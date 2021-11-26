КНЯЖЕВИЧ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ

КНЯЖЕВИЧ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ - российский государственный дея­тель, переводчик, из­да­тель, действительный тайный советник (1859 год), почетный член Петербургской Академии наук (1859 год).

Дво­ря­нин. Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультет Ка­зан­ско­го университета (1809 год). С 1811 года на служ­бе в Министерстве фи­нан­сов. С 1831 года исполняющий дела ди­рек­то­ра Об­щей кан­це­ля­рии ми­ни­ст­ра фи­нан­сов (ут­вер­ждён в долж­но­сти в 1833 году). Был од­ним из бли­жай­ших со­труд­ни­ков Е.Ф. Кан­кри­на . Управ­ляю­щий де­ла­ми Комитета об усо­вер­шен­ст­во­ва­нии зем­ле­де­лия в Рос­сии (1832 год). С 1844 года ди­рек­тор Департамента государственного ка­зна­чей­ст­ва. В 1854 года из-за кон­флик­та с но­вым ми­ни­ст­ром фи­нан­сов П.Ф. Бро­ком по­ки­нул ми­ни­стер­ст­во. С 1854 года се­на­тор, с 1855 года управ­ляю­щий Санкт-Пе­тербургской со­хран­ной каз­ной. С 1858 года член Государственного со­ве­та и Главного комитета по кре­сть­ян­ско­му де­лу. Ми­нистр фи­нан­сов [23 марта 1858 - 23 января 1862 годы], сме­нил Бро­ка на этом по­сту.

В кри­зис­ной фи­нан­со­вой си­туа­ции, вы­зван­ной зна­чительными рас­хо­да­ми на Крым­скую вой­ну 1853-1856 годов , пы­тал­ся сба­лан­си­ро­вать бюд­жет за счёт по­вы­ше­ния на­ло­гов, зай­мов и эмис­сии бу­маж­ных де­нег. Об­но­вил ру­ко­во­дя­щий со­став министерства; при­влёк для под­го­тов­ки фи­нан­со­во-эко­но­мических пре­об­ра­зо­ва­ний вид­ных эко­но­ми­стов А.И. Бу­тов­ско­го, Ю.А. Га­ге­мей­сте­ра, Н.Х. Бун­ге, Е.И. Ла­ман­ско­го и М.Х. Рей­тер­на. В 1859 году уч­ре­дил ко­мис­сии: по пре­об­ра­зо­ва­нию сис­те­мы по­да­тей и сбо­ров; по ре­фор­ме бан­ков­ской сис­те­мы; по уст­рой­ст­ву зем­ских ипо­теч­ных бан­ков; по пе­ре­смот­ру фаб­рич­но­го и ре­мес­лен­но­го ус­та­вов.

В про­грамм­ной за­пис­ке «О на­стоя­щем по­ло­же­нии го­су­дар­ст­вен­ных фи­нан­сов» (но­ябрь 1860 года) сфор­му­ли­ро­вал основные за­да­чи эко­но­мической по­ли­ти­ки: со­кра­ще­ние государственных рас­хо­дов, от­чу­ж­де­ние час­ти ка­зён­ных иму­ществ, по­вы­ше­ние та­мо­жен­ных по­шлин на пред­ме­ты рос­ко­ши, ог­ра­ни­че­ние за­гра­нич­ных пу­те­ше­ст­вий, раз­ви­тие железно-дорожного строи­тель­ст­ва и др. (опубликовал: «Судь­бы Рос­сии», 1999 год). По ини­циа­ти­ве Кнаяжевича в 1860 году ли­к­ви­ди­ро­ва­ны Государственный за­ём­ный банк, Государственный ком­мерческий банк и др. и об­ра­зо­ван Го­су­дар­ст­вен­ный банк Рос­сий­ской им­пе­рии, а в 1861 году при­ня­то ре­ше­ние о глас­но­сти госудасртвенного бюд­же­та. В 1861 году бы­ло из­да­но По­ло­же­ние об от­ме­не с 1863 года вин­ных от­ку­пов и пе­ре­хо­де к ак­циз­ной сис­те­ме. Княжевич про­дол­жил обо­зна­чен­ный в Та­мо­жен­ном та­ри­фе 1857 года курс на ли­бе­ра­ли­за­цию внеш­ней тор­гов­ли: при по­вы­ше­нии отдельных ста­вок та­мо­жен­но­го об­ло­же­ния сни­же­ны по­шли­ны на ввоз из­де­лий и ме­тал­лов, не­об­хо­ди­мых для отечественной про­мыш­лен­но­сти.

За­ни­мал­ся литетратурной дея­тель­но­стью. В 1818-1822 годах опуб­ли­ко­вал в журнале «Бла­го­на­ме­рен­ный» ряд сво­их со­чи­не­ний и пе­ре­во­ды: с немецкого языка - «Фло­риа­но­ва со­ба­ка» В.А. Лин­дау (1818 год, № 5), с итальянского языка «О ха­ме­ле­о­нах» С. Бель­зо­ни (1821 год, № 17-18), с французского языка - «Ночь в Па­ри­же» В.Ж. Жуи (1821 год, № 19-20) и др. В 1822-1823 годах вме­сте с бра­том Д.М. Кня­же­ви­чем из­дал 4 вы­пус­ка литературного при­бав­ле­ния к журналу «Сын Оте­че­ст­ва». В 1830-х годах в до­ме Княжеча про­хо­ди­ли литературные ве­че­ра, чи­тал свои сти­хи по­эт И.П. Мят­лев.

Член Московского общества сель­ско­го хо­зяй­ст­ва (с 1835 года), ВЭО (с 1837 года), РГО (с 1846 года).

Его брат Дмит­рий Мак­си­мо­вич Кня­же­вич [25 апреля 1788, Санкт-Пе­тер­бург - 1 октября 1844 годы, местечко Ве­ли­кая Бу­ром­ка Зо­ло­то­нош­ско­го уезда Пол­тав­ской губернии], российский ли­те­ра­тор, эт­но­граф, тайный советник (1840 год), почетный член Российской ака­де­мии (1837 год), Пе­тербургской Академии наук (1841 год, пос­ле вклю­че­ния в её со­став Российской ака­де­мии). Из­дал «Пол­ное со­бра­ние рус­ских пос­ло­виц и по­го­во­рок, рас­по­ло­жен­ное по аз­буч­но­му по­ряд­ку» (1822 год). В 1824-1827 годах ви­це-гу­бер­на­тор Санкт-Пе­тербургской губернии. В 1830-1831 годах ди­рек­тор Об­щей кан­це­ля­рии ми­ни­ст­ра фи­нан­сов; в 1831-1837 годах ди­рек­тор Департамента государственного каз­на­чей­ст­ва. По­пе­чи­тель Одес­ско­го учеб­но­го ок­ру­га (1837-1844 годы), про­вёл ре­ор­га­ни­за­цию Ри­шель­ёв­ско­го ли­цея, рас­ши­рив чис­ло пре­по­да­вав­ших­ся в нём дис­цип­лин. Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния Одес­ско­го об­ще­ст­ва ис­то­рии и древ­но­стей и его пер­вый пре­зи­дент.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.