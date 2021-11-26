МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ - центральное государственное учреждение в России, управлявшее государственными имуществами и содействовавшее развитию сельского хозяйства.
Создано 26.12.1837(07.01.1838) года, в ходе реформы Киселёва 1837-1841 годов, на основе Департамента государственных имуществ Министерства финансов. В 1894 году преобразовано в Министерство земледелия и государственных имуществ (МЗиГИ), в 1905 году - в Главное управление землеустройства и земледелия (с 1915 года Министерство земледелия).
Местными учреждениями МГИ (МЗиГИ) были губернские палаты государственных имуществ, которые в 1866 году преобразованы в управления государственными имуществами (с 1902 года управления земледелия и государственных имуществ); с 1882/83 года создавались объединённые управления, действие которых распространялось на несколько губерний (Санкт-Петербурго-Псковское, Виленско-Ковенское, Смоленско-Витебско-Могилёвское и т. д.). Им подчинялись окружные управления (1838-1902 годы; по одному в уезде или одно на два и более уездов) и уездные лесничества (1838-1918 годы). В 1888 году учреждены губернские лесоохранительные комитеты МГИ (МЗиГИ) под председательством губернаторов. С 1900 года создавались губернские комитеты о ссудах на сельско-хозяйственное улучшение.
Министерство управляло всеми разрядами госудраственных крестьян (до 1866 года), иностранными колонистами, кочевыми народами, евреями-земледельцами; с 1866 года проводило поземельное устройство бывших государственных крестьян, получивших свои наделы в собственность (в основном завершено к 1883 году). Охраняло, разводило и эксплуатировало леса на казённых землях, вело лесоустроительные работы, а также (до 1867 года) решало судебные дела по лесной части. Распоряжалось казёнными «оброчными статьями»: сдавало в аренду недвижимые имущества (участки земли, плотины, мельницы и др.) и предоставляло право на промысловую деятельность (рыбную ловлю в казённых водоёмах, охоту на казённых землях и т. п.). Производило кадастр и люстрации казённых имений в Западном крае. Вело межевание и наделяло землёй переселенцев на казённые земли, водворяло ссыльных на землях в Сибири. Управляло государственным коннозаводством (1848-1856 и 1874-1881 годы), государственными корабельными лесами (1854-1860 годы), горнозаводскими делами (с 1874 года; за исключением предприятий на кабинетских землях). Разрабатывало научные и технические вопросы земледелия, почвоведения, зоотехники и тому подобные, организовывало выдачу ссуд на сельско-хозяйственные улучшения, поощряло крестьянские кустарные промыслы, вело сельско-хозяйственную статистику, руководило мелиоративными работами в различных районах страны, содействовало развитию торфодобычи, регулировало рыболовство. Утверждало уставы сельско-хозяйственных обществ и осуществляло надзор за их деятельностью. Издавало свои «Известия…» (с 1894 года), «Журнал коннозаводства» (с 1842 года), журнал «Сельское хозяйство и лесоводство» (с 1865 года).
Список руководителей ведомства смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия».