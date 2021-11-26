ЕРШОВ ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВИЧ
ЕРШОВ ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВИЧ - российский кораблестроитель, генерал-лейтенант Корпуса корабельных инженеров.
Начал службу мачтовым учеником при Санкт-Петербургском порте (1791); с 1821 года корабельный мастер. В 1811-1823 годах работал на верфях Санкт-Петербурга и Кронштадта, где принимал участие в строительстве первых экспедиционных судов - шлюпов «Восток», «Мирный», «Ладога», «Предприятие», «Аполлон», «Благонамеренный» и фрегата «Крейсер». С 1824 года строил суда в Архангельске (с 1833 года начальник Соломбальской верфи): корабли «Азов» (1826) и «Иезекииль», отличившиеся в Наваринском сражении 1827 года; фрегат «Мария» и др. Руководил постройкой бота «Новая Земля» для экспедиции П.К. Пахтусова. Под руководством Ершова построено более 60 различных судов. В 1847 году назначен старшим производителем судостроительных работ в Кронштадтском порту; с 1853 года член Кораблестроительного учёного комитета. В честь Ершова назван мыс на Новой Земле.