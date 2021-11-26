МЕЛЬНИКОВ Павел Петрович
Российский инженер, государственный деятель, инженер-генерал (1869), почетный член Петербургской АН (1858).
Дворянин. Окончил Ин-т Корпуса инженеров путей сообщения (1825), затем преподавал там же (в 1833–42 проф. прикладной механики), одновременно профессор прикладной механики в Михайловском арт. уч-ще (1833–42) и Ин-те Корпуса горных инженеров (1835–42). В 1832–33 М. впервые в России ввёл в курс прикладной механики раздел о железных дорогах. Участник проектно-изыскательских работ на Ладожском канале, реках Волхов и Зап. Двина (1826–32), предложил проект дамбы в Динабурге (ныне Даугавпилс, Латвия) для защиты города от наводнений. Член К-та для строений и гидравлич. работ в С.-Петербурге (1833–1842), в 1834 руководил строительством уникального (диаметр ок. 25 м – второй по величине в Европе) дерев. купола Троицкого собора л.-гв. Измайловского полка (взамен снесённого ветром металлического). Чл. к-та «Журнала путей сообщения» (с 1837). Чл. Комиссии проектов и смет при Гл. управлении путей сообщения и публичных зданий (с 1838). В 1841 построил опытный дерев. решётчатый мост через р. Ящера в Лужском у. С.-Петерб. губ. Он предназначался для проверки практичности предложенного М. аналогичного многопролётного моста через р. Днепр в Киеве (построен не был). В 1841 изучал на р. Волга условия и перспективы судоходства, в т. ч. парового. В 1843 по его записке Гос. совет принял решение о необходимости введения буксирного пароходства на судоходных реках России. Вслед за этим пароходное сообщение получило широкое развитие.
М. – один из инициаторов ж.-д. строительства в России и основоположник отеч. школы проектирования и сооружения железных дорог и мостов, экономики ж.-д. транспорта. Чл. комиссии по постройке первой железной дороги обществ. пользования в России – Царскосельской железной дороги (1836–38). Изучал опыт постройки и эксплуатации железных дорог и судоходных каналов, произ-во паровозов и вагонов в Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Франции (1837–38, совм. с С. В. Кербедзом) и США (1839–40, совм. с Н. О. Крафтом). М. – один из ведущих разработчиков проекта и руководитель сев. участка строительства (С.-Петербург – Бологое) ж. д. С.-Петербург – Москва (1842–51, с 1855 Николаевская железная дорога, ныне входит в состав Октябрьской железной дороги). М. привлёк амер. инж. Дж. В. Уистлера в качестве гл. консультанта строительства. Добился сооружения дороги по кратчайшей линии, без отклонения в Новгород. В 1843 М. разработал типовые проекты станций для дороги. По предложению М. в США были приобретены паровые экскаваторы и копры, в России построено 465 вагонов для вывоза вынутой земли.
В 1854–57 руководил изысканиями и разработал технико-экономич. обоснование железной дороги от Москвы до побережья Чёрного моря. Соучредитель Общества Волжско-Донской ж. д. (1858), которое в 1862 по проекту М. построило дорогу между реками Волга и Дон протяжённостью 83 км [хутор Климовский близ г. Царицын (ныне Волгоград) – хутор Калач (ныне г. Калач-на- Дону)].
Чл. совета Гл. управления путей сообщения и публичных зданий (1858–62), директор его Гл. инспекции частных железных дорог (1859–63). Чл. Комитета железных дорог(1858–74). Решительный сторонник строительства магистральных железных дорог казной, а не частными обществами, что, по его мнению, обходилось дешевле, учитывало стратегич. интересы государства, обеспечивало эксплуа- тацию дорог по единым нормам и правилам. Пред. Особой комиссии для рассмотрения вопроса о продаже Николаевской ж. д. Гл. об-ву рос. железных дорог (1860), не допустил её (вопреки его возражениям дорога продана в 1868). И. д. главноуправляющего (1862–63), главноуправляющий (1863–65) путей сообщения и публичных зданий, после преобразования ведомства в Мин-во путей сообщения – мин. путей сообщения (1865–1869). С 1863 чл. Гос. совета.
М. осуществлял общее руководство строительством нескольких каналов (включая канал Имп. Александра II, ныне Новоладожский, закончен в 1866), модернизацией портов в Пернове (ныне Пярну в Эстонии), Либаве (Лиепая в Латвии), Одессе, Бердянске, Таганроге и Астрахани. При содействии М. Корпус инженеров путей сообщения получил гражд. устройство (1867), в др. ведомства переданы учреждения, не имевшие прямого отношения к железным дорогам, сухопутным и водным путям сообщения, создана судоходная инспекция (1867).
В 1862 выдвинул проект развития сети железных дорог России (пять ж.-д. магистралей, соединявших центр России с юж. губерниями, порты Балтийского, Чёрного и Азовского морей), который со значит. изменениями лёг в основу ж.-д. строительства в 1863–66. В 1863 М. возобновил казённое ж.-д. строительство, одновременно, ввиду недостатка гос. средств и из-за общей политики, направленной на привлечение частного капитала в ж.-д. строительство, продолжил выдачу концессий на строительство железных дорог частным обществам. По представлению М. в 1866 имп. Александр II утвердил проект строительства 10 новых «неотложных» линий (из них 8 уже строились или разрешение на их строительство было дано; постройка всех линий завершена к 1868), 9 линий второй очереди, в т. ч. одной в Азиат. части страны (Пермь – Тюмень) и 5 соединительных. В 1868 разработал третий проект развития ж.-д. сети из 7 дорог первой очереди и 9 дорог второй очереди (Александр II утвердил сокращённый вариант из 8 дорог). Подал в отставку после того, как имп. Александр II утвердил предложения товарища мин. путей сообщения гр. В. А. Бобринского по увеличению пропускной способности ряда частных железных дорог за казённый счёт. Чл. Особой комиссии для рассмотрения отчётов МПС за 1869–72.
Чл. Совета РГО (1856–60). По предложению М. и частично на его средства в Любани построена церковь Святых Петра и Павла (1867, арх. К. А. Тон). Там же М. открыл дом для престарелых женщин, начальную школу и приют для детей служащих Николаевской ж. д.; завещал всё своё состояние на содержание этих заведений. Автор воспоминаний, которые частично опубликованы в ж. «Красный архив».
Награждён орденом Св. Александра Невского (1867; алмазными знаками к нему – 1872) и др.
Памятники М. установлены на ст. Любань (1955; скульптор Д. М. Епифанов) и на Комсомольской пл. в Москве (2003; скульптор С. А. Щербаков).
Сочинения:
О железных дорогах. СПб., 1835;
Основания практической гидравлики, или О движении воды в различных случаях и действии ее ударом и сопротивлением. СПб., 1836;
Записки практической механики. СПб., 1838;
О Сибирской железной дороге. СПб., 1869;
К истории развития пароходства на Волге // Красный архив. 1938. Т. 4/5;
Начало железнодорожного строительства в России // Там же. 1940. Т. 2;
Сведения о русских железных дорогах // П. П. Мельников – инженер, ученый, государственный деятель. СПб., 2003.
Авторы статьи: В. В. Виноградов, О. В. Теребов.