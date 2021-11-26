МЕЛЬНИКОВ Павел Петрович

Российский ин­же­нер, государственный дея­тель, ин­же­нер-ге­не­рал (1869), почетный член Пе­тербургской АН (1858).

Дво­ря­нин. Окон­чил Ин-т Кор­пу­са ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния (1825), за­тем пре­по­да­вал там же (в 1833–42 проф. при­клад­ной ме­ха­ни­ки), од­но­вре­мен­но про­фес­сор при­клад­ной ме­ха­ни­ки в Ми­хай­лов­ском арт. уч-ще (1833–42) и Ин-те Кор­пу­са гор­ных ин­же­не­ров (1835–42). В 1832–33 М. впер­вые в Рос­сии ввёл в курс при­клад­ной ме­ха­ни­ки раз­дел о же­лез­ных до­ро­гах. Уча­ст­ник про­ект­но-изы­ска­тель­ских ра­бот на Ла­дож­ском ка­на­ле, ре­ках Вол­хов и Зап. Дви­на (1826–32), пред­ло­жил про­ект дам­бы в Ди­на­бур­ге (ны­не Дау­гав­пилс, Лат­вия) для за­щи­ты го­ро­да от на­вод­не­ний. Член К-та для строе­ний и гид­рав­лич. ра­бот в С.-Пе­тер­бур­ге (1833–1842), в 1834 ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом уни­каль­но­го (диа­метр ок. 25 м – вто­рой по ве­ли­чи­не в Ев­ро­пе) де­рев. ку­по­ла Тро­иц­ко­го со­бо­ра л.-гв. Из­май­лов­ско­го пол­ка (вза­мен сне­сён­но­го вет­ром ме­тал­ли­че­ско­го). Чл. к-та «Жур­на­ла пу­тей со­об­ще­ния» (с 1837). Чл. Ко­мис­сии про­ек­тов и смет при Гл. управ­ле­нии пу­тей со­об­ще­ния и пуб­лич­ных зда­ний (с 1838). В 1841 по­стро­ил опыт­ный де­ре­в. ре­шёт­ча­тый мост че­рез р. Яще­ра в Луж­ском у. С.-Пе­терб. губ. Он пред­на­значался для про­вер­ки прак­тич­но­сти пред­ло­жен­но­го М. ана­ло­гич­но­го мно­гопро­лёт­но­го мос­та че­рез р. Днепр в Кие­ве (по­стро­ен не был). В 1841 изу­чал на р. Вол­га ус­ло­вия и пер­спек­ти­вы су­до­ход­ст­ва, в т. ч. па­ро­во­го. В 1843 по его за­пис­ке Гос. со­вет при­нял ре­ше­ние о не­об­хо­ди­мо­сти вве­де­ния бук­сир­но­го па­ро­ход­ст­ва на су­до­ход­ных ре­ках Рос­сии. Вслед за этим па­ро­ход­ное со­об­ще­ние по­лу­чи­ло ши­ро­кое раз­ви­тие.

М. – один из ини­циа­то­ров ж.-д. строи­тель­ст­ва в Рос­сии и ос­но­во­по­лож­ник отеч. шко­лы про­ек­ти­ро­ва­ния и со­ору­же­ния же­лез­ных до­рог и мос­тов, эко­номи­ки ж.-д. транс­пор­та. Чл. ко­мис­сии по по­строй­ке пер­вой же­лез­ной до­ро­ги об­ществ. поль­зо­ва­ния в Рос­сии – Цар­ско­сель­ской же­лез­ной до­ро­ги (1836–38). Изу­чал опыт по­строй­ки и экс­плуа­та­ции же­лез­ных до­рог и су­до­ход­ных ка­на­лов, про­из-во па­ро­во­зов и ва­го­нов в Ав­ст­рии, Бель­гии , Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии, Фран­ции (1837–38, совм. с С. В. Кер­бед­зом) и США (1839–40, совм. с Н. О. Краф­том). М. – один из ве­ду­щих раз­ра­ботчи­ков про­ек­та и ру­ко­во­ди­тель сев. уча­ст­ка строи­тель­ст­ва (С.-Пе­тер­бург – Бо­ло­гое) ж. д. С.-Пе­тер­бург – Мо­ск­ва (1842–51, с 1855 Ни­ко­ла­ев­ская же­лез­ная до­ро­га, ны­не вхо­дит в со­став Ок­тябрь­ской же­лез­ной до­ро­ги). М. при­влёк амер. инж. Дж. В. Уи­ст­ле­ра в ка­че­ст­ве гл. кон­суль­тан­та строи­тель­ст­ва. До­бил­ся со­ору­же­ния до­ро­ги по крат­чай­шей ли­нии, без от­кло­не­ния в Нов­го­род. В 1843 М. раз­ра­бо­тал ти­по­вые про­ек­ты стан­ций для до­ро­ги. По пред­ло­же­нию М. в США бы­ли при­об­ре­те­ны па­ро­вые экс­ка­ва­то­ры и коп­ры, в Рос­сии по­строе­но 465 ва­го­нов для вы­во­за вы­ну­той зем­ли.

В 1854–57 ру­ко­во­дил изы­ска­ния­ми и раз­ра­бо­тал тех­ни­ко-эко­но­мич. обос­но­ва­ние же­лез­ной до­ро­ги от Мо­ск­вы до по­бе­ре­жья Чёр­но­го мо­ря. Со­уч­ре­ди­тель Об­ще­ст­ва Волж­ско-Дон­ской ж. д. (1858), ко­то­рое в 1862 по про­ек­ту М. по­строи­ло до­ро­гу ме­ж­ду ре­ка­ми Вол­га и Дон про­тя­жён­но­стью 83 км [ху­тор Кли­мов­ский близ г. Ца­ри­цын (ны­не Вол­го­град) – ху­тор Ка­лач (ны­не г. Ка­лач-на- До­ну)].

Чл. со­ве­та Гл. управ­ле­ния пу­тей со­об­ще­ния и пуб­лич­ных зда­ний (1858–62), ди­рек­тор его Гл. ин­спек­ции ча­ст­ных же­лез­ных до­рог (1859–63). Чл. Ко­ми­те­та же­лез­ных до­рог(1858–74). Ре­ши­тель­ный сто­рон­ник строи­тель­ст­ва ма­ги­ст­раль­ных же­лез­ных до­рог каз­ной, а не ча­ст­ны­ми об­ще­ст­ва­ми, что, по его мне­нию, об­хо­ди­лось де­шев­ле, учи­ты­ва­ло стра­те­гич. ин­те­ре­сы го­су­дар­ст­ва, обес­пе­чи­ва­ло экс­плуа- та­цию до­рог по еди­ным нор­мам и пра­ви­лам. Пред. Осо­бой ко­мис­сии для рас­смот­ре­ния во­про­са о про­да­же Ни­ко­ла­ев­ской ж. д. Гл. об-ву рос. же­лез­ных до­рог (1860), не до­пус­тил её (во­пре­ки его воз­ра­же­ни­ям до­ро­га про­да­на в 1868). И. д. глав­но­управ­ляю­ще­го (1862–63), глав­но­управ­ляю­щий (1863–65) пу­тей со­об­ще­ния и пуб­лич­ных зда­ний, по­сле пре­об­ра­зо­ва­ния ве­дом­ст­ва в Мин-во пу­тей со­об­ще­ния – ми­н. пу­тей со­об­ще­ния (1865–1869). С 1863 чл. Гос. со­ве­та.

М. осу­ще­ст­в­лял об­щее ру­ко­во­дство строи­тель­ст­вом не­сколь­ких ка­на­лов (вклю­чая ка­нал Имп. Алек­сан­д­ра II , ны­не Но­во­ла­дож­ский, за­кон­чен в 1866), мо­дер­ни­за­ци­ей пор­тов в Пер­но­ве (ны­не Пяр­ну в Эс­то­нии), Ли­ба­ве (Лие­пая в Лат­вии), Одес­се, Бер­дян­ске, Та­ган­ро­ге и Ас­т­ра­ха­ни. При со­дей­ст­вии М. Кор­пус ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния по­лу­чил гражд. уст­рой­ст­во (1867), в др. ве­дом­ст­ва пе­ре­да­ны уч­ре­ж­де­ния, не имев­шие пря­мо­го от­но­ше­ния к же­лез­ным до­ро­гам, су­хо­пут­ным и вод­ным пу­тям со­об­ще­ния, соз­да­на су­до­ход­ная ин­спек­ция (1867).

В 1862 вы­дви­нул про­ект раз­ви­тия се­ти же­лез­ных до­рог Рос­сии (пять ж.-д. ма­ги­ст­ра­лей, со­еди­няв­ших центр Рос­сии с юж. гу­бер­ния­ми, пор­ты Бал­тий­ско­го, Чёр­но­го и Азов­ско­го мо­рей), ко­то­рый со зна­чит. из­ме­не­ния­ми лёг в ос­но­ву ж.-д. строи­тель­ст­ва в 1863–66. В 1863 М. во­зоб­но­вил ка­зён­ное ж.-д. строи­тель­ст­во, од­но­вре­мен­но, вви­ду не­дос­тат­ка гос. средств и из-за об­щей по­ли­ти­ки, на­прав­лен­ной на при­вле­че­ние ча­ст­но­го ка­пи­та­ла в ж.-д. строи­тель­ст­во, про­дол­жил вы­да­чу кон­цес­сий на строи­тель­ст­во же­лез­ных до­рог ча­ст­ным об­ще­ст­вам. По пред­став­ле­нию М. в 1866 имп. Алек­сандр II ут­вер­дил про­ект строи­тель­ст­ва 10 но­вых «не­от­лож­ных» ли­ний (из них 8 уже строи­лись или раз­ре­ше­ние на их строи­тель­ст­во бы­ло да­но; по­строй­ка всех ли­ний за­вер­ше­на к 1868), 9 ли­ний вто­рой оче­ре­ди, в т. ч. од­ной в Ази­ат. час­ти стра­ны (Пермь – Тю­мень) и 5 со­еди­ни­тель­ных. В 1868 раз­ра­бо­тал тре­тий про­ект раз­ви­тия ж.-д. се­ти из 7 до­рог пер­вой оче­ре­ди и 9 до­рог вто­рой оче­ре­ди (Алек­сандр II ут­вер­дил сокращённый ва­ри­ант из 8 до­рог). По­дал в от­став­ку по­сле то­го, как имп. Алек­сандр II ут­вер­дил пред­ло­же­ния то­ва­ри­ща мин. пу­тей со­об­ще­ния гр. В. А. Бобринского по уве­ли­че­нию про­пу­ск­ной спо­соб­но­сти ря­да ча­ст­ных же­лез­ных до­рог за ка­зён­ный счёт. Чл. Осо­бой ко­мис­сии для рас­смот­ре­ния от­чё­тов МПС за 1869–72.

Чл. Со­ве­та РГО (1856–60). По пред­ло­же­нию М. и час­тич­но на его сред­ст­ва в Лю­ба­ни по­строе­на цер­ковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1867, арх. К. А. Тон). Там же М. от­крыл дом для пре­ста­ре­лых жен­щин, на­чаль­ную шко­лу и при­ют для де­тей слу­жа­щих Ни­ко­ла­ев­ской ж. д.; за­ве­щал всё своё со­стоя­ние на со­дер­жа­ние этих за­ве­де­ний. Ав­тор вос­по­ми­на­ний, ко­то­рые час­тич­но опуб­ли­ко­ва­ны в ж. «Крас­ный ар­хив».

На­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1867; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му – 1872) и др.

Па­мят­ни­ки М. ус­та­нов­ле­ны на ст. Лю­бань (1955; скульп­тор Д. М. Епи­фа­нов) и на Ком­со­моль­ской пл. в Мо­ск­ве (2003; скульп­тор С. А. Щер­ба­ков).

Сочинения:

О же­лез­ных до­ро­гах. СПб., 1835;

Ос­но­ва­ния прак­ти­че­ской гид­рав­ли­ки, или О дви­же­нии во­ды в раз­лич­ных слу­ча­ях и дей­ст­вии ее уда­ром и со­про­тив­ле­ни­ем. СПб., 1836;

За­пис­ки прак­ти­че­ской ме­ха­ни­ки. СПб., 1838;

О Си­бир­ской же­лез­ной до­ро­ге. СПб., 1869;

К ис­то­рии раз­ви­тия па­ро­ход­ст­ва на Вол­ге // Крас­ный ар­хив. 1938. Т. 4/5;

На­ча­ло же­лез­но­до­рож­но­го строи­тель­ст­ва в Рос­сии // Там же. 1940. Т. 2;

Све­де­ния о рус­ских же­лез­ных до­ро­гах // П. П. Мель­ни­ков – ин­же­нер, уче­ный, го­су­дар­ст­вен­ный дея­тель. СПб., 2003.

Авторы статьи: В. В. Ви­но­гра­дов, О. В. Те­ре­бов.