АСТАШЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Ранние годы

О ранних годах жизни Ивана Дмитриевича известно немного. Родился он в 1796 г. в Нарыме. Доподлинно происхождение не установлено. Получил образование в Нарымском училище.

Государственная служба

В исторических источниках упоминается, что А. в 1809 г. перебрался в Томск. Здесь он служил чиновником в Томском губернском правлении. После Отечественной войны 1812 г. отбыл в столицу. По дороге простудился, долгое время провел на лечении в Казани, но сумел прибыть в Санкт-Петербург. Поступил на службу в канцелярию Военного ведомства, где служил вплоть до 1820 г.

В 1820 г. последовало возвращение А. в Сибирь. Трудился городничим в Бийске, затем – исправник в Кузнецке. В разное время занимал должности начальника отделения, советника суда в Томском губернском правлении. А. был масоном, состоял в Томской ложе «Восточного светила». В 1833 г. ушел в отставку в чине коллежского советника.

Торговая и промышленная деятельность

После отставки А. заинтересовался золотопромышленностью. Организовывал поисковые экспедиции. Исполнял должность поверенного у томского золотопромышленника Ф.И. Попова. Именно он выделил А. 40 тыс. руб., который тот направил на поиски золота.

Получил месторождения золотопромышленника Я.М. Рязанова в долине р. Кундустуюл в Томской губернии. Спустя пять лет судебных тяжб, в 1842 г. из-за этих территорий, предприниматели примирились.

В 1835 г. А. нашел золото в междуречье Кана и Бирюсы. Сумел поставить дело. Превратился в крупного золотопромышленника. Владел золотодобывающим предприятием.

С 1830 г. – один из влиятельнейших жителей Томска. С 1842 г. – дворянин. С 1862 г. – статский советник, с 1865 г. – действительный статский советник.

Занимался приемом в Томске Великого князя Владимира Александровича.

Благотворительное дело

Выделил средства на сооружение Троицкого кафедрального собора в Томске, здания Мариинского женского приюта. Попечитель томской гимназии.

Был похоронен на кладбище Богородице-Алексеевского монастыря в Томске (могила утрачена).

Умер А. 5 августа 1869 г. в Томске.