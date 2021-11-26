КНЯЖЕВИЧ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ
КНЯЖЕВИЧ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ - российский государственный деятель, переводчик, издатель, действительный тайный советник (1859 год), почетный член Петербургской Академии наук (1859 год).
Дворянин. Окончил физико-математический факультет Казанского университета (1809 год). С 1811 года на службе в Министерстве финансов. С 1831 года исполняющий дела директора Общей канцелярии министра финансов (утверждён в должности в 1833 году). Был одним из ближайших сотрудников Е.Ф. Канкрина. Управляющий делами Комитета об усовершенствовании земледелия в России (1832 год). С 1844 года директор Департамента государственного казначейства. В 1854 года из-за конфликта с новым министром финансов П.Ф. Броком покинул министерство. С 1854 года сенатор, с 1855 года управляющий Санкт-Петербургской сохранной казной. С 1858 года член Государственного совета и Главного комитета по крестьянскому делу. Министр финансов [23 марта 1858 - 23 января 1862 годы], сменил Брока на этом посту.
В кризисной финансовой ситуации, вызванной значительными расходами на Крымскую войну 1853-1856 годов, пытался сбалансировать бюджет за счёт повышения налогов, займов и эмиссии бумажных денег. Обновил руководящий состав министерства; привлёк для подготовки финансово-экономических преобразований видных экономистов А.И. Бутовского, Ю.А. Гагемейстера, Н.Х. Бунге, Е.И. Ламанского и М.Х. Рейтерна. В 1859 году учредил комиссии: по преобразованию системы податей и сборов; по реформе банковской системы; по устройству земских ипотечных банков; по пересмотру фабричного и ремесленного уставов.
В программной записке «О настоящем положении государственных финансов» (ноябрь 1860 года) сформулировал основные задачи экономической политики: сокращение государственных расходов, отчуждение части казённых имуществ, повышение таможенных пошлин на предметы роскоши, ограничение заграничных путешествий, развитие железно-дорожного строительства и др. (опубликовал: «Судьбы России», 1999 год). По инициативе Кнаяжевича в 1860 году ликвидированы Государственный заёмный банк, Государственный коммерческий банк и др. и образован Государственный банк Российской империи, а в 1861 году принято решение о гласности госудасртвенного бюджета. В 1861 году было издано Положение об отмене с 1863 года винных откупов и переходе к акцизной системе. Княжевич продолжил обозначенный в Таможенном тарифе 1857 года курс на либерализацию внешней торговли: при повышении отдельных ставок таможенного обложения снижены пошлины на ввоз изделий и металлов, необходимых для отечественной промышленности.
Занимался литетратурной деятельностью. В 1818-1822 годах опубликовал в журнале «Благонамеренный» ряд своих сочинений и переводы: с немецкого языка - «Флорианова собака» В.А. Линдау (1818 год, № 5), с итальянского языка «О хамелеонах» С. Бельзони (1821 год, № 17-18), с французского языка - «Ночь в Париже» В.Ж. Жуи (1821 год, № 19-20) и др. В 1822-1823 годах вместе с братом Д.М. Княжевичем издал 4 выпуска литературного прибавления к журналу «Сын Отечества». В 1830-х годах в доме Княжеча проходили литературные вечера, читал свои стихи поэт И.П. Мятлев.
Член Московского общества сельского хозяйства (с 1835 года), ВЭО (с 1837 года), РГО (с 1846 года).
Его брат Дмитрий Максимович Княжевич [25 апреля 1788, Санкт-Петербург - 1 октября 1844 годы, местечко Великая Буромка Золотоношского уезда Полтавской губернии], российский литератор, этнограф, тайный советник (1840 год), почетный член Российской академии (1837 год), Петербургской Академии наук (1841 год, после включения в её состав Российской академии). Издал «Полное собрание русских пословиц и поговорок, расположенное по азбучному порядку» (1822 год). В 1824-1827 годах вице-губернатор Санкт-Петербургской губернии. В 1830-1831 годах директор Общей канцелярии министра финансов; в 1831-1837 годах директор Департамента государственного казначейства. Попечитель Одесского учебного округа (1837-1844 годы), провёл реорганизацию Ришельёвского лицея, расширив число преподававшихся в нём дисциплин. Один из инициаторов создания Одесского общества истории и древностей и его первый президент.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.