро­да, при­сваи­ваю­щее­ся ор­га­на­ми гор. са­мо­управ­ле­ния за вы­даю­щий­ся вклад в его раз­ви­тие.

Исторические ис­точники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Соб­ра­ние 2-е. СПб., 1833. Т. 7. № 5284, 5285.

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